5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

La bataille entre Epic Games (Fortnite) et Google a fait rage cette semaine. De nouveaux documents judiciaires ont révélé que Google avait dit à Epic Games de ne pas tout mettre en œuvre. Google a poursuivi en disant que le chargement latéral était une mauvaise expérience, utilisant littéralement les mots « horrible » et « abyssal ». Google a également lancé l’idée d’acheter une partie d’Epic Games. Cela, bien sûr, ne donne pas à Google une belle apparence dans la salle d’audience. Cliquez sur le lien pour voir plus de détails. Google souhaite également que vous quittiez Hangouts. Hangouts encourage désormais les utilisateurs à quitter Hangouts et à migrer vers la nouvelle application Chat de Google. De plus, Hangouts perd certaines fonctionnalités à partir du 16 août et fermera fin 2021. La nouvelle application est correcte, mais elle a besoin d’améliorations pour atteindre ce point idéal que Hangouts a touché avec tant de personnes pendant tant d’années. Le Google Play Store a connu une augmentation du nombre de suppressions d’applications en mai 2021. Il y a de fortes chances que les nouveaux changements de politique aient aidé à cela. Entre janvier et avril, plus de 58 000 applications ont été supprimées du Play Store. Cependant, à lui seul, le mois de mai a enregistré une baisse de 65 000. Du côté positif, Google Play a enregistré des revenus et des nombres de téléchargements plus élevés par rapport à la même période l’année dernière. Cliquez sur le lien pour en savoir plus. Le Sénat se lance dans la controverse du Google Play Store et de l’Apple App Store qui a dominé 2021 jusqu’à présent. L’Open App Markets Act permettrait aux développeurs d’utiliser leurs propres fonctions de paiement, forcerait les appareils mobiles à autoriser le chargement latéral et empêcherait Google et Apple d’abuser de leurs positions en faveur de leurs propres applications. La loi n’a pas encore été adoptée et n’a été présentée que cette semaine. Bluestacks se met enfin à jour pour permettre l’utilisation d’applications et de jeux plus récents. Auparavant, il prenait en charge jusqu’à Android 7.0 Nougat. Désormais, il fonctionne avec les applications et les jeux via Android 9.0. Il ouvre Bluestacks à une multitude de nouveaux jeux, dont certains très populaires comme Genshin Impact. Cliquez sur le lien pour plus de détails.

Jeu de chien de vieux amis

Prix: Libre de jouer

Old Friends Dog Game est un jeu global agréable. C’est un simulateur où vous créez un sanctuaire pour chiens. À partir de là, vous nourrissez et prenez soin des chiens âgés qui, autrement, ne pourraient pas trouver de foyer. Les joueurs préparent des friandises, jouent avec les chiens et plus encore. Il y a même des épisodes d’histoire qui tirent un peu sur les cordes sensibles et même le nom dérive d’un célèbre vieux sanctuaire pour chiens. Le jeu a des bugs, mais il est si mignon et amoureux que personne ne s’en soucie. C’est aussi un excellent jeu pour les enfants.

Lanceur simple

Prix: Gratuit / 2,49 $

Joe Hindy / Autorité Android

Uncomplicated Launcher est un lanceur simple et minimisé. Il s’adresse aux personnes âgées avec des fonctionnalités telles que des rappels de pilules et un bouton SOS. La fonctionnalité est en fait assez décente. Vous pouvez effectuer des tâches téléphoniques de base comme des alarmes, des rappels, des messages, des appels téléphoniques, etc. très facilement et rapidement en appuyant sur quelques boutons. Cependant, l’interface utilisateur de cette application est, franchement, assez mauvaise. La partie fonction est bien, mais les gros boutons gris en 3D ressemblent à quelque chose de tout droit sorti de Windows 98. Ce n’est pas parce que les gens vieillissent qu’ils n’aiment pas regarder de jolies interfaces utilisateur. Sinon, c’est un lanceur soigné avec quelques bonnes idées.

Mech Arena: Robot Showdown

Prix: Libre de jouer

Mech Arena: Robot Showdown est un jeu de tir mech orienté PvP qui a été lancé dans le monde entier cette semaine. Le jeu propose des niveaux destinés à des combats PvP rapides et décisifs, divers mécanismes prenant en charge différents types de jeu et des commandes raisonnablement simples. Mech Arena s’articule autour de son mode de jeu de style tueur PvP 5v5. Les joueurs déverrouillent également des skins pour personnaliser leurs mechs. Il existe également un support de contrôleur bien qu’il ne soit pas parfait et nous espérons qu’ils vous donneront la possibilité de remapper les contrôles le plus tôt possible. Le seul autre reproche est la possibilité d’acheter des mechs de haut niveau avec de l’argent réel, il y a donc un élément de rémunération à gagner avec celui-ci.

Magnolia

Prix: Gratuit / 4,99 $ à 6,99 $ par mois

Joe Hindy / Autorité Android

Magnolia est une nouvelle application TV de Discovery. Il présente et héberge tout le contenu que vous pouvez trouver sur la chaîne Magnolia. L’application comprend des spectacles, des ateliers et vous pouvez même acheter des produits physiques à partir de l’application. C’est certainement quelque chose d’un peu différent de votre service de streaming TV typique. Cela dit, l’application n’est pas sans problèmes. Il n’y a pas de support Chromecast au lancement, un peu non-non ces jours-ci. De plus, l’interface utilisateur pourrait utiliser une certaine optimisation. Certaines choses nécessitent plus de clics que prévu, comme la fonction de recherche. Cependant, les développeurs sont probablement occupés à corriger ces bogues maintenant, il s’agit donc d’un problème temporaire.

Contes du miroir

Prix: 2,99 $

Tales of the Mirror est un roman visuel. En tant que tel, le but est de faire l’expérience de l’histoire plus que de la mécanique du jeu. Les joueurs résolvent des mystères pour faire progresser le jeu. Il se déroule entre le milieu et la fin de la dynastie Ming. Vous obtenez également des trucs comme un miroir qui vous montre quand les gens vous mentent. Chaque mystère a un nombre spécifié de jours pour se terminer et c’est donc le mécanisme qui ajoute de la tension au jeu. Il y a des achats intégrés dans ce jeu, mais ils ont été temporairement désactivés. Pour autant que nous le sachions, les achats intégrés ne sont que des choses cosmétiques.

