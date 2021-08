5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Joe Hindy / Autorité Android

Bienvenue dans la 394e édition d’Android Apps Weekly. Voici les gros titres de la semaine dernière :

Trois sites Web différents sont tombés en panne la semaine dernière. Reddit et Square ont tous deux baissé à peu près au même moment avec des résolutions qui sont arrivées à peu près au même moment. Cliquez sur chaque lien pour en savoir plus. Quelques jours auparavant, Spotify était tombé en panne pour certains utilisateurs. Il semble que la panne ait principalement affecté le site Web et l’application de bureau, mais certains utilisateurs d’applications mobiles ont également été touchés. Ce n’est pas typique que trois grands services tombent comme ça. Samsung a quelques bonnes nouvelles cette semaine. Pour commencer, Samsung supprime les publicités de ses applications natives sur Android. C’est une excellente nouvelle car qui veut payer plus de 1 000 $ pour un smartphone et voir toujours des publicités. Les mises à jour des différentes applications avec sortie de publicité auront lieu plus tard en 2021. De plus, Samsung Pay vous permet désormais de télécharger une copie numérique de vos carnets de vaccination. La fonctionnalité est en train de se déployer. Pokemon Unite arrive enfin sur Android. Il a été lancé sur Switch en juillet et devrait être lancé le 22 septembre 2021. Cela pourrait être un moment amusant pour les fans de mobiles. Pokemon Unite est essentiellement un MOBA sur le thème de Pokemon et ne fait pas partie de la série principale. Dans tous les cas, vous pouvez vous pré-inscrire au jeu sur Google Play ici si cela vous intéresse. PUBG : New State pourrait avoir une date de lancement officielle. La liste des applications du jeu indique que la date de sortie prévue est le 8 octobre 2021. PUBG: New State est en version bêta depuis des mois, nous nous attendions donc à ce que la date de sortie soit le plus tôt possible. Il n’y a pas grand-chose d’autre dans cette nouvelle, alors cliquez sur le lien pour en savoir plus sur le jeu. Epic Games a récemment lancé un nouveau mode Imposteur pour Fortnite. Divers membres de l’équipe de développement et des médias sociaux d’Innersloth ont appelé Fortnite pour avoir copié de nombreux éléments du jeu, y compris des éléments de carte et la terminologie du jeu. Bien sûr, les mécanismes de jeu ne peuvent pas être protégés par le droit d’auteur, et les développeurs le savent, mais ils conviennent tous qu’Epic Games aurait pu mettre un peu plus d’efforts dans le mode de jeu clone pour le rendre moins flagrant. Cliquez sur le lien pour plus de détails.

DC : Édition Bat-Tech de Batman

DC: Batman Bat-Tech Edition est un jeu d’aventure en réalité augmentée mettant en scène Batman. Les joueurs jouent en réalité augmentée en pointant leur téléphone vers quelque chose et en jouant dessus. Le jeu a une mécanique de coureur sans fin où vous conduisez la Batmobile aussi longtemps que vous le pouvez avant de perdre. Il existe également un mode défi Batarang et un mode défi Grapnel Launcher. Certaines autres fonctionnalités incluent des filtres faciaux pour prendre des selfies, un pack d’autocollants pour prendre des photos et même quelques bandes dessinées numériques à lire. C’est une expérience globale soignée même si le jeu ne dure pas très longtemps.

Découverte des podcasts Moonbeam

Moonbeam est une plateforme de découverte de podcasts. L’application fonctionne en jouant des extraits de divers podcasts dans les genres que vous aimez. Vous pouvez écouter les extraits et si cela vous semble intéressant, vous pouvez simplement écouter le reste de l’épisode. L’application vous permet également de trouver de nouveaux podcasts, de les mettre en favoris pour que vous vous souveniez de ce qu’ils sont et de donner un pourboire aux créateurs via l’application. Il a également un historique des extraits afin que vous n’oubliiez aucun de ceux que vous auriez pu ignorer. C’est une bonne idée, surtout si vous vous ennuyez avec votre liste de lecture de podcasts actuelle.

Artilleur mystique

Mystic Gunner est le dernier jeu de Buff Studios, développeur de Buff Knight, 7Days et Underworld Office. Celui-ci est un jeu de tir descendant similaire aux anciens jeux Contra. Il contient également des éléments de roguelike avec des éléments tels que des cartes générées aléatoirement. Les joueurs entrent, utilisent des capacités spéciales et tuent des méchants pour passer à travers n’importe quel niveau. C’est une prémisse amusante avec beaucoup d’idées intéressantes. Cependant, les mouvements lents et les commandes parfois collantes ajoutent un peu de frustration. Le développeur est talentueux, cependant, nous supposons que cela s’améliorera avec le temps.

OFTV

OFTV est l’application mobile officielle d’Onlyfans. Il s’agit d’une version réduite de l’application qui n’inclut aucun contenu NSFW. Le contenu NSFW amènerait Google à l’interdire, c’est donc le mieux qu’ils puissent faire. L’application fait presque ce que vous attendez. Vous pouvez suivre les créateurs que vous aimez, en trouver de nouveaux et afficher le contenu gratuit de l’application. Malheureusement, nous savons tous pourquoi Onlyfans est en fait populaire, il y a donc beaucoup de critiques 1 étoile car cela ne montre pas les trucs NSFW.

KonoSuba : jours fantastiques

KonoSuba: Fantastic Days est un nouveau gacha basé sur l’anime de comédie-aventure. Comme la plupart, il vise à apaiser les fans de la série et peut-être le fan occasionnel de gacha. Le jeu présente le casting de la série dans de nouvelles histoires. D’après ce dont je me souviens de la série, les personnages sont fondamentalement parfaits avec beaucoup d’œufs de Pâques pour les fans de la série. Le combat est à peu près conforme à ce que l’on attend d’un anime gacha. C’est en temps réel avec des temps de recharge au lieu d’un style strict au tour par tour. Le jeu a ses hauts et ses bas, y compris quelques problèmes de plantage immédiatement après sa sortie. Les développeurs devraient le corriger au fur et à mesure.

Si nous avons manqué de grandes actualités ou sorties d’applications ou de jeux Android, parlez-nous-en dans les commentaires.

