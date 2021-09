5 applications Android à ne pas manquer cette semaine ! – Applications Android hebdomadaires

Bienvenue dans la 397e édition d’Android Apps Weekly ! Voici les gros titres de la semaine dernière :

WhatsApp a passé toute sa semaine à faire des choses pour sa vie privée. Pour commencer, il a modifié ses paramètres de confidentialité, un changement nécessaire car ces paramètres n’ont pas changé depuis des années. Il a également annoncé des sauvegardes cryptées pour encore plus de confidentialité. Cela est probablement dû au début d’une enquête sur la confidentialité et le cryptage de WhatsApp. Le procès allègue que WhatsApp embauche des réviseurs de contenu qui peuvent voir les messages malgré l’assurance de l’entreprise qu’elle ne peut rien voir que les utilisateurs envoient. Cliquez sur les liens pour en savoir plus. WhatsApp s’est également vu dans l’eau chaude cette semaine. L’UE a infligé une amende de près de 300 millions de dollars à l’entreprise pour avoir enfreint le RGPD. Selon les rapports, WhatsApp ne fait pas un assez bon travail pour dire aux gens comment il partage des données avec Facebook, d’où l’amende. WhatsApp pense que l’amende est trop importante et fait appel de la décision. Cependant, cela ne fonctionnera probablement pas. Google Clock ne sonne toujours pas les alarmes. Le problème a commencé la semaine dernière avec quelques publications sur Reddit. Cependant, après une nouvelle mise à jour, le problème semble être toujours aussi grave. Un certain nombre de nos lecteurs nous ont dit qu’ils ne faisaient pas non plus confiance à l’application pour les alarmes. Selon notre sondage, seulement 5 % environ des personnes ont remarqué une amélioration du son des alarmes après la mise à jour. Nous ne pensions pas que cette histoire allait continuer pendant deux semaines, mais nous vous tiendrons au courant si elle continue. Internet était dans le vertige la semaine dernière. Les gens ont remarqué une page d’espace réservé Microsoft qui suggérait fortement que Xbox obtiendrait éventuellement la prise en charge des applications Android. Un tel soutien changerait la donne pour des raisons évidentes. Malheureusement, selon Microsoft, le texte de la page était une erreur. Pourtant, avec l’enthousiasme des gens, vous pouvez parier que Microsoft étudie probablement l’idée maintenant. La guerre d’Epic Games contre le Play Store et l’Apple App Store a pris un tournant cette semaine. Un juge a ordonné une injonction permanente qui permettra éventuellement à Epic Games de remettre Fortnite dans l’App Store. Il permet également au développeur de percevoir des paiements en dehors de la compétence d’Apple. C’est une grosse affaire car cela permettra également à d’autres développeurs de contourner l’App Store. Ce changement ne s’applique pas encore à Google. Cependant, le mot-clé dans cette phrase est “encore”. Sur une note positive pour Apple, les tribunaux n’ont pas conclu qu’Apple enfreignait les lois antitrust avec l’App Store.

Cuirassé Apollon

Prix: Libre de jouer

Battleship Apollo est un jeu PvP en ligne avec des vaisseaux spatiaux. Les joueurs commencent avec un navire, le construisent, l’équipent de diverses armes et se battent les uns contre les autres. C’est la prémisse centrale du jeu, bien qu’il y ait d’autres choses à faire. Le jeu repose sur le fait que les joueurs jouent longtemps et offre des possibilités de mises à niveau qui durent très longtemps. Malheureusement, le jeu est un peu agressif avec ses microtransactions. Vous pouvez bien évidemment payer pour progresser plus loin que les autres joueurs et beaucoup de gens n’aiment pas ça dans un jeu qui tourne autour de son expérience PvP. Il a du potentiel, mais les développeurs doivent absolument ajuster certaines choses pour atteindre ce potentiel.

Obtenez le sur Google Play

Camouflage

Prix: Libérer

Camo est une application qui transforme l’appareil photo de votre téléphone en webcam. L’application existe déjà sur PC et des millions de personnes l’ont essayée. Certaines fonctionnalités de la version Android de l’application incluent divers filtres et ajustements, la compatibilité avec plus de 40 applications (y compris celles comme Zoom), la prise en charge de diverses résolutions vidéo, la prise en charge de toutes les caméras de votre téléphone et la société prétend ne collecter aucune donnée. . Il est actuellement en version bêta, il y a donc très probablement des bugs. Cependant, vous pouvez toujours le contrôler depuis votre ordinateur. C’est une application décente dans l’ensemble, d’autant plus que les caméras des téléphones sont bien meilleures que les webcams réelles de nos jours.

Obtenez le sur Google Play

Les aventures au ralenti de Bob l’éponge

Prix: Libre de jouer

SpongeBob’s Idle Adventures est le dernier jeu basé sur l’émission de télévision pour enfants. Celui-ci est un jeu inactif, évidemment. À la base, c’est un jeu de simulation où vous ouvrez un tas de magasins et récoltez les avantages en termes de flux de trésorerie. Vous utilisez ce flux de trésorerie pour débloquer plus de choses, ce qui génère ensuite plus de flux de trésorerie. Il n’y a rien de vraiment unique dans l’espace de jeu inactif. Cependant, le jeu a également des objets de collection, des graphismes décents, et qui n’aime pas un jeu avec Bob l’éponge ? Ce n’est certainement pas pour tout le monde. Le gameplay est facile, mais répétitif, il vieillit donc au bout d’un certain temps. C’est un tueur de temps, donc ceux qui recherchent quelque chose de plus profond que cela sont au mauvais endroit.

Obtenez le sur Google Play

Routines

Prix: Libérer



Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Routines est une nouvelle application de suivi des habitudes. Fondamentalement, l’application vous aide à identifier vos habitudes quotidiennes afin que vous puissiez soit les améliorer, soit les détruire. Après un certain temps, les changements que vous apportez deviennent une habitude et l’application n’est plus nécessaire, sauf pour vous assurer de vous y tenir. L’application fonctionne plutôt bien avec une belle interface utilisateur qui est, pour la plupart, facile à naviguer. Vous configurez vos différentes habitudes et activités et l’application fait le reste. L’application est toute neuve, il y a donc probablement des bugs que nous n’avons pas trouvés. Comme d’habitude, votre kilométrage peut varier.

Obtenez le sur Google Play

Flipper du monde

Prix: Libérer

World Flipper est un mélange entre un jeu de flipper et un RPG d’action. Le mécanisme de jeu de base lance des trucs dans la pièce pour infliger des dégâts aux adversaires. En plus de cela, le jeu vous permet de constituer des équipes, de mettre en synergie leurs capacités, et il y a un élément social avec les combats de boss. Nous n’avons joué qu’avec le didacticiel avec celui-ci, nous n’avons donc pas vu tout ce qu’il y a à voir, mais il a certainement beaucoup de promesses, en particulier pour les gens qui aiment les jeux hybrides. De plus, le flipper avec des éléments RPG est plus amusant que la mécanique de match-trois avec des éléments RPG.

Obtenez le sur Google Play

Si nous avons manqué de grosses versions d’applications ou de jeux Android, parlez-nous-en dans les commentaires ou envoyez-nous un e-mail à contact@androidauthority.com.

Merci pour la lecture! Essayez-les aussi :

Les meilleures applications de liste de tâches pour Android Les meilleurs jeux multijoueurs en ligne comme Clash Royale Les meilleures applications d’appareil photo pour Android Les meilleurs jeux de tapotement inactifs pour Android Les meilleurs jeux de gacha pour Android