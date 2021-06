5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Joe Hindy / Autorité Android

Bienvenue dans la 385e édition d’Android Apps Weekly. Voici les gros titres de la semaine dernière :

Google souhaite que les développeurs appellent les OEM pour les mauvaises pratiques en matière d’applications. Les développeurs ont un formulaire à remplir qui leur permet de discuter des OEM avec une optimisation excessive de la batterie. Il s’agit d’un problème persistant avec les téléphones Android où les OEM arrêtent les applications en arrière-plan alors qu’elles sont censées continuer à fonctionner. Espérons que cela aide à empêcher le problème de continuer. Sur une note plus heureuse, Google a également déployé le cryptage de bout en bout dans son application Google Messages cette semaine. Il est limité aux discussions en tête-à-tête avec d’autres utilisateurs de Google Messages, il n’est donc pas exhaustif pour le moment. La mise à jour ne contenait que cette fonctionnalité, il n’y a donc pas grand-chose d’autre à dire. Pourtant, c’est une raison encore meilleure pour utiliser Google Messages. Tim Cook a fait exploser Android cette semaine. Il a déclaré que les logiciels malveillants étaient plus répandus sur Android que sur iOS. Il blâme l’acte de chargement latéral, quelque chose que les utilisateurs d’Android ont pu faire depuis le tout début. Cook affirme qu’Android contient 47 fois plus de malwares et que le chargement latéral ruinerait la sécurité des iPhones. Malheureusement, les chiffres sont un peu dépassés, alors prenez-les avec un grain de sel. Un nouveau jeu Pokemon arrive sur Android. Pokemon Unite est un jeu multijoueur à cinq contre cinq qui sera lancé sur Android, iOS et Nintendo Switch. Nintendo indique que le lancement est en juillet pour la version Switch du jeu et en septembre pour les versions mobiles. C’est un jeu de style MOBA où les joueurs rivalisent avec Pokemon. Cliquez sur le lien pour regarder une bande-annonce et en savoir plus. Google travaille sur un nouveau service d’apprentissage des langues. Il vise à affronter Duolingo, l’une des applications d’apprentissage des langues les plus populaires de tous les temps. Ça passe par Trivoli. Word est qu’il s’intégrera à YouTube et à la recherche Google, deux des plates-formes les plus puissantes et les plus populaires de Google. Cliquez sur le lien pour en savoir plus.

Ligne de combat Godzilla

Prix: Libre de jouer

Godzilla Battle Line est un jeu de stratégie mobile profitant du battage médiatique autour du dernier film Godzilla. Les joueurs emmènent leurs monstres au combat et combattent d’autres monstres et joueurs. Les monstres agissent seuls, donc l’aspect stratégie est limité. La plupart de votre victoire est déterminée par la force de vos monstres. Vous pouvez les mettre à niveau et les équiper avant de les envoyer au combat. Ce n’est pas le jeu le plus complexe. En fait, nous ne le recommandons que dans la perspective d’être une perte de temps occasionnelle.

Obtenez le sur Google Play

Flux Chatterbug

Prix: Essai gratuit / 2,99 $ par mois / 19,99 $ par an

Joe Hindy / Autorité Android

Catterbug Streams est une application d’apprentissage des langues avec des idées intéressantes. Il mélange l’apprentissage traditionnel des langues avec le streaming Twitch. Fondamentalement, vous regardez un locuteur natif diffuser en direct des cours sur la langue que vous souhaitez apprendre. Vous pouvez poser des questions dans le chat à tout moment pour vous aider à apprendre plus facilement des choses difficiles. Toute l’expérience a besoin d’une couche de vernis, mais c’est une excellente idée donc nous espérons qu’elle continuera à mûrir. Il prend actuellement en charge l’espagnol, l’allemand et le français. Nous nous attendons à ce que d’autres langues arrivent éventuellement.

Obtenez le sur Google Play

The Witcher Tales : Briseur de trône

Prix: Gratuit / 9,99 $

The Witcher Tales: Thronebreaker est un successeur spirituel de Gwent: The Witcher Card Game. C’est une campagne solo qui se déroule dans l’univers de ce jeu. Il est principalement axé sur la narration avec un combat de style duel de cartes. Vous pouvez jouer gratuitement aux premières heures de la campagne, puis les développeurs demandent 9,99 $ pour débloquer le reste. C’est un excellent portage de la version PC. La raison de sa faible note sur Google Play est qu’il a rencontré des problèmes de téléchargement le jour du lancement. Il a été corrigé depuis.

Obtenez le sur Google Play

Opéra GX

Prix: Libérer

Joe Hindy / Autorité Android

Opera GX est un nouveau navigateur d’Opera. L’application prend en charge Android, iOS, Windows et Mac. Il prétend être un navigateur pour les joueurs. Il a une esthétique très gamer avec des skins personnalisés et des thèmes colorés. De plus, le navigateur inclut des actualités sur les jeux dans son flux, un calendrier de publication et un bloqueur de publicités, ainsi que la possibilité de se synchroniser avec un navigateur de bureau via un code QR. Bien sûr, la principale raison d’essayer ceci est l’esthétique. Cependant, le fil d’actualités sur les jeux est également très utile. Son utilisation est entièrement gratuite sur chaque plate-forme où elle est disponible.

Obtenez le sur Google Play

RuneScape

Prix: Gratuit / 10,99 $ par mois / 99,99 $ par an / Achats intégrés

Le jeu officiel RuneScape est enfin sorti après des mois de bêta. Le jeu en lui-même n’est pas nouveau. C’est simplement un portail mobile vers RuneScape, un jeu auquel les gens jouent depuis environ 20 ans. L’interface utilisateur est conçue pour une utilisation mobile et vous jouez avec les mêmes joueurs que sur PC. La personnalisation du HUD est un peu pénible et toute l’expérience prend un certain temps pour s’y habituer. Sinon, il s’agit essentiellement de RuneScape. Malgré sa version bêta prolongée, le jeu a toujours des bugs. Les développeurs le font depuis 20 ans, nous nous attendons donc à ce que cela s’améliore et se stabilise avec le temps.

Obtenez le sur Google Play

Si nous avons manqué de bonnes versions d’applications ou de jeux Android, parlez-nous-en dans les commentaires ou envoyez-nous un e-mail à contact@androidauthority.com.

Merci pour la lecture! Essayez-les aussi :