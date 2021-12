5 applications de cuisine pour vous aider avec votre fête du Nouvel An

Le réveillon du Nouvel An approche à grands pas et cela peut être une période stressante. Heureusement, il existe une application pour cela, et nous avons trouvé cinq applications de cuisine pour vous aider à planifier et à préparer votre gros repas.

épicurien

Epicurious est l’une des applications alimentaires les plus populaires sur iOS. Il propose des mises à jour de contenu hebdomadaires pour inspirer votre cuisine et des vidéos de vos recettes préférées. Il y a plus de 35 000 recettes à explorer, ainsi que des critiques de recettes et des notes de cuisiniers à domicile. Enregistrez vos recettes préférées dans la boîte de recettes, gérez une liste de courses, trouvez des ingrédients de saison et plus encore. Epicurious est gratuit.

Délicieux

Yummly offre des conseils personnalisés pendant que vous cuisinez. Il contient des recommandations de recettes, des vidéos et des outils pour vous aider. Enregistrez et organisez les recettes dans des collections, et voyez les ustensiles de cuisine dont vous aurez besoin pour chaque recette. Ajoutez les ingrédients de chaque recette dans une liste de courses qui est automatiquement catégorisée. Yummly s’intègre à Apple Health pour suivre la nutrition et les portions de ce que vous mangez. Yummly est gratuit.

Histoires de cuisine

Kitchen Stories a remporté le Apple Design Award en 2017. Il propose des recettes avec des images et des instructions faciles à suivre, des vidéos de recettes et des vidéos pratiques. Vous pouvez apprendre à cuisiner avec des chefs exécutifs et élargir votre répertoire en essayant de nouvelles recettes chaque semaine. Ajoutez des listes de courses générées automatiquement, collectez et enregistrez des recettes et utilisez le convertisseur de mesure. Histoires de cuisine est gratuit.

Cuisine du NYT

Directement du New York Times vient son application de cuisine. Parcourez plus de 18 000 recettes par régime, type de cuisine, méthode de préparation, type de repas, etc. Enregistrez vos recettes NYT préférées ou des recettes d’autres sites Web. Marquez les recettes que vous avez cuisinées, notez-les et laissez des notes aux autres cuisiniers. De plus, l’application gardera l’écran allumé tant que vous cuisinerez, pour garder votre expérience mains libres. NYT Cooking est gratuit.

Table ouverte

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une application de cuisine, OpenTable est idéal lorsque vous n’avez tout simplement pas envie de cuisiner. OpenTable vous permet de réserver des restaurants gratuits dans plus de 43 000 emplacements à travers le monde. Vous pouvez rechercher des restaurants par emplacement, par cuisine, etc., et même obtenir des recommandations personnalisées. Consultez des photos, des menus et des avis pour trouver l’endroit idéal. De plus, chaque fois que vous réservez et dînez, vous gagnerez des récompenses pour vos futurs repas. OpenTable est gratuit.