5 applications géniales se cachent sur votre iPhone en ce moment, et vous n’aviez aucune idée – .

Derrière les coulisses de l’iPhone se cachent une poignée d’applications cachées dont vous ne saviez probablement pas qu’elles existaient. Et même si vous pourriez être enclin à croire que toute application qu’Apple ne rend pas visible manque probablement d’utilité significative, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité.

Nous avons mis en évidence quelques-unes de ces applications iPhone cachées dans le passé, mais Gadget Hacks les a récemment compilées dans une liste informative et facile à digérer. Je pense qu’il est juste de dire que même les utilisateurs d’iPhone chevronnés seront quelque peu surpris par quelques-unes des applications qu’Apple a, pour une raison quelconque, rendues quelque peu difficiles à trouver.

Scanner de codes

Le premier exemple est une application appelée Code Scanner. Comme son nom l’indique subtilement, Code Scanner est une application de numérisation QR qui n’est apparemment pas différente de la fonctionnalité de numérisation QR intégrée de l’application Appareil photo. Code Scanner, cependant, a quelques avantages. Plus particulièrement, la numérisation d’un code QR avec Code Scanner ouvrira immédiatement un lien correspondant via un navigateur intégré à l’application. En contournant Safari, Code Scanner aide à éliminer certains encombrements dans la mesure où vous n’aurez pas d’innombrables onglets Safari ouverts avec les menus des restaurants, par exemple.

Vous pouvez ajouter Code Scanner au Centre de contrôle en allant dans Paramètres > Centre de contrôle > Personnaliser les contrôles, puis en appuyant sur l’icône verte « plus » à côté de l’endroit où il est écrit « Code Scanner ».

Loupe

La prochaine étape est une fonctionnalité que nous avons initialement mise en évidence en 2016 lorsqu’elle a été introduite avec iOS 10. Surnommée Loupe, cette application est une fonctionnalité d’accessibilité qui permet aux utilisateurs de zoomer sérieusement sur le texte ou un objet.

La fonctionnalité peut être activée en allant dans Paramètres> Accessibilité> Loupe et en l’activant. Une fois activé, vous pouvez activer la Loupe en triple-cliquant sur le bouton latéral de votre iPhone ou iPad. Si vous vous demandez naturellement pourquoi vous ne pouvez pas simplement utiliser la fonction de zoom standard sur l’application Appareil photo, la capacité de zoom via la loupe est nettement plus performante.

Robinet arrière

Et pendant que nous sommes sur le sujet, je voulais souligner non pas une application mais une fonctionnalité cachée qui change vraiment la donne. Comme nous l’avons souligné le mois dernier, Apple avec iOS 14 a introduit une fonction Back Tap telle que vous pouvez effectuer une action spécifiée lorsque vous appuyez deux ou trois fois sur le dos de votre iPhone. Certaines des actions spécifiées incluent la mise en sourdine d’un appel, l’activation de Siri, l’affichage du centre de notifications, la prise d’une capture d’écran, etc.

Vous pouvez profiter de cette fonctionnalité en allant dans Paramètres > Accessibilité > Toucher > Physique et moteur. À partir de là, faites défiler vers le bas et vous pourrez sélectionner “Back Tap”. Ensuite, vous pouvez indiquer si vous souhaitez utiliser un double ou un triple tap pour l’activer et spécifier quelle action vous souhaitez être déclenchée par le back tap.

Vous pouvez en savoir plus sur les deux autres applications cachées, qui incluent Print Center et Field Test, sur Gadget Hacks. Ils ne sont pas aussi intrigants que les trois premiers, mais si vous souhaitez apprendre tous les tenants et aboutissants de votre iPhone, vous le trouverez certainement intéressant.

