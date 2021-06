5 aspirateurs robots en vente avec jusqu’à 60% de réduction sur Amazon Prime Day | La technologie

in

Si vous souhaitez acheter un aspirateur robot, aujourd’hui est probablement le meilleur jour de l’année pour le faire. Amazon célèbre le Prime Day et il existe des dizaines de ces appareils à prix réduit.

Vous avez peut-être déjà un aspirateur robot à la maison, vous n’avez peut-être pas déjà parlé à des personnes qui en ont. Dans tous les cas, les avantages de ces appareils sont nombreux, notamment parce qu’ils permettent de gagner du temps au quotidien en s’occupant de l’aspirateur de routine de la maison.

Il existe de nombreux modèles et certains aspirateurs robots sont étonnamment bon marché, même si cela dépend largement de vos besoins et du budget que vous gérez.. Ce qui est clair, c’est que si vous pouvez en vendre un à un bon prix, alors mieux, et maintenant sur Amazon Prime Day, c’est possible.

Ce magasin en propose des dizaines, et des marques bien connues telles que Cecotec, iRobot ou Roborock, ainsi que d’autres modèles d’entreprises asiatiques à bas prix qui peuvent également être une bonne option.

LEFANT M201 pour 79 €

Aspirateur robot d’une puissance de 1800 Pa, réservoir de 500 millilitres et capteurs optiques pour éviter les collisions avec les meubles. Il dispose du WiFi et est compatible avec Alexa.

On commence cette liste par un robot aspirateur pas cher qui réussit généralement de nos jours, même s’il faut dire qu’il est plus ou moins courant de le voir à ces prix. C’est le LEFANT M201 et il ne coûte que 79 euros.

Il accumule des milliers d’avis sur Amazon, presque tous positifs, et c’est pour ce qu’il coûte qu’il offre d’assez bons avantages.

Il a une puissance de 1 800 Pa et peut être contrôlé directement depuis votre application. Il convient aux tapis, moquettes et poils d’animaux.

Conga 1090 Connecté pour 132€

Ce robot aspirateur est compatible avec les assistants virtuels Alexa et Google Assistant. Il aspire non seulement, mais aussi lave et convient à tous les types de sols.

C’est un autre des classiques de chaque Prime Day ou Black Friday : le Conga 1090, l’un des modèles les moins chers de la marque espagnole Cecotec. Cette fois son prix promotionnel est de 132 euros, ce qui n’est pas mal du tout.

Il est compatible avec les assistants virtuels tels qu’Alexa et Google Assistant, et en plus de l’aspirer, il passe également la vadrouille et le gommage, ce que font pratiquement tous les Cecotec Congas.

Il dispose de plusieurs modes que vous pouvez choisir depuis l’application, tels que Turbo ou Eco, mais également plusieurs systèmes de nettoyage qui peuvent donner plus de pertinence aux bords ou au récurage.

Roomba 692 pour 189 €

Ce robot aspirateur avec contrôle d’application et assistants virtuels a une navigation intelligente et un prix qui en fait le Roomba le moins cher du marché.

C’est sans aucun doute le Roomba le moins cher sur Amazon Prime Day, Le modèle d’iRobot pour rivaliser avec la féroce concurrence de Cecotec, le Roomba 692.

Baisse provisoirement à 189 euros, un prix idéal s’il s’agit de votre premier aspirateur robot. De plus, il présente de bons avantages malgré un prix si bas.

Comme les autres modèles, vous pouvez les utiliser via votre assistant virtuel, bien que sa principale force soit le système de navigation, considéré comme le meilleur parmi tous les disponibles.

De plus, avec Dirt Detect, vous pouvez trouver les zones où le plus de saleté s’accumule.

Roomba 981 pour 329 €

Aspirateur robot intelligent avec technologie Dirt Detect, connexion WiFi, programmable via application mobile et compatible avec Alexa. Il a une grande puissance d’aspiration avec des brosses anti-emmêlement et une fonction multi-pièces.

Faisant un saut qualitatif, on passe au Roomba 981, un modèle haut de gamme qui cumule plus de 60% de remise par rapport à son prix d’origine, et c’est qu’il fait partie des meilleurs robots iRobot.

Il coûte 329 euros. Bien qu’il soit un peu plus cher que les modèles d’entrée de gamme, tant pour la puissance que pour l’autonomie, l’investissement en vaut la peine.

Un autre élément en sa faveur est que le système de capteurs est beaucoup plus précis, ce qui aide toujours à éliminer la saleté plus efficacement.

Roborock S5 Max pour 379 €

Roborock S5 Max est un robot aspirateur laveur doté d’un système de navigation avancé qui permet un nettoyage plus approfondi et efficace des sols et des tapis de votre maison.

Arrivée de Chine, Roborock est l’une des marques à la croissance la plus rapide dans ce secteur, et ce n’est pas du tout surprenant. Leur bon travail a quelque peu atténué leur principal problème : leurs robots sont plus chers que ceux d’autres entreprises.

Par exemple, le Roborock S5 Max, que nous avons pu tester, est proposé à près de 500 euros normalement. Cependant, il est maintenant beaucoup moins cher : le Prime Day, il est en vente pour 379 euros.

L’une des meilleures caractéristiques de ce Roborock est que la navigation est incroyablement bonne. Il presse tous les virages au maximum et ne pose guère de problèmes ou détecte de faux obstacles, ce qui est malheureusement assez courant.

Roomba i7+ pour 679 €

Ce robot aspirateur haut de gamme est doté de la technologie Dirt Detect, d’une carte intelligente et surtout d’une fonctionnalité très intéressante : il vide automatiquement son réservoir d’aspirateur lorsqu’il revient à la base.

La remise dont bénéficie ce robot aspirateur n’est pas négligeable, puisqu’elle dépasse les 40%. De plus, c’est l’un des modèles les plus intéressants du marché.

Le Roomba i7+ dispose d’un réservoir à vidange automatique, dans lequel il verse la saleté lorsqu’il a fini de nettoyer. Il est vrai que cela représente une très forte augmentation de prix, même si désormais moins : il est en vente à 679 euros.

C’est toujours un investissement très important, bien que si vous avez déjà eu d’autres robots et que vous savez qu’ils sont très utiles, vous êtes sûrement intéressé à faire le saut vers un haut de gamme haut de gamme.

