5 aspirateurs sans fil parfaits à toujours avoir dans votre voiture | La technologie

Ces aspirateurs à main sont très utiles pour nettoyer les coins de votre maison ou pour aspirer toute la saleté qui reste dans la voiture.

Parmi les produits que nous devrions avoir dans le coffre de la voiture, en plus de tous les outils et produits que vous avez habituellement, il y a un aspirateur portatif. Et bien que vous puissiez en avoir un sans fil à la maison avec un adaptateur que vous pouvez abaisser à la voiture et le nettoyer, en avoir un compact dans le coffre vous évitera de temps en temps d’avoir une voiture très sale.

Les aspirateurs sans fil compacts sont parfaits pour une utilisation à la maison pour nettoyer rapidement quelque chose et pour dans la voiture pour ramasser tout ce qui tombe par terre, tapis de sol ou sièges.

Ces aspirateurs portables ne prendront pas beaucoup de place dans votre coffre et vous pourrez les recharger quand vous le souhaitez. Bien que compacts, ils sont puissants pour vous permettre d’aspirer les saletés les plus tenaces.

Cecotec Conga Rockstar Micro 6000

Aspirateur portable sans fil avec batterie d’une autonomie de 15 minutes et 2 modes de puissance. Parfait pour transporter dans la voiture.

Un aspirateur pour voiture doit être aussi compact que possible, mais avec suffisamment de puissance pour nettoyer toute la saleté que vous transportez sur la sellerie, les tapis ou sur le sol. Cet aspirateur sans fil Cecotec Conga Rockstar Micro 6000 c’est un modèle parfait.

Il est doté d’un moteur de 90 W avec une puissance d’aspiration de 10 000 Pa. Sa batterie lui permet de fonctionner pendant 15 minutes à puissance maximale, puisque vous pouvez choisir entre deux.

Il est disponible sur le site de Cecotec pour seulement 61,90 euros avec des frais de port totalement gratuits et la livraison depuis ses entrepôts en Espagne.

Il peut également être acheté sur Amazon pour 61,90 € avec une livraison gratuite pour tout le monde et une livraison rapide pour les utilisateurs Prime.

Aspirateur à main Baseus A2

Aspirateur à main Baseus A2 pour 30,99 euros sur Amazon

Baseus, l’une de ces marques associées de manière étrange à Xiaomi pour le lancement de produits sur sa plate-forme de micro-usinage Youpin, compte cet aspirateur à main parmi ses produits les plus vendus. Baseus A2 avec une puissance de 5 000 Pa et avec une bonne batterie.

La batterie a une capacité de 6 000 mAh et suffisamment de puissance pour aspirer tout ce qui tombe dans la voiture.

Il dispose d’une série d’accessoires, tels qu’une longue buse, une brosse et un filtre lavable. Il est suffisamment silencieux et portable pour tenir dans le coffre et oublier presque que vous l’avez là.

Sur AliExpress, il est également disponible pour 30,39 euros et la livraison gratuite en 10 jours depuis la Chine. En Espagne, vous pouvez l’acheter sur Amazon pour seulement 30,99 euros avec la livraison gratuite.

Aspirateur à main Vosfeel J10

Obtenez l’aspirateur à main Vosfeel J10 pour 44,99 euros

Pour ceux qui ont besoin d’un aspirateur compact mais très puissant pour nettoyer la voiture, ce Vosfeel J10 Il a tout ce que vous recherchiez pour seulement 44 euros, mais avec le coupon de réduction qu’il a sur Amazon, vous pouvez le prendre pour 39,99 euros.

Le Vosfeel J10 possède une batterie qui offre environ 30 minutes d’utilisation en aspirant à vitesse maximale, 15 000 Pa. Il a une puissance de 160 W et dispose également d’accessoires pour une meilleure manoeuvre dans différentes parties de la voiture.

Il y a deux accessoires, une buse longue pour accéder aux endroits difficiles où même une main ne peut pas entrer et une buse brosse pour nettoyer les zones telles que les grilles.

Aspirateur à main Barley Direct

Aspirateur à main sans fil Barley Direct pour 29,69 euros

Un autre aspirateur portable sans fil puissant que vous pouvez ranger dans votre voiture est celui de la marque Orge directe.

L’aspirateur a une puissance d’aspiration allant jusqu’à 4 700 Pa. La puissance normale est de 3 600 Pa et son autonomie est de 25 minutes, mais à puissance maximale, il dure environ 20 minutes.

Il dispose d’un filtre HEPA pour filtrer l’air et d’un réservoir que vous pouvez facilement vider. Il ne pèse que 476 grammes et peut être chargé avec un câble USB.

Son prix normal est de 32,99 euros, mais en appliquant le coupon de réduction désormais actif sur Amazon vous l’obtenez pour 29,69 euros.

Aspirateur à main sans fil Audew

Aspirateur à main sans fil Audew à 29,99 euros

Si vous ne voulez pas d’un produit comme les précédents, conçu pour occuper le moins possible et que vous préférez un aspirateur que vous pouvez utiliser dans n’importe quel endroit et situation, l’un des aspirateurs portables les moins chers que vous pouvez trouver à Amaozn est celui-ci marque Audew.

Il possède une batterie de 2 200 mAh qui offre une autonomie d’environ 20 et 30 minutes. Il pèse environ 700 grammes. Il a un filtre HEPA lavable.

Il dispose de plusieurs accessoires et d’un sac de transport, parfait pour le ranger dans la voiture.

Vous pouvez le trouver sur Amazon pour moins de 30 euros.

