5 astuces Google Maps sans lesquelles vous vous demanderez comment vous avez vécu

Parce que Google Maps propose une liste étendue et croissante de fonctionnalités, les rendre toutes visibles en un coup d’œil dans l’application ne serait rien de moins qu’un désordre compliqué et un cauchemar d’interface utilisateur. En conséquence, Google a judicieusement choisi de masquer certaines des fonctionnalités les plus intéressantes et avancées de Google Maps. Mais n’ayez crainte, nous avons compilé une liste de 5 hacks Google Maps dont vous ignoriez probablement l’existence.

En passant, il est difficile de croire que Google Maps existe depuis plus de 16 ans maintenant. Pendant ce temps, Google a régulièrement amélioré l’ensemble des fonctionnalités de l’application, rendant l’incarnation actuelle quelque peu méconnaissable depuis la première itération de Google Maps en 2005. C’est, bien sûr, une bonne chose. En fait, Apple Maps existe depuis neuf ans maintenant et essaie toujours de rattraper son retard avec certaines des fonctionnalités les plus sophistiquées et les plus novatrices de Google.

Itinéraires à pied en réalité augmentée

Les itinéraires à pied en réalité augmentée de Google sont un exemple d’une fonctionnalité qu’Apple Maps essaie toujours de rattraper. Avec cette fonctionnalité particulière, Google Maps tire parti de la réalité augmentée pour fournir des informations en couches sur votre écran en temps réel lorsque vous vous promenez dans et autour d’une ville. La fonctionnalité facilite également l’identification des points d’intérêt tels que les restaurants et même les points de repère. Les itinéraires à pied AR ont commencé comme une fonctionnalité réservée aux pixels, mais se sont depuis étendus à d’autres appareils Android et à Google Maps sur l’iPhone.

Notez que cette fonctionnalité n’est pas disponible dans toutes les régions. S’il est disponible dans votre région, vous verrez une icône indiquant « Vue en direct » au bas de l’application lorsque vous avez ouvert les itinéraires à pied.

La vidéo ci-dessous donne un aperçu rapide du fonctionnement pratique de cette fonctionnalité de Google Maps.

Mesurer la distance entre deux emplacements

Google Maps permet de mesurer facilement et rapidement la distance entre deux emplacements distincts. Pour ce faire, ouvrez Google Maps et déposez une épingle à n’importe quel endroit de votre choix. Maintenant, appuyez une fois sur la broche et vous devriez voir une option qui dit « Mesurer la distance ». En appuyant dessus, vous pouvez maintenant sélectionner un deuxième emplacement en déplaçant le curseur. Il s’agit d’un hack Google Maps particulièrement astucieux dont tout le monde devrait être conscient.

Informez-vous à l’avance sur la situation du stationnement

L’une des choses les plus frustrantes au sujet de la conduite est la recherche d’un parking. Il n’y a rien de pire que d’arriver à destination et de faire le tour de plusieurs pâtés de maisons pour toujours dans l’espoir de trouver une place libre. Avec Google Maps, cependant, vous pouvez vérifier à l’avance certaines informations sur la situation du stationnement.

Pour utiliser cette fonction, saisissez votre destination et sélectionnez les itinéraires. Lorsque les indications routières s’affichent, vous pouvez faire glisser votre doigt vers le haut depuis le bas de l’écran, après quoi vous verrez des informations sur le stationnement dans la zone.

N’oubliez jamais où vous vous êtes garé avec ce hack Google Maps

Si vous vous garez dans un centre commercial ou un stade, essayer de retrouver votre voiture après coup peut souvent être un exercice de frustration. Ce hack de Google Maps, cependant, devrait atténuer le stress qui accompagne la recherche d’une voiture apparemment manquante. La prochaine fois que vous vous garerez, appuyez sur le point bleu qui désigne votre position actuelle. Ce faisant, vous devriez voir une option indiquant «Définir comme emplacement de stationnement» pour un accès facile quelques heures plus tard.

Ajustez l’icône de votre véhicule

Il s’agit plus d’un petit hack amusant de Google Maps que d’une fonctionnalité utile, mais cela vaut la peine d’être présenté malgré tout. Si vous appuyez sur le triangle bleu censé représenter votre voiture, vous verrez plusieurs autres icônes de véhicule parmi lesquelles choisir. Les conceptions de la voiture elles-mêmes sont un peu sans intérêt, mais j’espère que nous verrons des options plus élégantes dans les futures mises à jour.