5 astuces incroyables pour faire passer le marketing d’influence Instagram au niveau supérieur

Votre marque utilise-t-elle le marketing d’influence Instagram ? Sinon, il est maintenant temps de sauter au-dessus de cette tendance. Travailler avec des influenceurs est un excellent moyen d’exposer votre marque à un tout nouveau public. Et le marketing d’influence ne fait que devenir de plus en plus populaire – l’industrie se développe à pas de géant.

Aujourd’hui, nous parlons de ce qui fait du marketing d’influence une stratégie si précieuse. Alors découvrez nos cinq astuces pour mettre en place rapidement et facilement une campagne d’influence qui pourrait transformer votre marque.

Pourquoi le marketing d’influence est précieux

Le marketing d’influence est une stratégie marketing précieuse et importante pour deux raisons principales. Premièrement, le marketing d’influence a un très bon retour sur investissement par rapport aux autres stratégies marketing. Une étude a révélé que 89 % des spécialistes du marketing déclarent que le retour sur investissement du marketing d’influence est comparable ou supérieur au retour sur investissement d’autres canaux de marketing. Votre retour sur investissement correspond aux résultats que vous recevez et vous souhaitez que les résultats de vos campagnes marketing soient aussi bons que possible. C’est l’une des raisons pour lesquelles le marketing d’influence est si précieux.

Le marketing d’influence fonctionne aussi bien parce qu’il est personnel. Pensez-y : l’influenceur a déjà une relation avec ses abonnés. Ainsi, lorsqu’un influenceur vend un produit à ses abonnés, cela semble plus naturel que si l’entreprise vendait directement son produit. La nature organique du marketing d’influence en fait une excellente option pour les marques sur Instagram.

5 astuces de marketing d’influence sur Instagram

Prêt à vous lancer dans le marketing d’influence Instagram ? Utilisez ces cinq astuces simples mais efficaces pour vous assurer que vous le faites correctement.

1. Choisissez le bon influenceur pour votre marque

L’influenceur avec lequel vous travaillez représente votre entreprise. C’est pourquoi il est important de choisir un influenceur qui reflète fidèlement votre marque. Choisissez un influenceur qui est dans votre créneau et qui a le même public cible que vous. Vous voudrez également vous assurer que vous et tous les influenceurs potentiels partagez les mêmes valeurs et la même morale.

La recherche des différents types et tailles d’influenceurs peut vous aider à vous faire une idée de la taille d’influence avec laquelle vous aimeriez travailler. En général, voici comment se répartissent les catégories de dimensionnement des influenceurs :

Nano — 1 000 à 10 000 abonnésMicro — 10 000 à 50 000 abonnésMid-tier — 50 000 à 500 000 abonnésMacro — 500 000 à un million d’abonnésMega — Un million d’abonnés ou plus

Choisir la bonne taille d’influenceur vous aidera à rester dans les limites de votre budget. Vous pourrez également avoir une meilleure idée de qui sont les abonnés de cet influenceur. Par exemple, un micro ou nano influenceur aura généralement un public de niche très engagé qui pourrait être le même que votre public cible.

Vous pouvez vérifier les influenceurs en utilisant des outils tels que des plateformes de recherche, des agences ou simplement en effectuant vos propres recherches. Une plateforme de recherche vous permettra de rechercher des influenceurs en fonction de paramètres spécifiques (tels que leur secteur d’activité ou le nombre de followers qu’ils ont). Ensuite, vous pouvez afficher des informations de base sur chaque influenceur. Les agences fournissent des services similaires, aidant à trouver des influenceurs qui correspondent à vos besoins, puis vous montrant plus de détails avant de contacter qui que ce soit. Vous pouvez également effectuer cette recherche par vous-même en utilisant Instagram et Google.

2. Obtenez toutes les informations

Si vous décidez de travailler avec une agence de marketing d’influence, assurez-vous de comprendre dès le départ dans quoi vous vous engagez. Les agences de marketing d’influence Instagram agissent comme un intermédiaire avec les marques et les influenceurs pour aider à créer des campagnes. Les agences couvrent des tâches telles que :

Trouver et sélectionner des influenceursNégocier un contratCréer une stratégie de contenu et un calendrierFournir des analyses de campagne

Il y a des avantages et des inconvénients à travailler avec une agence de marketing d’influence. Choisir une agence peut vous faire gagner du temps et des efforts – vous n’aurez pas à trouver un influenceur et à créer la campagne vous-même. Travailler avec une agence expérimentée peut être particulièrement utile si vous êtes nouveau dans le monde du marketing d’influence. Cependant, les agences travaillent généralement avec des influenceurs plus petits. Et certains automatisent certaines tâches au lieu d’ajouter cette touche personnelle.

Vous voudrez également être conscient des coûts impliqués avant de vous lancer. Les agences d’influence ne sont pas toujours économiques. Et bien que les services qu’ils fournissent en valent souvent la peine, dans d’autres cas, les entreprises pourraient mieux faire le travail elles-mêmes.

3. Décidez des objectifs de la campagne

Que vous décidiez de travailler avec une agence ou de faire du bricolage, vous finirez par être prêt à préparer votre campagne. Avant de commencer à créer du contenu, cependant, il est important de décider des objectifs de votre campagne et de les laisser guider le reste du processus.

Il est maintenant temps de définir les KPI que vous devrez suivre pour atteindre les objectifs de votre campagne. Les KPI importants pour le marketing d’influence incluent :

Conversions (basées sur les inscriptions, les achats, les clics, les inscriptions et les téléchargements) Portée et notoriétéTrafic de référenceEngagement (à partir des clics, des likes et des partages)Croissance de l’audienceContenu généré par les utilisateursCoût par clic (CPC)Revenus générés

Lesquels de ces KPI sont les plus importants pour vous ? Choisissez ceux sur lesquels vous souhaitez vous concentrer, puis suivez-les de près tout au long de votre campagne.

4. Créez la bonne campagne

Différents types de produits nécessitent souvent différents types de campagnes de marketing d’influence. Avant de vous lancer dans quoi que ce soit, prenez le temps de réfléchir à la bonne campagne pour ce que vous essayez de promouvoir. Souhaitez-vous promouvoir ce produit via Instagram Stories ? Des postes? Bobines ? Si vous avez besoin d’espace pour expliquer le fonctionnement du produit, IGTV conviendrait peut-être mieux. Ou peut-être avez-vous des légendes ou des hashtags spécifiques que vous aimeriez que l’influenceur utilise, comme certaines légendes Instagram pour les selfies. Pensez à votre produit et au contenu typique de l’influenceur pour décider comment vous pouvez travailler ensemble pour créer une campagne qui s’appuie sur vos deux points forts.

5. Connaissez vos options de paiement

Une campagne de marketing d’influence Instagram n’est pas complète sans une sorte de paiement ou de compensation pour l’influenceur. Chaque influenceur travaille un peu différemment dans ce domaine. Certains influenceurs se contentent d’un produit gratuit : vous leur envoyez un article, ils publient un article à ce sujet et ils ne demandent aucune autre compensation.

D’autres influenceurs aiment faire des commissions à partir de liens d’affiliation. Dans ce cas, vous leur donnez un lien unique à partager avec leurs abonnés. Ensuite, l’influenceur reçoit une partie des ventes réalisées via ce lien.

D’autres influenceurs encore facturent un prix standard par publication. Ce prix deviendra plus cher en fonction de la taille du compte de l’influenceur. Vous pourriez payer des milliers de dollars pour un seul message ou une courte vidéo.

Si ce n’est pas dans votre budget, ne vous inquiétez pas ! Essayez de travailler avec un plus petit influenceur afin que le processus soit plus abordable pour vous. Assurez-vous simplement de communiquer avec tous les influenceurs dès le départ afin que tout le monde comprenne quelle sera la rémunération.

Commencez avec le marketing d’influence Instagram

Avec ces conseils étape par étape, vous êtes prêt à faire passer votre marque au niveau supérieur grâce au marketing d’influence Instagram. Commencez par trouver l’influenceur parfait pour votre marque. Ensuite, décidez si vous souhaitez aller avec une agence ou travailler avec l’influenceur en tête-à-tête. Définissez vos objectifs de campagne et déterminez le type de contenu que vous souhaitez que votre influenceur crée. Enfin, payez votre influenceur pour un travail bien fait. Le marketing d’influence sur Instagram est l’un des meilleurs moyens d’aider votre entreprise à se développer !