5 astuces Netflix pour choisir rapidement des séries et des films

Netflix : 5 astuces pour choisir rapidement des séries et des films

Vous ne saviez sûrement pas que vous pouvez appliquer à partir d’un filtre pour rendre le contenu plus précis, filtrer par acteur ou réalisateur du films et séries afin que vous puissiez trouver du contenu beaucoup plus rapidement sur la plate-forme Netflix.

Si avant la télévision choisissait pour nous et nous disait quoi regarder et quand, maintenant c’est le téléspectateur qui a le droit de choisir.

Le problème est qu’aujourd’hui, nous pouvons trouver tellement d’options et cela peut prendre une heure ou plus pour décider quoi regarder.

C’est sans aucun doute un besoin que les plateformes de streaming tentent de résoudre et, petit à petit, elles introduisent de nouvelles fonctions et de nouvelles fonctions pour que les abonnés prennent moins de temps pour lire un titre sur Netflix.

À partir de là, nous vous donnerons 5 astuces pour regarder des films et séries Netflix sans perdre autant de temps à chercher parmi tant d’offres sur la plateforme.

1

Modifier manuellement l’option Continuer à regarder

Cette option vous sera utile, car vous pourrez éditer les titres de l’option Continuer à regarder et ainsi éliminer ce qui ne vous intéresse plus, afin que Netflix ne vous le rappelle jamais.

Cela vous aidera également à trouver ce que vous voulez continuer à regarder plus rapidement, ce qui est vraiment un énorme bonus.

2

Utiliser la fonction Ma liste

C’est l’un des classiques, mais le meilleur moyen d’avoir tout ce qui compte pour qu’il ne tombe pas dans l’oubli.

Pendant que vous recherchez le nouveau film que vous allez voir, ou simplement parce que la plateforme le recommande via différents carrousels, il est courant que vous trouviez les films qui vous intéressent, mais à ce stade, vous ne pouvez pas commencer.

Ajoutez-les à votre liste sans faute.

3

Appliquer un filtre pour rendre le contenu plus précis

Le contenu de Netflix est divisé en catégories, mais l’organisation peut être très générale.

Vous voudrez peut-être voir une comédie, mais de la dernière décennie. Ou autrement. Peut-être que vous aimez les films d’action des années 90 pour toute la famille.

4

Filtrez les films et séries par acteur ou réalisateur

Comme au point précédent, vous pouvez filtrer votre recherche par le réalisateur ou l’acteur que vous aimez le plus.

De cette façon, vous mettrez non seulement à jour les options que la plate-forme vous propose pour chaque option, mais vous pourrez même trouver des titres que vous ne connaissiez pas et finirez par aimer.

5

Changer la vitesse de ce que vous regardez

Si l’on parle de regarder des séries et des films sans prendre autant de temps, l’astuce incontournable est de changer la vitesse d’affichage.