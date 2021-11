5 astuces pour éviter de trop dépenser en cette période des fêtes

Comme toute autre planification financière, la budgétisation est également la clé du shopping festif. Alors pour commencer, commencez par calculer combien d’argent vous devriez dépenser pour vos achats de fête.

La saison des fêtes en cours est le moment idéal pour faire du shopping. Les détaillants en ligne et hors ligne proposent des remises et des offres pour attirer les clients à cette période de l’année. Comme on est inondé de choix multiples, il est facile d’être tenté d’acheter des choses dont on n’a pas besoin.

Les envies de shopping incontrôlées cette saison entraînent des achats impulsifs et des excès, bouleversant vos plans financiers. Si vous envisagez de plonger dans les offres de shopping festives, voici cinq conseils d’argent intelligent à suivre en cette période des fêtes.

Planifiez vos dépenses festives

Comme toute autre planification financière, la budgétisation est également la clé du shopping festif. Alors pour commencer, commencez par calculer combien d’argent vous devriez dépenser pour vos achats de fête. Tenez compte de la somme d’argent qui vous restera après avoir payé vos factures de services publics et vos IME. Vous devez également évaluer le montant que vous pouvez emprunter avec votre carte de crédit et d’autres options de financement sans faire défaut de remboursement plus tard. Une fois que vous avez un budget en place, essayez de vous y tenir.

Comprendre la différence entre les besoins et les désirs

Lors de la préparation de votre liste de courses, séparez vos besoins et vos désirs. Examinez les produits en fonction de leur objectif et n’achetez que s’ils sont nécessaires. Par exemple, ne vous contentez pas d’acheter un nouveau téléphone, car une version mise à niveau a récemment été lancée alors que votre version actuelle vous sert bien. La lutte entre les besoins et les désirs peut être contrôlée par une budgétisation et une discipline efficaces.

Comprendre les options de financement disponibles

Il existe différents types de programmes de financement proposés par les banques et les institutions financières pour améliorer l’expérience d’achat des clients. Par exemple, acheter maintenant, payer plus tard (BNPL), les cartes de crédit de marque, les EMI sur les cartes de débit, les EMI à coût zéro, etc. sont quelques-unes des options de financement qui ont rendu les achats coûteux pratiques. Mais avant d’opter pour un, il est important de comprendre les avantages et les inconvénients de chacun. Les instruments de crédit comme une carte de crédit et BNPL peuvent vous offrir une période de crédit sans intérêt intéressante, mais si vous ne remboursez pas dans le délai imparti, vous devrez payer des intérêts ou des pénalités sur le montant impayé.

De même, avant d’opter pour les mensualités équivalentes (EMI) à coût zéro, vous devez savoir comment elles fonctionnent. Vérifiez s’il s’agit d’un EMI à coût nul ou si les frais ont été ajoutés au prix du produit. BNPL est un système d’achat pratique pour les consommateurs leur permettant de payer plus tard après avoir fait leurs achats. C’est une sorte de prêt à court terme que vous devrez finalement rembourser. Donc, avant d’utiliser cette option, évaluez si vous avez un plan de remboursement en place.

Comparez les prix pour obtenir la meilleure offre

Il est toujours sage de comparer le prix des produits en ligne et hors ligne. Il est possible qu’un site Web de commerce électronique vous propose une meilleure offre sur n’importe quel article ou qu’un magasin de détail local vous accorde une remise supplémentaire. Si quelque chose est disponible moins cher en ligne, vous pouvez toujours négocier avec un magasin de détail pour faire correspondre le prix et les offres. Il est donc important de faire des recherches avant de prendre la décision. De plus, lors de vos achats en ligne, assurez-vous que vous utilisez une plate-forme connue et sécurisée avec une politique de retour et d’échange connue.

Tirez le meilleur parti des points de récompense de carte de crédit

Les points de récompense de carte de crédit peuvent vous aider à économiser de l’argent en échangeant simplement les points que vous avez accumulés lors de vos achats précédents. Le cashback vous aide à obtenir de l’argent sur vos comptes lorsque vous utilisez vos cartes de crédit dans certains magasins et points de vente. Vous pouvez utiliser les points de récompense pour effectuer un achat important. Les points de récompense augmenteront à mesure que vous magasinerez davantage cette saison des fêtes.

Faire des achats planifiés sans perturber votre stabilité financière est préférable pendant la saison des fêtes. Il est bon de se concentrer sur les achats en fonction des besoins et d’éviter de courir après nos désirs illimités.

(L’auteur est PDG, BankBazaar.com)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.