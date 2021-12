5 astuces pour obtenir un nouvel emploi peu de temps après en avoir terminé un autre | Vie

Comme la Grande Démission, le COVID a causé la perte de nombreux emplois. Se faire virer peut être un choc énorme.

Les coachs de carrière partagent avec Business Insider 5 choses à faire après une récupération optimale.

La pandémie a peut-être provoqué la grande démission de personnes réévaluant leur équilibre travail-vie personnelle, mais les premiers effets de COVID ont été des licenciements temporaires, des licenciements et des coupures.

Selon un récent rapport du Congressional Research Service, le chômage aux États-Unis avait atteint 14,8% en avril 2020, son taux le plus élevé depuis 1948. Bien que le chômage soit tombé à 5,4% en juillet 2021, le pourcentage actuel reste plus élevé qu’en février 2020 (3,5 %).

Business Insider a demandé 3 conseillers d’orientation leur donnent des conseils sur ce qu’il faut faire si vous perdez votre emploi.

Sortez votre colère avant de commencer votre recherche d’emploi

Marc Cenedella, PDG de la plateforme professionnelle Ladders, suggère se débarrasser des émotions négatives mettre vos sentiments par écrit.

« Asseyez-vous et écrivez une lettre à votre ancien patron ou à votre ancienne entreprise. Écrivez tout ce que vous ressentez : à quel point cela vous semble en colère, déçu, blessé ou injuste. Assurez-vous d’y inclure tout », dit-il.

Cenedella commente que, bien que l’objectif ne soit pas nécessairement de le partager avec qui que ce soit, le processus peut vous aider à accepter la situation et tourner la page sans ressentiment.

Ne vous précipitez pas dans votre recherche d’emploi et ne vous inquiétez pas de donner aux intervieweurs une longue explication sur ce qui s’est passé.

Liz Cannata, vice-présidente des ressources humaines du portail d’emploi CareerBuilder, déclare qu’être licencié peut être ennuyeux et que précipiter votre recherche d’emploi peut causer encore plus de stress.

« Faites une pause et réfléchissez au type de travail qui vous rend heureux. Commencez par une destination, comme un emploi de rêve ou un objectif personnel lié au travailComme posséder une maison ou gérer sa propre entreprise – ou commencer par quelque chose de facile, comme un intérêt pour un certain domaine, puis réfléchir aux prochaines étapes pour y arriver « , argumente-t-il.

Mark Anthony Dyson, fondateur de The Voice of Job Seekers, dit que les gens ne devraient pas avoir besoin de donner une longue explication des raisons pour lesquelles ils ont perdu leur emploi.

« Vous n’avez pas à expliquer toute la situation… il vaut mieux donner une brève explication», suggère-t-il, ajoutant que la plupart des entreprises ne se renseignent généralement pas à ce sujet lors d’un entretien.

Faites savoir aux entreprises que vous cherchez du travail sur les réseaux sociaux…

Cannata recommande d’avoir votre CV sur différentes plateformes pour vous donner plus de visibilité et pour que votre réseau de contacts sache que vous êtes à la recherche de nouvelles opportunités.

« Certains recruteurs consultent les réseaux sociaux pour voir qui cherche de manière proactive à être embauché et contactent s’ils aiment ce qu’ils voient », dit-il.

… et assurez-vous que votre présence en ligne est positive

Après avoir perdu votre emploi, vous devez vous assurer qu’aucune de vos émotions négatives n’a atteint un endroit qu’un employeur potentiel peut voir.

« Si vous avez des comptes publics sur les réseaux sociaux, faites l’inventaire de ce que vous avez partagé. Certaines entreprises prendre en compte les habitudes des médias sociaux lors de l’embauche, et vous ne voulez pas que votre présence numérique nuise à vos objectifs professionnels », prévient-il.

Combler les lacunes de l’emploi

Cenedella pense que si la recherche d’emploi prend plus de temps que prévu, le bénévolat peut être un bon moyen de combler une lacune dans le curriculum vitae.

« Vous ne pouvez travailler que sur votre recherche d’emploi 20 à 30 heures par semaine. [El voluntariado] Cela vous permet de rester productif et actif », dit-il, ajoutant que vous devriez essayer de trouver quelque chose en rapport avec votre domaine.

Une autre solution intelligente consiste à trouver un travail indépendant, afin que vous puissiez vous appeler indépendant pendant cette période, ajoute Dyson, ce qui pourrait vous rendre encore plus attrayant que si vous aviez occupé un emploi à temps plein pendant la même période.

« Les entreprises embaucheront davantage de travailleurs contractuels et sur une base temporaire », dit-il. « Le nouvel employé peut être un entrepreneur… et [a las compañías] ils ne se soucient pas nécessairement de la façon dont c’est fait« , commente-t-il.

Cet article a été publié dans Business Insider Spain par Iñigo Palacio.