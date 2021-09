5 astuces pour se convaincre de faire du sport, même si on déteste ça | La vie

Perdre du poids est simple : il suffit de manger moins et de faire beaucoup d’exercice. Alors pourquoi est-il si difficile de se motiver ?

Tous les médecins s’accordent à dire que faire de l’exercice au moins 2-3 fois par semaine, il est vital d’être en bonne santé. Encore plus si vous voulez perdre quelques kilos.

Mais pour beaucoup de gens, faire de l’exercice est loin d’être un plaisir : au contraire, c’est de la torture. Cela demande des efforts, du temps, c’est fatiguant, et il est difficile d’obtenir des résultats visibles.

Comme nous pouvons nous convaincre, voire nous illusionner, d’exercer? Heureusement, les experts de Eat This, Not That !, connaissent quelques astuces pour trouver la motivation.

Exercice accompagné

Si l’exercice est ennuyeux, le faire seul l’est beaucoup plus.

De nombreuses études ont montré que faire de l’exercice avec votre partenaire ou un groupe d’amis, c’est plus amusant, plus motivant et offre de meilleurs résultats à long terme : plus d’endorphines sont générées.

Réservez votre musique préférée

Une autre astuce pour rendre la torture physique plus supportable est écouter de la musique pendant que vous faites de l’exercice.

Pour l’exploiter encore plus, réservez votre musique préférée, celle que vous avez le plus envie d’écouter, pour le temps d’exercice, et forcez-vous à ne l’écouter que lorsque vous faites du sport.

C’est une motivation qui fonctionne.

Selon l’American College of Cardiology, les personnes qui écoutent de la musique tout en faisant de l’exercice passent plus de temps en moyenne et se retrouvent de meilleure humeur.

Avoir une attitude optimiste

Même si vous n’aimez pas faire de l’exercice, les experts recommandent le faire avec optimisme.

Si vous vous motivez en disant que vous allez bien faire, vous allez atteindre vos objectifs, et ce sera positif pour votre santé, selon une étude de PLOS ONE, l’exercice coûte moins d’effort mental.

Souvenirs sportifs positifs

Les experts du portail Mémoire recommandent pensez à des souvenirs positifs liés au sport, pendant que vous faites de l’exercice.

Peut-être le souvenir de votre premier but avec l’équipe de l’école, des cours de gymnastique enfant, une balade à vélo avec votre fils…

Ces souvenirs positifs vous distraient non seulement pendant que vous faites de l’exercice, mais ils empêchent également votre cerveau de vous envoyer des messages de douleur physique et de fatigue.

Prenez une boisson rose sans calorie

Cet événement vous semblera étrange mais, selon la revue scientifique Frontiers in Nutrition, une étude a révélé que les athlètes qui ont pris une boisson rose (créé avec du colorant naturel) a amélioré la vitesse et la distance de la course par rapport à ceux qui avaient pris la même boisson avec une autre couleur.

Ils n’ont pas pu en découvrir la raison, mais les résultats sont là…

Nous ne sommes pas si sûrs du dernier, mais les quatre précédents sont sûrs vous motiver à faire de l’exercice, même si vous n’aimez pas ça. Vous ne perdez rien à essayer…