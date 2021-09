5 astuces pour tirer le meilleur parti de la plateforme

Cette fois, nous vous ferons savoir cinq des trucs que vous ne connaissiez probablement pas au sein de la célèbre plateforme Netflix, ceci afin que vous puissiez en tirer le meilleur parti et sentir que cela en vaut vraiment la peine.

Aujourd’hui, nous allons mentionner quelques recommandations pour pouvoir en expérimenter le contenu d’une manière différente Plate-forme de divertissement.

La vérité est que ces dernières années, l’industrie du streaming s’est de plus en plus développée et on s’attend à ce qu’au cours des prochaines années, ce soit l’un des éléments audiovisuels les plus précieux du monde numérique.

Selon PWC, société spécialisée dans les services d’audit, de fiscalité et de conseil, l’abonnement aux vidéos à la demande (SOVD) pourrait afficher un taux de retour sur investissement de 10,6 % par an, de cette année jusqu’en 2025.

Cela, traduit en chiffres monétaires, signifie que l’industrie pourrait valoir au moins 81,3 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années.

C’est pourquoi, compte tenu des dernières mises à jour, nous vous donnerons une série d’astuces pour découvrir le contenu d’une manière différente :

Un groupe de développeurs a décidé de créer Netflix Lip, une extension avec laquelle vous pouvez faire pivoter votre fenêtre de visualisation sans avoir à faire de “tours” avec l’écran de l’ordinateur et ainsi profiter de votre contenu dans la position que vous souhaitez.

Cette société a tendance à créer des catégories sur des sujets très précis comme “les films comiques des années 80” ou “les films inspirés des livres d’horreur”.

Afin de profiter de ce niveau de détail et de trouver ce que vous voulez vraiment voir, il existe ‘Netflix Hidden Categories’, un outil avec lequel vous pouvez naviguer au sein du service Netflix à l’aide de ces catégories hyperspécifiques.

Avec cette extension vous pouvez créer des salles sur les principales plateformes de streaming (Netflix, Hulu, HBO et Disney+).

Il vous suffit d’entrer cet outil dans Chrome, de créer une « partie » et de partager le lien avec les personnes avec lesquelles vous souhaitez voir le contenu en temps réel.

Pour ceux qui débutent dans ce nouvel apprentissage, il est toujours bon d’avoir une option de sous-titres et Language Reactor est l’option idéale.

Avec l’aide de cette extension, le spectateur pourra voir différents sous-titres (le natif et celui qui apprend), en plus d’avoir un dictionnaire contextuel vers Netflix qui traduit mot à mot pendant que le film ou la série est joué.

Il y a des moments où les gens veulent voir du nouveau contenu dans cette application, mais cela est étranger à votre marque.

Pour cela, No Netflix Originals a été créé, une option qui va « démocratiser » la façon dont la plateforme affichera le contenu, l’empêchant de promouvoir son propre contenu par rapport aux autres productions.