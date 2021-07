5 astuces pour tirer le meilleur parti des dépôts bancaires à terme

in

Les personnes âgées bénéficient toujours d’un taux d’intérêt supplémentaire d’environ 0,5% sur les FD dans toutes les banques

Les taux d’intérêt des dépôts fixes sont actuellement à des niveaux très bas et parviennent à peine à battre l’inflation. Pourtant, pour de nombreuses personnes, les dépôts bancaires fixes sont leur premier choix lorsqu’il s’agit de garer de l’argent. Si vous cherchez à ouvrir un compte bancaire FD, voici quelques conseils intelligents pour tirer le meilleur parti des dépôts bancaires à terme.

1. Tarifs spéciaux FD

Les FD bancaires portent un taux d’intérêt fixe pour une durée fixe allant de 7 jours à 10 ans. Parfois, les banques ont une durée spéciale de, disons, 444 jours, 650 ou 700 jours également, offrant un rendement légèrement plus élevé pour ces périodes. De plus, il existe différentes options de taux d’intérêt telles que mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou cumulatives que l’on peut choisir en fonction des besoins.

2. Optez pour la FD Senior

Les seniors bénéficient toujours d’un taux d’intérêt supplémentaire d’environ 0,5% sur les FD dans toutes les banques. En outre, si le FD est d’une durée de 5 ans ou plus, il existe des régimes spéciaux de dépôt bancaire fixe (FD) en vertu desquels il existe un taux d’intérêt supplémentaire au-delà du taux actuel de 0,50 % sur les dépôts des personnes âgées. En effet, sur les dépôts de plus de 5 ans, il y aura un taux d’intérêt supplémentaire de 0,80% ou plus. Si vous souhaitez en tirer profit, vous devez vous dépêcher car la dernière date est le 30 septembre 2021.

3. Optez pour le balayage FD

L’intérêt des comptes d’épargne est ultra-faible dans la plupart des grandes banques. Vous pouvez opter pour un dépôt de transfert dans lequel tout montant supérieur à un certain seuil limite de l’épargne, le compte est automatiquement converti en un FD. En effet, vous finissez par gagner un taux d’intérêt plus élevé que ce que vous gagneriez sur le compte d’épargne. Et, au cas où vous n’auriez pas suffisamment de fonds sur votre compte d’épargne pour répondre à un besoin, vous pouvez simplement retirer de FD sans le casser.

4. Envisagez une économie d’impôt FD

Si vous cherchez à parquer des fonds dans la banque FD pendant 5 ans et que vous souhaitez également économiser de l’impôt, vous pouvez faire les deux en une seule fois. Un dépôt fixe (FD) d’économie d’impôt sur 5 ans donne droit à des avantages fiscaux en vertu de l’article 80C de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le maximum que l’on peut investir dans le dépôt fixe bancaire d’économie d’impôt de 5 ans pour les avantages fiscaux au cours d’un exercice est de Rs 1,5 lakh. Conformément aux règles, ces dépôts ne permettent aucun retrait partiel ou prématuré car le blocage est de 5 ans mais vous pouvez opter pour des paiements d’intérêts mensuels ou trimestriels. De plus, ces dépôts ne permettent aucune facilité de prêt.

5. Faire de l’échelle

Enfin, répartissez votre montant FD sur différents mandats. À plus long terme, la tendance est à la baisse, mais prédire les mouvements à court terme n’est peut-être pas une tâche facile pour quiconque. Afin d’atténuer le risque de réinvestissement et d’assurer la liquidité, il convient d’utiliser l’approche « d’échelle » pour investir dans les FD. Lorsque le mandat le plus court FD arrive à échéance, réinvestissez à nouveau pour le mandat le plus long en fonction de vos besoins.

