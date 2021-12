5 astuces pratiques pour que l’éponge de douche nous nettoie au lieu de nous tacher

12/07/2021 à 19:18 CET

Il existe des objets indispensables à l’hygiène corporelle. Bien qu’aucune ne soit peut-être aussi importante dans notre quotidien que les éponges de douche. Mais pratiquons-nous vraiment une bonne hygiène lorsque nous prenons une douche ?

Les éponges ont certaines caractéristiques qui les rendent idéales pour la croissance de nombreux micro-organismes.

Après la douche, on suspend l’éponge ou on la laisse là. Humide, avec des restes de notre peau et avec de nombreuses bactéries que nous avons traînées en nous frottant.

Il est vrai que le gel douche a pour objectif de détruire les bactéries, mais toutes ne meurent pas avec.

Les éponges peuvent être une « partie de micro-organismes »

Les éponges sont un environnement énorme pour les bactéries et peuvent contenir de minuscules coins et recoins où il n’y a pas assez de savon pour tuer tous les germes.

C’est particulièrement le cas s’il s’agit d’une surface rugueuse ou poreuse, comme toutes les éponges ont tendance à l’être.

Lorsque cela se produit, les bactéries repoussent dans toute l’éponge, facilement soutenues par l’humidité et les restes de kératine sur notre peau.

Mais pas que des bactéries. Les éponges peuvent être colonisées par une grande variété de champignons, tels que les moisissures et les levures.

Un « parti de micro-organismes » qui peut causer des problèmes pour notre santé.

En se douchant avec une éponge aussi contaminée, on ne fait pas vraiment un bon nettoyage. Il y aura des micro-organismes qui survivront au gel et atteindront notre peau.

Le moindre problème qui peut apparaître est qu’on recommence rapidement à sentir mauvais.

Mais bon nombre de ces micro-organismes sont également capables de provoquer des maladies de la peau, comme la folliculite.

Et des maladies ont également été documentées ailleurs, comme l’otite.

Pour éviter cela, voici quelques conseils qui nous permettront d’avoir une meilleure hygiène avec les éponges :

Bien rincer et sécher après chaque utilisation

L’humidité est la principale raison pour laquelle il y a tant de micro-organismes sur les éponges. Mais aussi le « food & rdquor; que nous laissons sous forme de kératine et de cellules de la peau.

Pour éviter la prolifération des germes, il faut bien rincer l’éponge après la douche.

Une fois rincée, il faut laisser l’éponge sécher complètement. Il n’est pas pratique de la laisser pendre dans la douche par exemple, car l’éponge sera en permanence dans un environnement humide comme la salle de bain.

Nettoyez-le toutes les semaines à l’eau avec un peu d’eau de javel

Comme nous l’avons dit, les éponges sont un milieu avec de nombreuses cachettes pour les bactéries. Mais l’eau de Javel est une arme très puissante et, avec suffisamment de temps, elle peut atteindre tous les recoins et bien désinfecter l’éponge.

Si une fois par semaine nous mettons l’éponge dans un seau d’eau avec un peu d’eau de Javel pendant cinq minutes, les micro-organismes mourront.

Changez-le régulièrement, tous les trimestres

C’est l’un des conseils les plus importants. Les bactéries s’accumulent sur l’éponge au fil du temps, surtout si nous ne faisons pas une désinfection en profondeur de temps en temps.

De plus, avec le temps l’éponge perd sa capacité à créer de la mousse, ce qui empêche une bonne hygiène.

Tous les quelques mois, au maximum 3 ou 4, nous devrions changer l’éponge.

Évitez de l’utiliser sur les zones rasées il y a quelques jours

Les zones fraîchement rasées avec un rasoir offrent un point d’entrée très facile pour les micro-organismes. La peau est irritée et l’épiderme abimé, ce qui favorise les infections.

Dans ces zones, il est préférable de ne pas utiliser l’éponge pendant les quatre ou cinq premiers jours.

De son côté, on peut nettoyer la zone uniquement avec de l’eau, en appliquant le gel directement et en frottant avec la main, ou à l’aide de pains de savon.

Ne pas utiliser d’éponges très traumatisantes ou frotter trop fort.

Si nous frottons très fort ou utilisons des éponges très rugueuses, nous irriterons l’épiderme.

La raison est la même que dans le conseil précédent. Si nous provoquons une irritation de la peau, le risque de problèmes tels que la folliculite infectieuse augmente.

Pour cette raison, il vaut mieux éviter les éponges abrasives comme les luffas ou le filet de nylon très répandu.

Et ces deux types, en particulier les luffas, se sont avérés être un écosystème de micro-organismes dangereux si une bonne hygiène n’est pas appliquée.

Bref, si l’on veut exfolier il est indispensable de le faire avec des éponges propres et bien entretenues.

Mais n’oublions pas qu’une solution idéale pour l’hygiène est d’utiliser des savons en pain. Parce qu’avec eux, vous pourriez éviter l’utilisation d’éponges, qui si nous n’en prenons pas bien soin pourraient être en elles-mêmes un environnement propice aux bactéries.

De plus, vous gagnerez de la place dans la douche et utiliserez moins de contenants en plastique.