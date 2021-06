5 astuces simples et rapides pour éliminer les taches de sueur et les mauvaises odeurs | Vie

Il fait 40 degrés à l’ombre, ou vous vivez un moment de stress… et des taches de sueur apparaissent au moment le plus inopportun. Existe-t-il une solution d’urgence ?

La transpiration est quelque chose de naturel et d’essentiel pour survivre dans certaines situations, mais si vous voyez quelqu’un dans la rue ou au travail avec marques de sueur sur les vêtements, fait toujours mauvaise impression.

Parfois, vous ne pouvez pas changer vos vêtements ou même si vous le faites, il y a des taches de sueur si résistantes que le détergent ne peut pas avec elles.

Vous pouvez acheter un détergent antitache, mais peut-être avez-vous une sensibilité cutanée ou préférez-vous des produits plus naturels. Notre collègue Yaiza García de Business Insider a compilé quelques Astuces maison pour enlever les taches de sueur des vêtements, D’une manière simple. Ils ne sont pas infaillibles, mais la tradition nous dit qu’ils sont efficaces.

Aspirine

le acide salicylique qui a de l’aspirine, est un anti-tache efficace.

Dissolvez quelques aspirines dans un verre d’eau, mélangez bien et versez-les sur la tache. Frottez un peu, laissez reposer 10 minutes et lavez le vêtement en machine à laver.

Vinaigre blanc

Y a-t-il quelque chose que le vinaigre ne fera pas ? D’un point de vue scientifique, il est un excellent désinfectant naturel, selon l’Institute of Food and Agricultural Sciences de l’Université de Floride aux États-Unis.

Afin de enlever les taches de sueur et les odeurs, faites tremper le vêtement dans du vinaigre blanc pendant 15 minutes, puis ajoutez de l’eau chaude. Laissez-le reposer pendant une heure, puis lavez-le dans la machine à laver.

Le bicarbonate de soude et le peroxyde d’hydrogène

Si les taches jaunâtres redoutées sont apparues sur vos vêtements blancs préférés, vous pouvez les éliminer avec un mélange de bicarbonate de sodium, que beaucoup de gens ont dans la cuisine, et eau oxygénée.

Mouillez la tache avec ce mélange et brossez-la légèrement avec une brosse à dents. Le bicarbonate de soude élimine la graisse et les agents de blanchiment au peroxyde d’hydrogène. Non seulement vous enlèverez la tache, mais vos vêtements seront plus blancs que jamais.

N’utilisez pas cette astuce avec des vêtements colorés, car elle perdra en intensité.

Bicarbonate de soude et jus de citron

Si vous n’avez pas de peroxyde d’hydrogène sous la main, vous pouvez utiliser un citron à la place.

Versez le jus d’un citron fraîchement pressé sur la tache, et frottez vigoureusement. Ajoutez ensuite le bicarbonate de soude et frottez un peu plus. Laissez reposer 30 minutes… et en machine à laver !

Le sel

Le sel est une alternative bon marché que tout le monde a sous la main.

Mouillez la tache, saupoudrez de sel et laissez tremper pendant une demi-journée. Ensuite, lavez-le dans la machine à laver.

Celles-ci Les astuces de grand-mère pour éliminer les taches de sueur Ils seront très utiles si vous ne voulez pas dépenser de l’argent dans des détergents spéciaux ou des détachants.