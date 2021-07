5 autoradios Bluetooth étonnamment bon marché | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous envisagez de changer votre autoradio, voici quelques suggestions à bon prix, des modèles 1 DIN avec Bluetooth qui représentent une mise à jour sans faire le saut vers Android Auto ou CarPlay.

Changer de voiture est beaucoup plus compliqué et coûteux que d’apporter quelques petites modifications à celle que vous possédez déjà, comme la mise à jour de la radio, quelque chose qui devient de plus en plus à la mode, notamment grâce à la puissance des 2 radios DIN avec Android Auto.

Cependant, si vous ne cherchez pas quelque chose d’aussi moderne mais un autoradio moins cher et plus modeste est 1 DIN. Ce sont des autoradios avec Bluetooth et port auxiliaire pour connecter votre téléphone et écouter de la musique ou la radio.

Son prix est bien moins cher que celui d’un modèle avec Android Auto et ils sont également plus faciles à installer et compatibles avec une plus grande variété de voitures, même les plus anciennes.

Ils vous permettent également de jouer de la musique avec une clé USB ou de contrôler la lecture directement depuis votre mobile ou grâce à la télécommande incluse.

Voici quelques-uns des meilleurs modèles d’autoradios avec Bluetooth que vous pouvez acheter dès maintenant, à partir de moins de 20 euros.

NK Auto Radio : la moins chère de loin

Achetez NK Radio sur Amazon

Cette radio ne coûte que 18,99 euros, elle casse donc le marché en terme de prix, et cela sans que ses caractéristiques n’enlèvent ses caractéristiques à d’autres qui sont bien plus chères.

Il dispose bien sûr du Bluetooth, ainsi que d’un port de câble auxiliaire. Il dispose également d’un port USB et d’un mode mains libres, entre autres.

C’est l’un des nouveaux venus d’Amazon Espagne, il est censé être importé de Chine, bien qu’au moins sur le papier ses caractéristiques augurent d’un excellent rapport qualité-prix.

Autoradio RDS : Bluetooth 5.0 et un design robuste

Achetez l’autoradio RDS sur Amazon

Petit à petit la norme Bluetooth évolue. Le dernier d’entre eux est 5.2, bien que peu d’appareils soient allés aussi loin jusqu’à présent.

L’autoradio RDS a une norme 5.0, ce qui n’est pas mal du tout et qui est une connexion beaucoup plus stable que dans les modèles qui équipent encore 4.0 ou 4.2.

Le prix est de 23,99 euros, il reste donc assez sobre si on le compare avec d’autres alternatives.

De plus, comme l’ont noté les utilisateurs d’Amazon qui l’ont essayé, sa conception est assez solide et résiste très bien au passage du temps.

X-REAKO : un best-seller avec éclairage RGB

Achetez X-Reako sur Amazon

On se tourne maintenant vers un autoradio Bluetooth qui, parce qu’il est très bon marché, a triomphé des ventes, et la preuve en est qu’il accumule des centaines d’avis sur Amazon, presque tous très positifs.

Il coûte 25,99 euros et est livré avec une télécommande incluse, bien que si vous connectez votre téléphone portable, vous n’en aurez probablement pas besoin.

Un détail qui le rend différent est qu’il dispose de lumières RVB personnalisables de différentes couleurs.

ieGeek K302 : 30 stations de radio, télécommande et écran plus grand

Achetez ieGeek K302 sur Amazon

Le prix de cet autoradio 1 DIN est de 35,99 euros. Il est un peu plus cher que les précédents, mais son design est aussi beaucoup plus élégant.

Il dispose d’un écran plus grand, ainsi que d’un bouton de télécommande et d’une plus grande capacité pour stocker les stations de radio FM.

L’un des rares inconvénients est que sa norme Bluetooth n’est “que” 4.0.

ieGeek K301 : écran central

Acheter ieGeek K301

La principale différence entre ce modèle et le précédent, de la même marque, est le design. Les deux ont des caractéristiques similaires, mais celui-ci a l’horloge et l’écran dans la zone centrale.

Il coûte aussi quelque chose de plus, environ 42,99 euros. C’est un prix qui est le double de celui des modèles les moins chers.

Il stocke jusqu’à 30 émetteurs radio, comme son modèle frère, il y a donc peu d’inconvénients au-delà du prix, qui doit cependant également être considéré comme abordable.

