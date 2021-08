5 autres personnages Marvel que Sophie Turner devrait jouer après Jean Grey

Athéna

Lorsque je cherchais d’autres personnages Marvel pour Sophie Turner, je voulais m’inspirer de son personnage de Game of Thrones, Sansa Stark. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de personnages notables qui relèvent de la catégorie fantasy médiévale dans Marvel Comics, il y en a un qui, comme Thor, a été inspiré par la mythologie ancienne et a même quelques caractéristiques en commun avec la reine du Nord. Cependant, la vraie raison pour laquelle je l’ai choisie était en fait pour les caractéristiques qu’elle ne partage pas avec Sansa.

L’itération de Stan Lee et Jack Kirby de la déesse grecque Athéna n’est pas si différente de son homologue mythologique d’origine, à l’exception de son éventuelle affiliation avec le SHIELD et les Avengers. L’olympien est un leader fort, résilient et calculateur, issu d’une vie de traumatisme et d’oppression, un peu comme l’arc Game of Thrones de Sansa Stark. Cependant, vous n’avez vraiment jamais vu Sophie Turner s’engager dans la bataille en tant que Sansa, mais elle pourrait en tant qu’Athéna, qui pourrait également être une excellente occasion d’amener une autre guerrière badass dans le MCU.