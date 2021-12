5 avantages d’avoir une bonne cote de crédit

On considère que les milléniaux se livrent davantage à des dépenses de style de vie, par conséquent, pour eux, le maintien d’une bonne cote de crédit est crucial pour bénéficier à l’avenir de prêts et de cartes de crédit avec de meilleures conditions.

En règle générale, ceux qui ont une cote de crédit de 750 ou plus ont plus de chances d’obtenir une approbation de prêt. Il en est ainsi parce que les prêteurs les considèrent comme financièrement plus disciplinés et ceux qui présentent un risque de défaut de crédit plus faible.

Voici comment une bonne cote de crédit peut améliorer votre santé financière ;

Vous obtenez une meilleure éligibilité au prêt : les prêteurs établissent les rapports de crédit des candidats pour évaluer leur solvabilité, avant d’approuver un prêt. Ceux qui ont une cote de crédit plus élevée de 750 ou plus ont de meilleures chances d’obtenir un prêt et sont également à de meilleures conditions. Ceux qui ont une cote de crédit inférieure sont généralement refusés par les banques car ils sont considérés comme des perspectives plus risquées. Par conséquent, les personnes ayant une cote de crédit inférieure ont du mal à faire approuver leurs prêts par les prêteurs. Obtenez des taux d’intérêt plus bas sur les prêts : un autre avantage d’avoir une cote de crédit plus élevée est d’obtenir des taux d’intérêt plus bas, car la plupart des prêteurs suivent une tarification basée sur le risque pour fixer les intérêts taux de candidats. Les prêteurs essaient d’attirer les candidats avec des cotes de crédit plus élevées, des taux d’intérêt plus bas, car ces candidats comportent un risque de crédit plus faible. D’un autre côté, les experts soulignent que ceux dont la cote de crédit est inférieure se voient facturer des taux d’intérêt plus élevés, pour compenser le risque de crédit plus élevé associé aux prêts. Par conséquent, les experts du secteur disent en particulier que les milléniaux devraient comparer les taux de prêt offerts par autant de prêteurs que possible avant d’opter pour un prêt, car les modèles de tarification basés sur le risque peuvent varier d’un prêteur à l’autre. , peu de prêteurs récompensent également leurs candidats avec des notes de crédit plus élevées. Par exemple, ils renoncent ou réduisent les frais de traitement des prêts. Les frais de traitement peuvent s’élever à un montant substantiel, en particulier dans le cas de prêts importants. Par conséquent, une renonciation ou une réduction de ces frais peut entraîner une réduction significative du coût du crédit. Prêts préapprouvés : les emprunteurs ayant une cote de crédit plus élevée obtiennent également prêts pré-approuvés à l’avance. Sur la base de son pointage de crédit, les prêteurs traditionnels et les plateformes de prêt en ligne offrent des prêts pré-approuvés et des offres de cartes de crédit aux personnes. Les experts disent que ces offres et transactions s’accompagnent généralement de meilleures caractéristiques de produit, ainsi que d’un taux d’intérêt bas et d’un temps de traitement rapide. De cette façon, l’emprunteur a également la possibilité de négocier avec d’autres prêteurs pour obtenir de meilleures offres de prêt. Chances accrues d’approbation de carte de crédit : Avoir une bonne cote de crédit signifie également des chances plus élevées d’approbation de carte de crédit. Les prêteurs ou les émetteurs de cartes de crédit considèrent les cotes de crédit comme l’un des principaux facteurs lors de l’évaluation d’une demande. Par conséquent, les experts disent que les candidats ayant de bonnes cotes de crédit ont plus de chances d’obtenir plusieurs approbations de carte de crédit.

