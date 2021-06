5 avantages de bénéficier d’un prêt immobilier complémentaire en cas de déficit financier

Bien que les prêts immobiliers complémentaires ne puissent être utilisés que par les emprunteurs de prêts immobiliers existants, ils ne sont assortis d’aucune restriction d’utilisation finale, sauf à des fins spéculatives.

Tout comme les autres consommateurs, les emprunteurs de prêts immobiliers existants peuvent également avoir recours à des facilités de crédit supplémentaires pour financer des dépenses importantes telles que la rénovation ou la rénovation domiciliaire, l’achat d’une voiture, l’enseignement supérieur des enfants, etc., ou pour faire face à des exigences financières. Sentant ce besoin, les prêteurs immobiliers ont commencé à offrir des prêts immobiliers complémentaires aux emprunteurs existants sans aucune restriction d’utilisation finale.

Voici 5 avantages majeurs de bénéficier d’un prêt immobilier complémentaire par rapport à des options alternatives telles qu’un prêt personnel, un prêt contre carte de crédit et un prêt automobile, entre autres :

Taux d’intérêt inférieur

Les taux d’intérêt des prêts personnels se situent généralement autour de 10 à 24 % par an en fonction du profil de crédit des emprunteurs et d’autres critères. Le taux d’intérêt d’un prêt contre carte de crédit est généralement un cran plus élevé que ceux des prêts personnels offerts à un emprunteur auprès du même prêteur. Cependant, dans le cas des prêts immobiliers complémentaires, le taux d’intérêt est généralement le même ou un cran supérieur au taux d’intérêt du prêt immobilier sous-jacent. Cela fait des prêts immobiliers complémentaires l’une des options de crédit les moins chères pour les emprunteurs de prêts immobiliers existants qui gèrent des prêts immobiliers à des taux d’intérêt plus bas.

Aucune restriction sur l’utilisation finale des fonds

Durée de remboursement plus longue

La durée des prêts immobiliers complémentaires dépend principalement de la durée résiduelle des prêts immobiliers sous-jacents, certains prêteurs plafonnant davantage la durée des prêts immobiliers complémentaires à 15 ans. Les durées de remboursement des options de crédit alternatives comme le prêt contre carte de crédit et le prêt personnel vont généralement jusqu’à 5 ans, certains prêteurs proposant des prêts personnels avec des durées plus longues allant jusqu’à 7 ans. Étant donné qu’une durée d’occupation plus longue entraîne une baisse des IME, opter pour un prêt immobilier complémentaire peut aider à réduire le fardeau des IME. De même, les emprunteurs de prêts immobiliers existants qui recherchent des durées de prêt plus longues pour financer leur achat de voiture peuvent également envisager de se prévaloir de prêts immobiliers complémentaires.

Montant de prêt plus élevé

Dans le cas des prêts immobiliers complémentaires, le montant du prêt éligible sanctionné par les prêteurs correspond généralement à la différence entre le montant du prêt immobilier initialement sanctionné et le montant restant du prêt. En ce qui concerne le prêt personnel, le montant du prêt peut varier entre Rs 50 000 et Rs 40 lakh en fonction des revenus et de la capacité de remboursement de l’emprunteur. Le montant du prêt dans le cas d’un prêt contre des cartes de crédit est généralement une proportion de la limite de crédit du titulaire de la carte de crédit. Cependant, certains émetteurs de cartes ont tendance à offrir des prêts contre carte de crédit au-delà de la limite de crédit du titulaire de la carte de crédit.

Par conséquent, les chances d’obtenir un montant de prêt plus élevé sont beaucoup plus élevées en cas de prêts immobiliers complémentaires, en particulier pour ceux qui ont déjà remboursé une partie importante du montant initial du prêt immobilier et qui ont affiché un historique de remboursement discipliné.

Traitement et documentation rapides

Les prêteurs prennent généralement 1 à 2 semaines pour décaisser les prêts immobiliers complémentaires. Les prêts contre cartes de crédit sont généralement décaissés instantanément ou dans les quelques heures suivant la soumission de la demande de prêt, tandis que les prêts personnels sont décaissés dans les 2 à 7 jours. Certains prêteurs prétendent également offrir des prêts personnels pré-approuvés avec des décaissements plus rapides. Par conséquent, les prêts personnels ou les prêts contre carte de crédit conviendraient à ceux qui recherchent des décaissements de prêts plus rapides.

Cependant, certains prêteurs ont commencé à proposer des prêts immobiliers instantanés pré-approuvés dans lesquels ils prétendent débourser le montant du prêt le jour même de la demande de prêt. Ainsi, ceux qui ont des prêts immobiliers existants auprès de prêteurs offrant des prêts immobiliers instantanés peuvent envisager des prêts immobiliers complémentaires pour bénéficier d’un financement rapide.

(Par Ratan Chaudhary, responsable des prêts immobiliers, Paisabazaar.com)

