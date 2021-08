5 avantages de la propriété virtuelle par rapport au monde physique ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Ce n’est un secret pour personne que la propriété virtuelle est un sujet brûlant dans la communauté blockchain.

Avec l’explosion de projets comme Next Earth, Decentraland et Earth 2, il est facile d’oublier que la propriété virtuelle est antérieure de plusieurs décennies à ces applications blockchain plus traditionnelles. En fait, la plupart des concepts que nous tenons pour acquis aujourd’hui ont été introduits pour la première fois dans les MUD (Multi-User Dungeons), ou RPG textuels qui remontent aux années 1970.

Des propriétés virtuelles de l’ancien aux mondes virtuels basés sur la blockchain d’aujourd’hui, il existe un certain nombre d’avantages par rapport à la propriété physique réelle.

L’achat d’une nouvelle maison aujourd’hui est notoirement difficile, dans la mesure où de nombreux jeunes Américains ne s’attendent jamais à posséder une maison. Aujourd’hui, il y a plus de locataires qu’à aucun autre moment depuis 1965, en raison de la hausse des prix des maisons, des craintes persistantes du krach immobilier et des montants gargantuesques d’endettement étudiant.

En n’ayant pas les moyens de s’offrir de l’immobilier physique, qui est un investissement financier, des milliards de personnes passent à côté.

La propriété virtuelle, en revanche, apporte une accessibilité complète. N’importe qui, n’importe où dans le monde, peut profiter de ce nouvel investissement, sans verser d’énormes sommes d’argent sur un acompte, ni contracter des prêts massifs. C’est un moyen pour les cybercitoyens du futur d’acquérir un bien immobilier à une époque où les prix physiques s’envolent et sont inaccessibles à la plupart.

Chemins, inventaire, transactions, contrats… tout ce qui se passe sur un réseau blockchain est immuable : il ne peut y avoir aucune modification ou suppression de ces données. Cela fournit un niveau de sécurité supplémentaire que nous n’avons pas avec nos biens ici sur la Terre physique.

Cela signifie que vous savez que ce que vous achetez aujourd’hui en 2021 sera toujours valable dans 500 ans. D’un autre côté, la même propriété physique changera de mains à cause du vol, de la corruption et de la corruption d’innombrables fois.

En Haïti, un tremblement de terre a détruit 60 ans de registres de propriété, laissant des milliers d’Haïtiens sans preuve de leur propriété. Pendant ce temps, l’Amazonie est embourbée par des conflits fonciers, tandis qu’au Myanmar, le gouvernement saisit purement et simplement les terres des agriculteurs.

Tout au long de l’histoire américaine, le gouvernement a saisi des propriétés privées en utilisant ce qu’on appelle un « domaine éminent ». En fait, le domaine éminent est un problème mondial, dans lequel les gouvernements utilisent leur pouvoir pour saisir la propriété privée.

Dans le monde virtuel décentralisé, la propriété ne peut tout simplement pas être saisie par une autorité centrale.

Toutes les transactions liées à vos actifs virtuels sont transparentes et facilement accessibles en ligne via les explorateurs de blockchain. Cela signifie que si vous vendez une ville virtuelle aujourd’hui pour 200 ETH, elle apparaîtra à jamais comme un transfert ouvert dans la blockchain Ethereum.

Dans un monde virtuel, la propriété des terres et des actifs est connue, et cela est prouvé. Il peut également y avoir une offre limitée de jetons non fongibles, jusqu’au dernier élément « rare ».

Dans le monde physique, les archives sont rares et opaques. A qui appartient quoi ? Depuis quand? Il est difficile, voire impossible, de répondre à ces questions dans le monde physique, à moins que vous ne fassiez partie de l’autorité centralisée dans ce domaine.

Avec la propriété virtuelle basée sur la blockchain, vous pouvez utiliser des contrats intelligents (un programme stocké sur la blockchain) pour permettre des échanges automatisés sur le marché et d’autres fonctions telles que la création de nouveaux actifs.

Toute violation de ces smart contracts serait impossible, compte tenu de l’immuabilité du contrat sur la blockchain.

Les actifs traditionnels du monde réel seront toujours soumis aux caprices des gouvernements ou des entreprises. Les actifs de la blockchain sont à jamais sous votre contrôle et à l’abri de l’influence corruptrice des institutions.

Avez-vous déjà eu un litige avec un propriétaire ou une agence immobilière ? Avec les contrats intelligents alimentant la propriété virtuelle, les contrats sont transparents, vérifiables et automatiquement appliqués.

Connaissez-vous vos voisins ? Votre communauté? Beaucoup de gens ne le font pas. D’autre part, les communautés crypto abritent des discussions et des réseaux sociaux incroyablement animés, formant des liens étroits entre des personnes travaillant sur un objectif commun.

Dans un monde virtuel comme Next Earth, un objectif commun de la communauté est la contribution environnementale, une partie de toutes les transactions étant reversée à des œuvres caritatives environnementales. Avec les mondes virtuels, il est extrêmement facile de rejoindre et de soutenir des projets auxquels vous croyez.

En fin de compte, la terre virtuelle ne remplacera évidemment pas le monde physique, mais c’est une autre étape vers la construction de notre propre planète numérique.

Ce qui est passionnant à propos de la propriété virtuelle basée sur la blockchain, c’est qu’elle promet de permettre tout un monde virtuel, semblable à des concepts comme Ready Player One.

Cela signifie que les participants n’auront pas besoin de faire confiance à des tiers lors de l’échange d’actifs ou de la conduite d’affaires avec d’autres utilisateurs de manière totalement transparente.

Vous n’avez besoin d’aucune connaissance technique particulière pour participer – n’importe qui peut devenir son propre agent immobilier et potentiellement gagner de l’argent en négociant des actifs, tout en créant un nouveau monde virtuel.