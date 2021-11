5 avantages de l’assurance maladie collective pour les salariés

L’employeur peut être en mesure de parrainer partiellement tandis que la responsabilité principale incombe à l’employé.

Il y a eu près de 30 825 plaintes d’assurance maladie au cours de l’exercice 2019-2020.

À une époque où le secteur de la santé est en grande partie privé, le nombre ci-dessus ne nous donne aucune indication pour acheter une police d’assurance maladie. Mais lorsqu’il est offert en tant qu’avantage sur le lieu de travail, les gens ont tendance à le reconnaître et à le prendre à deux mains.

Sanchit Malik, cofondateur et PDG de Pazcare, déclare : « Vous ne parlez plus aux assureurs, mais à vos RH pour gérer vos réclamations et vos polices. Pendant votre hospitalisation, tout ce que vous avez à faire est d’informer votre équipe des RH et elle s’assurera que vous obtenez les soins et le soutien complets mentionnés dans votre police.

En outre, il existe de nombreux autres avantages lorsque vous souscrivez une assurance maladie de groupe auprès de vos employeurs.

Voici comment vous pouvez bénéficier de votre police d’assurance maladie;

Faible coût – Les plans de santé de groupe sont généralement moins chers que les plans de détail individuels – la raison étant que le montant de la prime est partagé entre les employés. Couverture familiale – Dans un scénario normal, souligne Malik, « les polices doivent être achetées individuellement pour tous les membres de sa famille. Mais avec l’assurance-maladie de groupe, on peut choisir d’inclure qui on veut avec soi. » La même expérience est garantie pour tous. Réclamation facile – Pendant l’hospitalisation, au lieu de courir autour des prestataires d’assurance maladie, vous pouvez simplement informer votre équipe RH et elle veillera à ce que vos réclamations soient traitées. Avec les polices d’assurance-maladie de groupe, il est également possible de passer sans numéraire à tout moment. Malik a déclaré : « Les partenaires de l’assurance-maladie de groupe expliqueront les inclusions et les exclusions en termes plus simples et vous aideront à être mieux préparé pour tous les traitements. »Possibilité d’ajouter des prestations flexibles – En plus de votre police d’assurance collective, vous pouvez ajouter des prestations supplémentaires au fur et à mesure vous voulez. Vous pouvez soit augmenter la somme assurée, soit couvrir des membres supplémentaires et cela restera avec vous même si vous quittez votre entreprise actuelle.

Avec les polices d’assurance de groupe, selon Malik de Pazcare, il est important d’ajouter et de couvrir les parents – l’employeur peut être en mesure de parrainer partiellement tandis que la responsabilité principale incombe à l’employé. Pour les conjoints, cependant, la couverture est presque par défaut et est donnée par l’employeur.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.