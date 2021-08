5 avantages du SIRH pour gérer votre main-d’œuvre à distance

Un SIRH joue un rôle essentiel dans l’intégration des employés à distance.

Par Ajay Kadyan,

La gestion de la main-d’œuvre n’a jamais été facile pour les responsables RH. Maintenant, avec la pandémie en cours où demander aux employés de travailler depuis le bureau signifie risquer des milliers de vies, la gestion d’une main-d’œuvre à distance est devenue un énorme défi. La gestion des données des employés, la coordination avec la main-d’œuvre, la planification d’événements, la résolution de griefs et le maintien de l’engagement des employés semblent beaucoup dans l’assiette des RH. Chapeau à ces héros qui, malgré tous les obstacles et obstacles, ne ménagent aucun effort pour garder leur main-d’œuvre distante engagée.

Alors que les RH ne ménagent aucun effort pour garder leurs employés motivés, il y a une chose qui agit comme une aubaine pour ces héros sans cape et c’est le SGRH ou le système de gestion des ressources humaines. Le système de gestion des ressources humaines ou SGRH a permis aux professionnels des RH de gérer plus facilement leurs effectifs de n’importe quel coin du monde.

Le SIRH est devenu un véritable sauveur car il aide à automatiser de nombreuses activités RH banales et facilite grandement la gestion de la main-d’œuvre à distance. Donc, si vous comptez encore sur des méthodes à l’ancienne ou une technologie obsolète pour gérer votre main-d’œuvre, il est temps d’opter pour le SIRH. Selon une enquête de KPMG, les équipes RH constatent les avantages des dépenses liées au SIRH.

Un SIRH robuste vous aide à vous débarrasser des outils de suivi des feuilles de calcul, des piles de paperasse et des erreurs de paie. Il agit comme une panacée à tous vos points faibles, y compris la perte de suivi de l’assiduité et des performances des employés, la perte de données précieuses sur les employés et l’entreprise, la mauvaise communication et la collaboration entre les membres de l’équipe ou les départements, et de nombreux autres défis RH.

Il existe plus de 21 types différents de logiciels de RH, notamment des logiciels de bien-être des employés, d’avantages sociaux et de suivi du temps. [Source: G2 Crowd]. Le SGRH offre de multiples avantages non seulement aux RH mais aussi aux employés. Certains des avantages du SGRH pour gérer votre main-d’œuvre à distance comprennent :

Un SIRH basé sur le cloud vous permet de travailler de n’importe où et à tout moment

La mise en place d’un SIRH basé sur le cloud vous aide à vous connecter à vos équipes distantes de n’importe où. La technologie basée sur le cloud est facile à mettre en œuvre et vous permet d’opérer à partir de plusieurs appareils depuis n’importe quel endroit. De plus, les mises à jour logicielles cloud sont simples et automatiques, vous n’avez donc plus à vous soucier des dernières mises à jour de sécurité. HRMS vous permet de gagner beaucoup de temps sur les tâches administratives, en particulier lorsque plusieurs parties prenantes sont impliquées dans la finalisation d’une tâche. Par exemple, si vous avez besoin d’avoir des signatures sur un document de plusieurs personnes, vous pouvez facilement partager ce document pour le faire signer électroniquement par ces personnes.

Les employés ont une meilleure accessibilité

Avec un SIRH, les employés n’ont pas besoin d’appeler leur RH pour régulariser leur présence ou de demander encore et encore aux RH les fiches de paie. Ils peuvent télécharger leurs bulletins de paie, suivre leur assiduité, consulter leur solde de congés, télécharger leurs documents et régulariser leur assiduité depuis leur poche grâce à leur smartphone. Un accès facile au portail libre-service des employés contribue à favoriser des expériences positives pour les employés. Cela réduit également la charge administrative des RH. Selon une étude de McKinsey, les tâches administratives représentent en moyenne 60% du temps de travail dans les services RH. Cela signifie que le libre-service des employés ou l’ESS peut réduire cette charge de travail de 40 %.

Intégration fluide des employés

Une intégration fluide et rationalisée peut avoir un grand effet sur vos nouvelles recrues. Un SIRH joue un rôle essentiel dans l’intégration des employés à distance. Si elle est effectuée manuellement ou à l’aide de méthodes conventionnelles, l’intégration d’employés distants peut être intimidante. S’il n’y avait pas eu de SIRH, l’intégration des travailleurs à distance aurait été un véritable combat. Mais grâce à la technologie RH, désormais, l’intégration des employés à distance peut se faire sans tracas, ce qui permet aux professionnels des RH de se concentrer sur le fait de faire du premier jour de la nouvelle embauche une expérience durable. Un SIRH rend le processus d’intégration sans papier, sans effort et transparent.

Facilite la communication et la collaboration

Comme se livrer à des conversations en face à face n’est pas possible dans la nouvelle normalité, il est très important de rester en contact avec vos employés. Il est important de poser certaines questions à vos employés telles que :

Vous vous sentez bien physiquement et mentalement ? Y a-t-il quelque chose que nous pouvons vous aider ? Vous rencontrez des difficultés dans la gestion de vos tâches ? Tout va bien entre vous et votre manager ? Et d’autres questions de ce genre.

Les outils d’engagement des employés tels que les réseaux sociaux d’organisation, les sondages et enquêtes, etc. aident à créer un environnement de travail à distance positif. Essayez toujours de connaître l’opinion de vos employés chaque fois que vous introduisez un nouveau changement dans votre organisation ou prévoyez de mettre à jour les politiques de l’organisation.

Agit comme un référentiel de documents centralisé

Vous pouvez facilement stocker tous les documents relatifs aux employés ou à l’entreprise dans un seul endroit sécurisé. Ce référentiel est accessible à vous et à votre équipe à tout moment de la journée et où qu’ils se trouvent. Cela rend l’équipe RH et les employés plus autonomes, car ils peuvent accéder et trouver les bons documents en cas de besoin. Les employés ou les RH peuvent facilement mettre à jour les informations en se connectant simplement à leur compte SIRH.

Conclusion

Le travail à distance n’est pas une nouvelle tendance, mais c’est la nouvelle norme. Par conséquent, disposer des bons outils et systèmes pour gérer une main-d’œuvre à distance est le besoin de l’heure. Les solutions RH modernes peuvent transformer les fonctions RH et améliorer la productivité globale de l’organisation. Le nouveau système de gestion des ressources humaines ne se contente pas de se débarrasser du bagage supplémentaire des équipes RH, mais rationalise et automatise également d’autres tâches connexes pour une gestion efficace de la main-d’œuvre à distance.

(L’auteur est co-fondateur et CTO de Zimyo. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

