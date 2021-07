5 avantages et 5 inconvénients

Comparer

Un divertissement préféré des sceptiques Bitcoin prétend que la première crypto-monnaie (comme toutes les autres, cependant) est une bulle. Ils proposent des arguments dont certains semblent assez cohérents, et lorsque le prix du Bitcoin baisse, ils disent : « Nous vous l’avons dit ! Mais ses affirmations sont basées sur un manque de compréhension de Bitcoin. Dans cet article, nous suggérerons des preuves que les fluctuations des prix du Bitcoin ne sont pas les symptômes d’une bulle, mais plutôt la dynamique normale des prix d’un jeune actif prometteur.

Une bulle, c’est lorsqu’un certain actif est acheté vigoureusement et sans réfléchir sous l’excitation, son prix augmente beaucoup plus que sa valeur intrinsèque, puis les gens voient ce fait et commencent à vendre. Nous reviendrons sur ce concept plus tard.

La principale raison pour laquelle le Bitcoin est une bulle aujourd’hui : ses fortes fluctuations de prix en 2018 et 2021. En 2017, la crypto-monnaie a affiché une croissance imprévisible de 900%, puis s’est soudainement effondrée, suivie d’un long marché baissier. La situation actuelle est similaire, mais il est trop tôt pour parler de la durée de la tendance baissière actuelle.

En avril 2021, une enquête auprès d’investisseurs professionnels de Bank of America montrait que 74% d’entre eux considéraient Bitcoin comme une bulle. Lorsque la devise a commencé à baisser en mai, elle a dû se raffermir selon vous.

Les arguments des “théoriciens de la bulle” ont un sens et nous comprenons leurs préoccupations. Mais voyons ce qu’ils sont et comment nous pouvons les discréditer.

1. Bitcoin n’est gouverné par personne

Bulle. Bitcoin n’est géré par personne, il n’est soutenu par le gouvernement, contrairement aux monnaies fiduciaires soutenues par les grandes banques et les autorités. De nombreux pays sont toujours sceptiques quant au Bitcoin comme temporaire et ne méritant pas d’être mentionné et même l’interdisent. Sans une gestion appropriée et le soutien de l’État, Bitcoin ne reste à flot que grâce à la foi du peuple.

Pas une bulle. Les pays développés ont depuis longtemps légalisé le Bitcoin, et dans certains pays, il a déjà cours légal. Malte s’est proclamée « île de la blockchain » et a développé une législation compatible avec la cryptographie. Les pays qui restreignent le Bitcoin ne le comprennent pas, en ont peur ou veulent contrôler le marché et les citoyens, comme c’est le cas en Chine.

Cependant, ce n’est pas le point principal. Initialement, Bitcoin a été créé en opposition au système financier mondial, où les banques centrales peuvent imprimer de l’argent et augmenter l’inflation à leur guise, et l’argent que les citoyens stockent dans les banques ne leur appartient pas vraiment. Le fait que Bitcoin soit écrit en code informatique et que son comportement soit hautement prévisible est son avantage. De plus, il existe une communauté décentralisée de développeurs qui développent Bitcoin avec succès depuis 2009.

2. Une bombe artificielle

Bulle. Étant donné que Bitcoin n’est soutenu par personne, il est artificiellement conduit par ceux qui bénéficient de la croissance de ses prix. Cela finira par se terminer et la bulle éclatera.

Pas une bulle. Voici ce qui est vraiment sujet aux bombes : des jetons sans cas d’utilisation qui ont mené une brillante campagne et ne montrent aucun signe d’évolution depuis. Ce sont de vraies bulles. Dans le cas du Bitcoin, des milliers de personnes affectent son prix, et même si quelqu’un veut le pomper artificiellement, ils n’y arriveront pas par manque de ressources. C’est ainsi que fonctionne la décentralisation.

3. Le battage médiatique attire de nouveaux acteurs du marché qui élargissent encore la bulle.

Bulle. Pour continuer l’argument ci-dessus : lorsque le battage médiatique se produit, de plus en plus de gens ressentent le FOMO et se joignent à la folie, ce qui agrandit encore la bulle. C’est ce qui s’est passé en 2013, en 2017 et entre 2020 et 2021. Après une activité de marché record, le prix est passé de 20 000 $ à 3 200 $ en 2017 et de 64 800 $ à 29 000 $ en 2021. Ces chiffres indiquent que Bitcoin ce n’est rien de plus qu’une bulle.

Pas une bulle. Les gens se joignent à la folie parce qu’ils voient une opportunité d’investissement. Une forte pression des acheteurs fait monter les prix, mais le marché s’autorégule : lorsque le prix atteint un certain point, les vendeurs entrent dans le jeu et commencent à faire des bénéfices. Lorsque le marché est surévalué et surchauffé, la croissance peut se poursuivre, mais la correction ultérieure sera plus profonde. Nous n’avons jamais vu de remise à zéro totale du Bitcoin.

4. Bitcoin n’a aucune valeur

Bulle. C’est un favori des sceptiques Bitcoin – la pièce n’a aucune valeur réelle. Ce n’est qu’un code informatique, non adossé à quoi que ce soit, son prix est basé sur l’air.

Pas une bulle. Vous vous souvenez de la définition au début de l’article ? Une bulle est alors le prix d’un actif est beaucoup plus élevé que sa vraie valeur. Mais personne ne sait quelle est cette valeur. Lorsqu’un sceptique prétend qu’il sait que Bitcoin est une bulle, il dit qu’il connaît sa valeur, ce qui ne peut pas être vrai. La technologie est encore jeune, les mesures traditionnelles ne sont guère appropriées pour l’évaluation et son potentiel n’a pas encore été exploité.

5. Bitcoin n’est pas utilisé en dehors du monde des crypto-monnaies

Bulle. À ce jour, très peu d’entreprises utilisent Bitcoin car il est compliqué et lent.

Pas une bulle. Ce fait est difficile à contester : l’adoption du Bitcoin ne va pas vite. Ce n’est pas vraiment pratique comme moyen de paiement, mais il existe de nombreuses alternatives. À Tokyo, vous pouvez acheter presque tout avec Bitcoin Cash. Mais la valeur clé du Bitcoin n’est pas que vous puissiez payer avec : c’est que le Bitcoin est rare et résistant à l’inflation, et beaucoup y investissent comme couverture contre l’inflation et réserve de valeur à long terme.

Le Bitcoin connaît une croissance avec des hauts et des bas depuis 12 ans. Quand cela a coûté 20 $, les sceptiques nous ont dit de ne pas investir. À 200 $, ils ont suggéré la même chose. Mais en quoi la situation actuelle est-elle différente ? Il y a encore plus d’investisseurs institutionnels qui créent leurs réserves de Bitcoin. Une bulle, c’est quand la croissance ne peut s’expliquer que par des exagérations. N’importe qui peut se tromper, mais tant d’entreprises investiraient-elles dans Bitcoin s’il s’agissait d’une bulle ? La pensée des théoriciens de la bulle est biaisée : ils ne considèrent que les pires scénarios et ignorent les autres.

Regardons la bulle point-com. En 2001, de nombreuses sociétés Internet à la mode avaient vu le jour et leurs actions se sont rapidement appréciées. Après que l’attrait se soit estompé, il s’est avéré que de nombreux acteurs du marché faisaient simplement la promotion de la technologie elle-même, n’offrant aucune valeur réelle. Le marché s’est effondré, beaucoup ont déposé le bilan, mais ensuite une croissance ferme et mature a décollé. En ce sens, de nombreux projets crypto et partiellement Bitcoin seraient qualifiés de bulles ; oui, le prix s’effondre parfois de manière significative. Mais après chacune de ces baisses jusqu’à présent, nous n’avons vu qu’encore plus de croissance, pas de déception.

Certes, les sceptiques Bitcoin trouveront leurs arguments pour chacun de nos contre-arguments. Dans tous les cas, il y a des choses difficiles à discuter :

Le prix du Bitcoin augmente parce que les gens le considèrent comme un instrument financier révolutionnaire. Et ce n’est pas un atout qui peut être volontairement facilement gonflé. Le prix du Bitcoin augmente parce que de plus en plus de gens commencent à l’utiliser et à y investir. L’effet réseau s’amplifie. Le fait que Bitcoin ne soit pas soutenu et contrôlé par les gouvernements le rend prévisible et résistant à l’inflation.

Il est bon d’investir prudemment. Investir est un équilibre entre prudence et risque, et pour les théoriciens de la bulle, il n’y a que le risque. Ne demandez pas conseil à ceux qui ne comprennent pas Bitcoin ou ne voient que les pires scénarios. Faites vos propres recherches et tirez vos propres conclusions.