5 avantages étonnants de l’eau d’ananas qui vous donneront envie de la boire tous les jours | La vie

Ne pas confondre avec le jus d’ananas. L’eau d’ananas est préparée différemment et présente de nombreux avantages scientifiquement prouvés.

Les médecins nous disent que nous devons boire deux litres d’eau par jour (mais pas tout d’un coup, il y a intoxication à l’eau).

Beaucoup de gens n’aiment pas le goût insipide de l’eau, et ils ont du mal à atteindre ce chiffre. Une solution consiste à boire de l’eau d’ananas, qui n’est pas seulement une boisson gazeuse naturelle, mais fournit également avantages incroyables pour le corps.

Beaucoup de gens consomment de l’ananas, mais seulement sa viande. Cependant, la plupart de ses nutriments se trouvent dans la peau. C’est pourquoi l’eau d’ananas n’a rien à voir avec le jus.

Comment est préparée l’eau d’ananas ? Il y a plusieurs façons de le faire.

Le plus simple est la recette sans feu. Achetez un ananas bien mûr et coupez les feuilles vertes du haut, mais n’enlevez pas la peau. Hachez un ananas ou coupez-le en morceaux et laissez-le tremper dans l’eau. Plus vous laissez tremper longtemps, plus vous obtiendrez de saveur. Et, bien sûr, ajoutez de la glace si vous le souhaitez.

Avec ce système, vous obtenez une eau douce qui est presque une boisson gazeuse, mais seule une petite partie des nutriments est transmise. Une solution consiste à boire l’eau et à manger les morceaux d’ananas (sans la peau).

Une autre recette implique Faire bouillir l’eau et, quand il bout, ajouter les morceaux d’ananas. Baisser un peu le feu et cuire 5 minutes. Ensuite, laissez reposer quelques heures et filtrez l’eau. Avec cette méthode, plus de nutriments sont transférés dans l’eau.

Il y a des gens qui ajoutent du sucre et d’autres édulcorants, mais certains de leurs avantages sont alors perdus.

ET pourquoi vaut-il la peine de boire de l’eau d’ananas?

Les avantages sont nombreux, selon le site de régime The Healthy.

Hydrate

C’est essentiellement de l’eau, donc il fait son travail en tant que hydrater notre corps avec deux litres d’eau par jour. Comme il a un goût sucré, il est agréable au palais et se consomme mieux.

Vous pouvez essayer si vous avez des enfants ou des personnes âgées qui refusent de boire de l’eau.

Aide à se passer de sucre

Beaucoup de gens consomment des sodas et des boissons sucrées avec les repas au lieu de l’eau en raison de leur goût sucré.

Elle peut remplacer l’eau d’ananas, également sucrée, pour réduire la consommation de sucre.

Renforce le système immunitaire

L’eau d’ananas contient de la vitamine C et du manganèse, deux composants essentiels pour maintenir un système immunitaire sain.

Il vous aidera à vous défendre des agressions extérieures.

C’est anti-inflammatoire

L’ananas contient bromélaïne, une enzyme qui réduit l’inflammation de l’estomac.

Il aide également à soulager la sinusite.

Facilite la digestion

L’ananas a enzymes qui favorisent la digestion, et contribue à le rendre moins lourd. Si vous prenez un verre pendant les repas ou juste après, vous aurez une meilleure digestion.

Comme vous pouvez le constater, les avantages sont nombreux, compte tenu de la facilité de préparation. Oserez-vous ajouter de l’eau d’ananas à votre alimentation ?