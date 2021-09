5 avertisseurs radar que la DGT autorise et parfaits pour éviter les amendes | La technologie

in

Évitez de perdre des points et des amendes avec l’un de ces avertisseurs radar totalement légaux que la DGT vous permet d’installer dans votre voiture.

La conduite est une activité qui requiert toute votre attention et vous devez toujours respecter les limitations de vitesse. Mais il existe des radars installés sur les routes qui sont, pour ainsi dire, “un peu sensibles” et semblent destinés à récolter de l’argent.

C’est pourquoi les détecteurs de radar ne sont pas légaux, mais ce qu’ils sont dispositifs d’avertissement radar lors de l’utilisation d’informations publiques.

Emportez un détecteur de radar, ceux qui traquent l’espace électromagnétique et détectent le signal de ces capteurs, est condamné à 500 euros d’amende et 3 points de la carte. Même si vous le portez. En revanche, les annonceurs sont totalement légaux.

Les avertisseurs radar sont des produits similaires au GPS qui identifient où nous nous déplaçons et nous avertissent des radars lorsque vous vous en approchez.

Ils utilisent des bases de données publiques et, dans certains modèles, collaboratives entre d’autres pilotes, tout comme des applications comme Waze.

Le plus connu : Coyote Mini

Avertisseur radar Coyote Mini à 49,99 €

Coyote est l’un des systèmes d’alerte radar les plus populaires au monde. Un appareil que vous installez sur votre tableau de bord et qui Il vous avertira des radars fixes et des radars mobiles avec un écran de 3,2 pouces.

Cela fonctionne sous un abonnement mensuel et lorsque vous l’achetez, ils vous donnent un mois d’utilisation. Parmi ses avantages, l’alerte d’incidents à 30 kilomètres, y compris les radars fixes, mobiles, de ceinture de sécurité ou les feux de circulation.

Il avertit également des retards, des embouteillages, des obstacles routiers ou des accidents, entre autres.

Chez Amazon, ce Coyote Mini peut être acheté avec une remise de 50%, pour seulement 49,99 euros.

Facile à cacher : Lynx 3

Avertisseur radar Lince 3 pour 180 €

Lince 3 est un avertisseur radar fixe et mobile qui indique de nombreuses informations sur son écran.

Il vous montrera l’intensité du signal radar, ainsi que l’avertissement de la distance qui vous sépare du radar ou de votre vitesse actuelle. Utilisez le signal GPS pour savoir où vous êtes à tout moment.

Identifiez les radars fixes, mobiles, de section et les caméras de feux de circulation. Il vous avertira à 500 mètres de distance de ces radars.

De par sa conception, il vous permet de le débrancher et de le ranger où vous voulez, puisque l’écran est fixé et est complètement plat pour le ranger.

Il ne nécessite pas d’abonnement et se trouve sur Amazon pour 180 euros.

Pas d’écran pour plus de sécurité : Ooono

Avertisseur radar Ooono à 73 €

Sans écran, totalement facile à intégrer dans votre tableau de bord pour qu’il passe inaperçu et avec des alertes et mises à jour automatiques. C’est comme ca Ooono, un avertisseur radar facile à utiliser qui vous alerte avec des sons et des lumières afin que vous ayez toujours votre visa sur la route.

Doté d’un design à bouton-poussoir, Ooono dispose de deux LED colorées pour indiquer son état. S’il est vert cela signifie qu’il est connecté, avec une lumière bleue que vous approchez d’un radar de vitesse et lorsqu’il passe au rouge, qu’il y a des dangers et/ou des obstacles sur la route.

Dès qu’il détecte un radar ou un problème sur la route, il enverra un signal audio ou changera les feux. De cette façon, vous n’avez pas à déplacer le visa de la route et à ajuster votre vitesse.

Il utilise une batterie qui dure environ un an d’utilisation et ne coûte que 73 euros l’unité.

Un GPS classique : TomTom Start 52

TomTom Start 52 pour 99,90 €

Si vous préférez un produit plus classique et surtout avec navigation incluse, vous pouvez toujours utiliser un GPS typique avec un écran comme ce TomTom, peut-être l’un des plus populaires.

Il s’agit du TomTom Start 52. C’est un GPS avec un écran tactile de 5 pouces et des cartes mises à jour de l’Union européenne. Parmi ses fonctions figure alerte radar pendant 3 mois. Passé ce délai, il s’agit d’une fonction d’abonnement.

Étant un GPS, il dispose d’une navigation étape par étape dans toutes les directions que vous indiquez et possède une base que vous pouvez coller sur le tableau de bord.

Vous pouvez le trouver en vente sur Amazon pour 99,90 euros.

Avec identifiant radar caché : Genevo

Avertisseur radar Genevo à 160 €

Cette alerte radar GPS Genevo est compacte et il vous suffit de l’allumer lorsque vous montez dans la voiture.

Avertissez par invites vocales les radars fixes et avec une mise à jour récente également les radars mobiles. Il vous avertira par un son lorsque vous approcherez d’un radar et il couvre également toute l’Union européenne.

Il a un petit écran qui indique la vitesse et la distance du prochain radar.

Vous pouvez l’obtenir sur amazon pour 160 euros.

