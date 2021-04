5 barres de son bon marché pour écouter votre téléviseur comme jamais auparavant | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Peu importe votre Smart TV, si vous n’avez pas de barre de son puissante, vous manquez la moitié de l’expérience avec vos émissions préférées. Ces barres de son sont bon marché et vous montreront à quel point l’audio est important.

Si vous avez récemment acheté un nouveau téléviseur avec des fonctions intelligentes, il est fort possible que vous en profitiez déjà avec vos applications de streaming, en 4K et avec la meilleure qualité d’image possible. Mais en réalité vous manquez la moitié de l’expérience parce que le son de 99% du téléviseur n’est pas du tout bon.

Ce dont vous avez besoin est une barre de son pour profiter pleinement de cette expérience qui vous donne une bonne image et un bon son. Heureusement, les barres de son ne sont plus un accessoire uniquement adapté aux fans de HiFi et aux home cinémas, vous pouvez trouver des barres de son bon marché partout.

La plupart des barres de son bon marché que vous pouvez acheter actuellement utiliseront une connexion standard de 3,5 mm, comme celle pour les écouteurs, mais si elles sont suffisamment avancées. avoir une connexion HDMI ARC qui vous permet de contrôler le volume avec la télécommande du téléviseur.

Les barres de son augmentent non seulement le niveau de volume de votre téléviseur, elles le rendent également meilleur grâce à des haut-parleurs plus grands et dédiés aux graves et aux aigus, tels que modèles comprenant un subwoofer.

Ce sont quelques-uns des les meilleures barres de son que vous pouvez acheter en ce moment et complétez votre expérience multimédia.

Stade créatif 2.1

Barre de son 2.1 composée d’une paire d’enceintes avant et d’un subwoofer externe d’une puissance de crête de 160 W.

Cette barre de son Stade créatif 2.1 c’est l’une des barres de son bon marché les plus intéressantes. Non seulement il est parfait à installer devant votre téléviseur, mais il comprend également un subwoofer et une télécommande pour le contrôler.

Il est de taille compacte et peut également être installé devant un moniteur. Ce système audio 2.1 produit une puissance de crête de 160 W. Avec la télécommande, vous pouvez personnaliser l’égaliseur de son et l’ajuster selon vos goûts.

Il comprend également Bluetooth pour connecter d’autres appareils tels que des mobiles et un port USB pour connecter des clés USB avec de la musique.

Dans PcComponentes vous pouvez le trouver pour moins de 80 euros et sur Amazon il est disponible pour moins de 85 euros, mais oui, avec frais de livraison gratuits.

Sharp HT-SB110

L’une des barres de son bon marché les plus réussies sur Amazon est la suivante Sharp SB110. Une barre de son de 80 centimètres avec un Puissance totale de 90 W et qu’il est parfait pour votre téléviseur de taille moyenne d’environ 43 pouces.

Il dispose d’une connexion HDMI ARC, de sorties Bluetooth et optiques ou auxiliaires de 3,5 mm. Vous pouvez l’installer à la fois sur une table et sur le mur grâce à ses crochets, de cette façon vous pouvez avoir votre téléviseur et votre barre de son au mur et qu’il ne prend pas plus de place dans votre salon ou votre chambre.

Sur Amazon, il est devenu très populaire et compte plus de 2500 avis. Il est disponible pour seulement 74 euros. Il coûte également 74 euros chez PcComponentes et chez Media Markt, vous pouvez le trouver pour 86 euros.

TCL TDS6100

Barre de son de 120 W compatible avec Dolby Audio, elle dispose de HDMI ARC pour la contrôler avec votre télécommande TV, Bluetooth et support mural.

La puissante société chinoise TCL a une barre de son assez intéressante avec un bon design. Est TCL TDS6100 c’est une barre de son avec une puissance maximale de 120 W et que vous pouvez monter à la fois sur le mur et sur une table.

Il dispose d’un système audio compatible Dolby Audio pour une meilleure qualité de son surround. Il intègre une connexion HDMI ARC pour contrôler le volume avec votre télécommande actuelle et il dispose également de Bluetooth pour connecter d’autres appareils.

Tout cela pour seulement 79 euros sur Amazon, avec livraison gratuite. Pas mal car jusqu’à il y a quelques semaines, cela coûtait plus de 155 euros.

Bomaker Odine III

Obtenez la barre de son Bomaker Odine III pour 80,91 €

Parmi les barres de son bon marché et puissantes que vous pouvez trouver dans des magasins comme Amazon, vous verrez ceci Bomaker Odine III ce qui est assez intéressant et a de nombreux retours positifs des acheteurs.

Cette barre de son a tout pour plaire et coûte très peu, un peu plus de 80 euros sur Amazon et ils n’ont rien laissé. Il a une puissance maximale de 120 W avec un système à 4 haut-parleurs et un caisson de basses intégré.

Il dispose d’une télécommande pour contrôler le volume, mais il dispose également de connexions Bluetooth, HDMI ARC, optiques, USB et auxiliaires afin que vous ayez toutes les options possibles.

TaoTronics TT-SK023

Barre de son avec une puissance de 90 W, connexion 3,5 mm, optique ou Bluetooth pour la connecter à l’appareil de votre choix.

TaoTronics TT-SK023 C’est une barre de son dont la connexion principale est le câble optique, qui est inclus dans la boîte, à votre téléviseur. Il ne dispose pas de HDMI ARC mais il ne manquera pas avec ce câble.

Il s’agit d’une barre de son d’une puissance maximale de 90 W et d’une taille compacte parfaite pour les petits téléviseurs 32 pouces, bien qu’elle puisse être utilisée avec n’importe quelle taille de téléviseur. Il comprend également la connectivité Bluetooth 5.0 pour connecter un mobile, une tablette ou un ordinateur portable.

Et si vous avez besoin d’une connexion standard de 3,5 mm, vous l’avez, de cette façon, vous pouvez l’utiliser avec n’importe quel appareil doté d’une connexion casque, même avec le même téléviseur.

Il est disponible sur Amazon pour environ 52 euros et a une livraison totalement gratuite et rapide avec Amazon Prime.

