5 barrettes d’alimentation et prises d’origine pour vous aider à organiser les câbles et les chargeurs chez vous | La technologie

Les multiprises n’ont même pas besoin d’être cachées sous une table ou n’ont pas d’autre fonction que de brancher des produits. Ces bandes sont plus originales et vous permettent d’avoir un meilleur accès aux prises ou USB.

Cela vaut maintenant la peine d’acheter la barrette d’alimentation blanche, il existe de nouveaux designs et modèles qui sont sans aucun doute plus accessibles et vous aideront à améliorer l’accès aux prises de vos produits électriques. Ce n’est peut-être pas un produit auquel vous faites attention, mais je vous assure que lorsque vous verrez l’une de ces bandes, vous voudrez l’avoir.

Ces bandes sont différentes des bandes traditionnelles. Certains sont horizontaux à poser sur une table ou au sol, mais avec un meilleur accès à eux. D’autres sont des cubes qui vous permettent d’économiser de l’espace et d’autres sont connectés pour pouvoir s’allumer et s’éteindre à votre guise.

Et oui, peu d’entre nous prêtent attention à ces produits, mais ils sont la première barrière contre les surtensions, la surchauffe et les problèmes graves qui peuvent détruire les composants électriques, il faut donc bien choisir.

Bande verticale Aukey

Bande verticale à installer sur la table avec 12 prises électriques et 6 ports USB, protection contre les surtensions et câble de 2 mètres.

Pour ceux qui veulent avoir une grande bande verticale près de leur table et que vous pouvez non seulement connecter votre ordinateur ou votre imprimante, mais aussi tous vos appareils via USB, ce Bande verticale Aukey Il est en vente depuis plusieurs semaines avec un grand succès.

Il a 12 prises et 6 ports USB panneaux avant faciles d’accès. Son câble à la prise électrique murale est de 2 mètres pour pouvoir le déplacer ou l’avoir n’importe où. Il dispose également d’un parasurtenseur.

Très utile si vous branchez et débranchez en permanence n’importe quel appareil électrique et que vous pouvez obtenir pour un peu plus de 35 euros chez Amazon.

Bande verticale Hovnee

Bande verticale Hovnee 12 prises et 5 USB pour 36,99 €

Une variante de la bande verticale avec un design plus cubique et moins arrondi est la suivante Bande verticale Hovnee. Sa conception offre un meilleur accès par les côtés et maintient également l’une des meilleures fonctions qui est 5 ports USB à l’avant.

Il est un peu plus compact, avec 3 prises de chaque côté et 5 USB sur l’un des côtés. Il dispose d’un câble de 2 mètres pour le connecter n’importe où, comme un bureau ou dans une cuisine.

Il a une puissance de 2500 W et 10A, une protection contre les surtensions et un interrupteur général dans la base.

Son prix est inférieur à 37 euros sur Amazon.

ExtraStar PowerCube

Bande cubique avec 4 connecteurs et 2 ports USB 5W pour pouvoir avoir tous vos appareils électriques connectés en un seul endroit.

Pour ceux qui recherchent une bande plus compacte, même qui passe inaperçue mais que vous pouvez également poser sur la table, par terre ou à côté du canapé, ce petit ExtraStar PowerCube C’est une bande de 4 prises et 2 ports USB très pratique.

Chaque côté a une couleur différente. Chacun des 4 ports enfichables peut être rapidement identifié et également à l’avant, il dispose de 2 ports USB pour connecter votre câble pour charger le mobile.

Ces cubes de socket sont devenus très populaires et coûtent moins de 16 euros sur Amazon.

Bande cubique Jsver

Multiprise au format cube avec 3 connecteurs et 3 ports USB supérieurs. Parfait pour voyager ou pour le laisser sur une table en vue.

Si vous voulez une bande compacte en forme de cube que vous pouvez également poser sur une table sans attirer beaucoup d’attention, même sur une petite table comme illustré par le vendeur lui-même, cette bande Jsver est une bonne option.

Il est disponible pour 21,99 euros sur Amazon en noir et blanc. Il dispose de 3 prises car la base est prête à être placée sur une surface plane avec des goujons antidérapants. De plus, en haut, il dispose d’un bouton d’alimentation et de 3 ports USB pour connecter vos câbles pour le mobile.

Parfait pour emporter avec vous en voyage ou pour le laisser dans un endroit où vous avez besoin de prises mais ne voulez pas qu’il attire beaucoup l’attention.

Bande verticale amovible Beva

Bande verticale amovible avec un total de 9 prises, 2 ports USB et un port USB-C. Sa partie supérieure se démonte et devient un voleur à 5 prises.

Pour ceux qui veulent tout avoir sur une seule bande, cette option est la plus polyvalente de toutes. La bande verticale Beva a un total de 9 prises de courant et 3 USB. Sa meilleure caractéristique est que la partie supérieure se sépare en devenant un voleur de coups.

Les ports USB sont 2 USB-A et un port USB-C, vous avez donc toutes les prises nécessaires pour connecter votre câble de charge. Il dispose d’un câble de 2 mètres, d’une protection contre les surcharges et d’une puissance de 2500 W et 10 A.

Son prix est en vente à moins de 30 euros avec la livraison gratuite.

