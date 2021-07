5 bracelets intelligents à moins de 30 € qui ont peu à envier à de nombreuses montres | La technologie

in

Les bracelets d’activité ont plus de fonctionnalités que vous ne le pensez et ils n’ont pas besoin d’être très chers. Ces modèles ne dépassent pas 30 euros et peuvent vous aider à augmenter votre activité.

S’il y a un produit qui est devenu extrêmement populaire ces dernières années, qui est très bon marché et qui vous aide à faire plus d’exercice ou du moins à bouger plus, c’est sans aucun doute bracelets d’activité. Même avec des montres intelligentes, les fonctions de base sont plus que suffisantes pour de nombreuses personnes.

La plupart des bracelets d’activités que vous pouvez acheter aujourd’hui sont très similaires, bien qu’ils aient des caractéristiques différentes. Ils partagent tous des détails tels que le suivi des pas, la combustion des calories ou le suivi de la fréquence cardiaque, axés sur votre santé et votre forme physique.

Bien que les montres connectées soient également très intéressantes et aient toutes des fonctions similaires, Ces bracelets d’activité sont beaucoup moins chers et peuvent vous aider à avoir une vie plus active.

Si vous recherchez un bracelet d’activité durable, avec une bonne batterie et aussi très bon marché, nous avons sélectionné des bracelets pour moins de 30 euros qui sont un choix parfait à acheter ou à offrir en cadeau.

D’une grande marque : Samsung Galaxy Fit2

Ce bracelet intelligent propose un écran AMOLED, un capteur de fréquence cardiaque et jusqu’à trois semaines d’autonomie. De plus, ses sphères sont hautement personnalisables.

Samsung Galaxy Fit2 C’est une très bonne option de bracelet d’activité qui se synchronise non seulement bien avec les téléphones Samsung – car il utilise Samsung Health – mais aussi avec d’autres téléphones Android.

C’est un bracelet de sport très léger et facile à utiliser avec un écran couleur de 1,1 pouces. Son autonomie atteint jusqu’à 15 jours avec une utilisation normale. Il est totalement résistant à la transpiration et peut être immergé jusqu’à 50 mètres, il vous servira donc même en nageant.

Il dispose d’une sélection de 75 couvertures que vous pouvez choisir au sein de l’application. Il dispose également d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un indicateur de qualité du sommeil et d’un contrôle des menstruations.

Vous pouvez l’acheter sur Amazon pour seulement 29 euros en noir et pour 29 euros en rouge.

Le plus recherché : Xiaomi Mi Band 5

Le nouveau bracelet intelligent de Xiaomi a des capteurs améliorés pour mesurer les pas, les distances et la qualité du sommeil. Aussi, de nouvelles options de santé et la charge magnétique souhaitée.

Xiaomi Mi Band 5 n’est pas la dernière version du bracelet Xiaomi, mais il y a si peu de différences que ce bracelet peut être encore meilleur si vous vous souciez qu’il soit moins cher.

Ce bracelet d’activité compte vos pas quotidiens, les calories brûlées et vous permet de suivre différents sports et activités physiques, que ce soit la marche, la course, le vélo ou faire du sport dans une salle de sport, entre autres. Il dispose également d’un capteur de fréquence cardiaque pour mesurer votre fréquence cardiaque.

Il est étanche et affiche toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin sur un petit écran AMOLED de 1,1 pouces.

C’est l’un des best-sellers au monde et un si bon produit pour si peu qu’il est impossible de ne pas résister. Surtout si vous l’obtenez pour seulement 24,99 euros sur AliExpress Plaza avec la livraison gratuite et la livraison depuis l’Espagne en 3 jours.

Sur Amazon, vous pouvez également l’obtenir pour 28 euros.

Le moins cher : Xiaomi Mi Band 4C

Ce bracelet intelligent a un design à écran plat. Il atteint deux semaines d’autonomie et mesure la fréquence cardiaque ou l’activité physique, bien qu’il n’ait pas de GPS.

Si vous voulez un bracelet complet et très bon marché, rien de tel que ce Xiaomi Mi Band 4C.

Il dispose d’un écran LCD qui permet d’économiser de l’énergie et lui donne une autonomie pouvant aller jusqu’à 2 semaines. Il dispose également d’un capteur de fréquence cardiaque pour mesurer votre cœur tout au long de la journée, qu’il utilise pour des mesures telles que la qualité du sommeil ou les calories brûlées.

Il a une réplique de vos notifications mobiles sur son écran, une recharge USB sans avoir besoin de chargeur et est submersible jusqu’à 50 mètres sous la mer.

Suivez les sports comme la course, l’exercice, le vélo, la marche rapide ou la course/le tapis roulant.

Il est si bon marché que vous aurez besoin d’un abonnement Amazon Prime pour l’obtenir avec la livraison gratuite, car il ne coûte que 18,95 euros.

Avec mesure de l’oxygène dans le sang : Huawei Band 4

Ce smartband dispose d’un écran couleur AMOLED et d’une autonomie de plus de deux semaines. Il s’agit de Redmi, une marque filiale de Xiaomi et associée à l’international.

Huawei est une marque qui, en tant que fabricant de mobiles, n’est plus grand-chose, mais en tant que fabricant d’accessoires et de vêtements, elle réalise certains des meilleurs produits de sa catégorie que vous pouvez acheter dès maintenant.

Des produits comme celui-ci Huawei Bande 4 c’est un exemple. Ce bracelet d’activité qui ne coûte que 29 euros est un bon produit, pas cher et très utile.

Il dispose d’un écran couleur sur lequel vous pouvez voir les pas quotidiens et les calories que vous brûlez tout au long de la journée, créant des objectifs de calories brûlées pour éviter un mode de vie sédentaire.

Il intègre le suivi du sommeil et de la fréquence cardiaque. Il intègre également la mesure de l’oxygène dans le sang (SpO2), chose rare dans ces bracelets bon marché.

La concurrence à Xiaomi : Amazfit Band 5

Ce bracelet intelligent est l’un des plus avancés du marché, avec Alexa et une mesure de données avancée, par exemple la prise de SpO2 ou d’oxygène dans le sang.

Le bracelet d’activité Amazfit Bande 5 Il est très similaire au nouveau Xiaomi Mi Band 6. Bien qu’ils soient très similaires, le prix les sépare.

Le bracelet d’activité Amazfit possède un écran couleur, des capteurs qui mesurent la saturation en oxygène du sang et la fréquence cardiaque, ainsi que le système Amazfit PAI Health qui évalue la santé générale du corps.

Il dispose de 11 modes sportifs dont la marche, le vélo ou la course à pied, ainsi que la natation car il peut être immergé jusqu’à 50 mètres. L’autonomie est un autre point fort car elle atteint jusqu’à 15 jours d’utilisation. Et si vous aimez Alexa, bonne nouvelle car il est entièrement intégré.

Le prix d’Amazfit Band 5 est la clé. Pour le moment, il ne coûte que 26,90 euros sur Amazon.

