5 brillants ensembles d’outils Amazon qui remplaceront tous les vieux déchets dans votre boîte à outils – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Que vous soyez propriétaire d’une maison depuis 50 ans ou que vous ayez récemment emménagé dans votre première maison de départ, chaque propriétaire a une chose en commun: il a tendance à accumuler toutes sortes d’outils. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, bien sûr, mais cela devient un problème lorsque vous avez tellement de désordre que vous ne pouvez même pas vous souvenir où certaines choses sont stockées. Il est normal d’admettre que vous avez réacheté le même outil à plusieurs reprises, car vous ne l’avez trouvé nulle part dans votre maison. Ne vous inquiétez pas, cela nous est arrivé à tous.

Plutôt que d’acheter tous ces outils au coup par coup au fil des ans, les propriétaires intelligents achètent des ensembles d’outils et des outils multi-usages qui prennent en charge un large éventail de tâches. Et étonnamment, ces ensembles à tout faire finissent par vous faire économiser une fortune car il y a tellement d’options abordables disponibles sur Amazon.

Nous avons fouillé dans les profondeurs les plus profondes du département des outils et de l’amélioration de l’habitat d’Amazon pour trouver cinq ensembles d’outils en particulier qui couvriront à peu près toutes les bases communes que vous souhaitez couvrir. Tout commence avec deux jeux de tournevis simples, le 23 $ Jeu de tournevis de précision 22 en 1 Nanch pour tous vos petits travaux et les incroyables 30 $ Jeu de tournevis magnétiques HORUSDY 44 pièces pour tout le reste. Le premier est facile à ranger dans un tiroir car il est toujours accessible, et le second peut aller sur votre établi ou partout où vous avez configuré votre espace de travail principal.

Ensuite, nous avons le Outil multifonction RoverTac 14 en 1, qui ne coûte que 24 $. Il est destiné à être utilisé en camping, mais vous serez surpris de voir à quelle fréquence ce super petit gadget est utile.

Enfin, nous avons deux ensembles d’outils qui coûtent un peu plus cher, mais ils ont tous deux tellement d’éléments essentiels qui coûteraient littéralement des centaines de dollars à acheter séparément. le Trousse d’outils de 67 pièces pour la mécanique automobile Hi-Spec Tools est un kit de 48 $ conçu pour les mécaniciens automobiles, mais il a tout ce dont vous avez besoin pour un million de tâches différentes. Ensuite, il y a les 70 $ Ensemble d’outils électriques jar-owl avec perceuse sans fil 16,8 V, qui est un kit combo génial avec une perceuse, des mèches, un marteau, une scie, des pinces, des clés et bien plus encore.

Découvrez les cinq éléments ci-dessous.

Jeu de tournevis de précision 22 en 1 Nanch

Embouts de tournevis haute dureté: 22 embouts de tournevis magnétiques (faiblesse magnétique pour protéger vos appareils électroniques) en acier allié S2, HRC 58-62, traitement antirouille et traitement chauffé par dureté. Tournevis ergonomique élégance: un tournevis entièrement en métal avec une zone antidérapante et un dessus pivotant en douceur offre la meilleure sensation dans votre main. Multifonction: mini kit d’outils de tournevis pour réparer l’électronique, les ordinateurs portables, les téléphones, les ordinateurs, les montres, les lunettes, les smartphones, les jouets, les Macbooks, les consoles de jeux, etc.

Jeu de petits tournevis de précision Nanch, boîte à outils de réparation professionnelle avec tige d’extension intégrée H… Prix courant: 29,99 $ Prix: 21,99 $ Vous économisez: 8,00 $ (27%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Jeu de tournevis magnétiques HORUSDY 44 pièces

Outils en aluminium en acier au chrome vanadium trempé, trempé pour une plus grande résistance et durabilité. L’ensemble d’outils de 44 pièces comprend: un tournevis magnétique de 17 pièces, 10 embouts assortis, 16 clés hexagonales. Tournevis avec lames en acier Go-Thru pour plus de résistance, code couleur pour une identification facile, étagère en plastique durable pour une bonne organisation.

HORUSDY Jeu de tournevis magnétiques 44 pièces avec lames en acier Go-Thru | Support en plastique à couple élevé… Prix courant: 36,99 $ Prix: 29,99 $ Vous économisez: 7,00 $ (19%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Outil multifonction RoverTac 14 en 1

Boîte à outils compacte: contient 14 outils différents, y compris un marteau, une hache, des pinces, une lame de couteau, une scie, des clés hexagonales assorties, un tournevis cruciforme, un ouvre-bouteille, une lime, un détartrant de poisson et plus encore avec un verrou de sécurité. Heavy Duty: Plein acier inoxydable avec oxydation noire durable pour la partie principale, oxydation spéciale de couleur rouge pour la poignée. Assez fort pour couper, soulever, tordre la vis, ouvrir la bouche d’incendie, scier du bois, etc. garantissent un transport sûr et léger et pratique à emporter pour une utilisation.

RoverTac Multitool Accessoires de camping Équipement et équipement de survie Hachette 14 en 1 avec couteau A… Prix: 23,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Trousse d’outils de 67 pièces pour la mécanique automobile Hi-Spec Tools

RETOUR SUR LA ROUTE: Pour les réparations et l’entretien de voitures, de vélos et de moteurs, le kit d’outils de mécanique automobile Hi-Spec avec douilles METRIC contient un assortiment soigneusement sélectionné des outils et accessoires à main de bricolage. Complet dans une mallette de transport pour un rangement facile dans le coffre, le coffre ou sous un siège 19 mm avec entraînements carrés 1/4 et 3/8 po. Utilisé avec la poignée de clé à cliquet à entraînement 3/8 po, obtenez un levier de rotation supplémentaire avec sa poignée pleine longueur recouverte d’une poignée moulée en TPR antidérapante ACCESSOIRES DE DOUILLE: Faites le travail facilement en travaillant dans des compartiments moteur confinés. Une barre d’extension pour atteindre des positions profondes et encastrées. Une barre en T coulissante pour un couple maximal dans les espaces restreints et un joint universel pour les angles de braquage difficiles. Et comprend un adaptateur de prise pour les petites prises 1/4 po

Outils Hi-Spec Ensemble d’outils de 67 pièces pour la mécanique automobile avec douilles métriques. Bricolage auto, vélo et véhicule… Prix: 47,98 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Ensemble d’outils électriques jar-owl avec perceuse sans fil 16,8 V

Ce kit d’outils compact contient les outils avancés les plus utiles pour la conception, la réparation ou la maintenance de projets de test électronique de précision et de mises à niveau matérielles. Ensemble combiné d’outils électriques avec perceuse sans fil 16,8 V. Pour percer dans le bois, le métal et le plastique, alors que vous pouvez utiliser la gâchette à vitesse variable avant et arrière pour contrôler facilement les vitesses de forage et inverser les forets, un bouton de verrouillage facilite le forage continu. Les outils sont fabriqués en alliage d’acier, chromés pour résister à la corrosion, avec des poignées antidérapantes confortables. Les outils sont soigneusement rangés dans un étui robuste qui les maintient en sécurité, propres, organisés et faciles à trouver.

Ensemble d’outils électriques, ensemble d’outils électriques jar-owl avec perceuse sans fil 16,8 V, scie à métaux, pinces, griffes… Prix courant: 69,99 $ Prix: 66,49 $ Vous économisez: 3,50 $ (5%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

