5 caméras de sécurité avec vision nocturne pour surveiller votre maison en vacances | La technologie

Pendant ces vacances, vous devez garder votre maison en sécurité, c’est pourquoi ces caméras vous avertiront en cas de problème ou si elles détectent un mouvement étrange.

Si vous avez la chance de partir en vacances cet été mais que cela signifie laisser votre maison sans surveillance pendant quelques jours ou semaines, vous aurez sûrement l’idée que quelqu’un pourrait essayer d’accéder à votre maison.

Malheureusement, peu de choses peuvent être faites contre les voleurs qui tentent d’accéder à votre domicile, mais nous pouvons installer des systèmes pour qu’au moins il y ait des preuves de ce qui pourrait arriver et ainsi avertir les autorités compétentes. Par exemple avec des caméras de sécurité à domicile.

Les caméras de sécurité sont des produits vraiment bon marché et elles font parfaitement leur travail. C’est pourquoi ils sont si fréquents dans plus de foyers. La bonne nouvelle est qu’il y a tellement de choix que vous n’aurez pas à dépenser beaucoup d’argent pour eux.

Ces caméras de surveillance en vente sont parfaites pour garder votre maison sous surveillance, que vous soyez en vacances ou à quelques heures de route.

De l’écosystème Xiaomi : Yi Home Camera 1080p

Cette caméra de surveillance intérieure est dotée d’une résolution Full HD et d’une vision nocturne. Vous pouvez voir ce qui se passe chez vous directement depuis votre application mobile.

Également connue sous le nom de caméra de sécurité Xiaomi, car il s’agit en fait du même modèle mais Yi est le fabricant de celle de Xiaomi. Est Caméra domestique Yi 1080p C’est une caméra facile à installer qui ne nécessite que de la connecter au réseau électrique, de mettre une carte microSD pour stocker des vidéos et de la connecter au réseau WiFi.

Il est capable d’enregistrer des vidéos 24h/24 et 7j/7 en Full HD, dispose d’un son bidirectionnel, d’une vision nocturne, d’une détection de mouvement et même d’une détection des pleurs des bébés au cas où vous voudriez l’utiliser comme caméra pour bébé.

Cette caméra fonctionne avec Alexa et l’assistant Google et si vous avez l’un de ses écrans intelligents, vous pouvez voir ce qui se passe dans cette caméra à tout moment.

Vous pouvez l’acheter sur Amazon pour moins de 25 euros.

Mouvement 360º : TP-Link Tapo C200

Cette caméra offre plusieurs très bonnes fonctionnalités, comme l’une des meilleures vision nocturne, une bonne résolution et un détecteur de mouvement. Il est également compatible avec Alexa.

TP-Link possède l’une des caméras de surveillance domestique les plus vendues sur Amazon. Il s’agit du modèle TP-Link Tapo C200. C’est une caméra qui enregistre et diffuse en Full HD et possède également une tête qui tourne à 360º et que vous contrôlez depuis son application mobile.

Il prend en charge la carte microSD pour stocker des vidéos, mais il dispose également d’un service d’abonnement dans le cloud. Il a une vision nocturne jusqu’à 8 mètres, une détection de mouvement et un son bidirectionnel.

Même s’il détecte le mouvement d’un voleur, il dispose d’un mode de déplacement, de bruit et de lumière pour faire fuir qui s’y trouve.

Son prix est très bon marché, seulement 26 euros sur Amazon.

D’Amazon: Blink Mini

Caméra de sécurité intérieure avec résolution vidéo Full HD. Il possède un câble d’alimentation, une connexion WiFi, un stockage vidéo dans le cloud, une détection de mouvement et une compatibilité avec Alexa.

Parmi les caméras de sécurité d’Amazon, l’une des moins chères est celle-ci. Clignote Mini. Il s’agit d’une caméra très similaire aux précédentes, avec un capteur capable de transmettre et d’enregistrer des vidéos en Full HD et avec des capteurs de mouvement qui vous avertissent automatiquement via Alexa ou des notifications.

Il dispose de l’audio bidirectionnel, de la détection de mouvement, de la vision nocturne et de l’enregistrement vidéo à la maison avec un accessoire supplémentaire, ou dans le cloud sous abonnement.

On le comprend parfaitement avec l’écosystème Alexa puisqu’il s’agit d’un produit Amazon et ne coûte que 39,99 euros.

Résolution plus élevée : eufy Security 2K 360°

Procurez-vous la caméra intérieure eufy Security 2K 360° pour 35,99 euros

Cette caméra a également la capacité de se déplacer à 360º pour ajuster sa vue à n’importe quel coin de votre maison. Mais la plus grande différence de eufy Sécurité 2K 360° c’est qu’il a un capteur capable d’émettre et d’enregistrer Vidéo 2K (ou ce qui est le même 1440p).

Il dispose d’un logiciel capable de détecter les personnes et les animaux domestiques, la vision nocturne, la détection de mouvement. Il vous permet également de créer des zones d’activité pour recevoir des notifications uniquement si un mouvement est détecté dans cette zone sélectionnée.

Enregistrez les vidéos sur une carte microSD ou téléchargez-les sur le cloud dans le cadre d’un abonnement mensuel. Il s’intègre à tout, d’Alexa, Google et même HomeKit d’Apple pour gérer avec Siri.

Son prix est de 49,99 euros, mais appliquer le code de réduction de 14 euros que vous pouvez retrouver sur sa page Amazon ne vous coûtera que 35,99 euros.

Le moins cher : Teckin Cam 1080p

Caméra de surveillance avec vision nocturne, audio bidirectionnel, détection de mouvement et accès depuis votre application.

Pour ceux qui recherchent une caméra de surveillance qui fait pratiquement tout ce que nous avons mentionné précédemment, mais à un prix très bas, cette Caméra Teckin 1080p c’est l’un des meilleurs choix.

Comme son nom l’indique, le capteur est capable d’enregistrer et de diffuser en résolution Full HD ou 1080p, il dispose également de la détection de mouvement, de l’audio bidirectionnel et de la vision nocturne. Vous pouvez enregistrer les vidéos directement sur la carte microSD ou les enregistrer dans son service cloud sous abonnement.

Mais sans aucun doute le meilleur, le prix. Il ne coûte que 19,99 euros avec le coupon de réduction de 2 euros que vous trouvez sur votre page Amazon.

