5 Ce sont nous des personnages que nous aimerions voir dans un spin-off

Le fils de Toby et Kate, Jack Damon

Le fils de Toby et Kate, Jack Damon, a tous les atouts d’un personnage principal. Jack est aveugle, après avoir reçu un diagnostic de rétinopathie peu de temps après sa naissance, et Kate a nourri le sens aigu de l’audition de Jack en le faisant participer à la musique dès son plus jeune âge. Jack a suivi les traces de Kate et Rebecca en tant que musicienne talentueuse, et grâce à des flash-forward sur This Is Us, nous avons vu Jack se produire sur une scène devant un stade bondé. J’adorerais voir la vie de rock star de Jack avec la chef épouse Lucy et leur fille Hope. La soeur de Jack, Hailey – qui en un éclair a taquiné une aventure d’un soir avec une star de cinéma – aurait bien sûr besoin d’être une série régulière.