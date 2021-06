5 choix de livres d’été de Bill Gates – oui, il recommande toujours des livres

Bill Gates maintient l’une de ses traditions préférées, en recommandant la lecture de ses livres d’été préférés, alors même que son image publique prend une tournure dramatique.

Dans un article de blog dévoilant lundi ses choix de lecture pour l’été 2021, le cofondateur et philanthrope de Microsoft n’a pas abordé les controverses personnelles qui tourbillonnaient autour de lui. Mais il était difficile de ne pas voir des parallèles, peut-être involontaires, dans le thème qu’il a choisi : « Que se passe-t-il lorsque les gens entrent en conflit avec le monde qui les entoure ?

La liste ne semble pas cohérente en surface, allant d’un mémoire présidentiel à un roman explorant les relations de neuf personnes avec les arbres. Mais Gates a écrit que cette année, il s’est retrouvé à lire davantage sur les conflits entre l’humanité et la nature.

“C’est peut-être parce que la vie de tout le monde a été bouleversée par un virus”, a écrit Gates dans le message. “Ou peut-être est-ce parce que j’ai passé tellement de temps cette année à parler de ce que nous devons faire pour éviter une catastrophe climatique.”

Gates lui-même a sorti un livre cette année, “Comment éviter une catastrophe climatique”, qui explore des solutions aux risques liés au climat dans le monde. Il est également devenu une voix de premier plan dans la réponse à la pandémie de COVID-19.

Gates a fait la une des journaux ces derniers mois après que lui et Melinda French Gates ont annoncé le 2 mai qu’ils mettaient fin à leur mariage, y compris des rapports sur son comportement envers les employées et une enquête sur sa relation amoureuse antérieure « inappropriée » avec une employée de Microsoft. .

Voici les recommandations de livres d’été de Gates pour cette année :

Lights Out: Pride, Delusion and the Fall of General Electric de Thomas Gryta et Ted Mann

Gates a dit qu’il s’était souvent demandé comment une entreprise comme GE pouvait échouer, et ce livre a décrit les problèmes.

« Les auteurs vous donnent un aperçu sans faille des erreurs et des faux pas commis par la direction de GE », a déclaré Gates. « Si vous occupez un poste de direction, que ce soit dans une entreprise, une organisation à but non lucratif ou ailleurs, vous pouvez apprendre beaucoup de choses ici. »

Sous un ciel blanc : la nature du futur d’Elizabeth Colbert

Under a White Sky est le livre de la liste qui aborde le plus clairement le thème que suit la liste de lecture de Gates. Colbert écrit sur les personnes qui interviennent auprès de la nature dans le forçage génétique et la géo-ingénierie.

Une terre promise par Barack Obama

Les mémoires du 44e président racontent les premiers jours de sa présidence à travers la mission de 2011 qui a tué Oussama ben Laden. Il aborde également le déversement de Deep Water Horizon en 2010 et les défis auxquels Obama a été confronté.

“Le président Obama est exceptionnellement honnête à propos de son expérience à la Maison Blanche, y compris à quel point il est isolant d’être la personne qui décide en fin de compte”, a écrit Gates. « C’est un regard fascinant sur ce que c’est que de diriger un pays à travers des moments difficiles. »

L’histoire par Richard Powers

Le roman suit la vie de neuf personnes, chacune examinant leur lien avec les arbres. Certains personnages sont connectés mais d’autres restent seuls.

Gates l’a qualifié de “l’un des romans les plus insolites que j’ai lu depuis des années”.

Une défense élégante : la nouvelle science extraordinaire du système immunitaire : une histoire en quatre vies, par Matt Richtel

Le livre a été écrit avant COVID-19, mais il examine le système immunitaire humain et peut servir de lentille intéressante pour considérer la pandémie à travers. Le livre suit quatre patients contraints de gérer leur système immunitaire.

Note de l’éditeur : Cette histoire a été mise à jour depuis sa publication.