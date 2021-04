5 choses à faire lorsque la bourse détecte une grosse correction

Comme on l’a vu par le passé, les actions ont tendance à dériver à la hausse sur le long terme.

Le Sensex et le Nifty 50, les deux principaux baromètres de la bourse indienne semblent avoir pris un peu de temps après une longue pause. Des achats ont été observés sur l’ensemble du marché et les indices ont augmenté de plus de 1 pour cent. Les deux indices oscillent autour de leurs niveaux records, mais semblent indécis dans leur mouvement à court terme.

La volatilité depuis le début de 2021 est élevée et va de pair avec la tendance observée sur les marchés mondiaux également. La récente recrudescence des cas de coronavirus maintient également les cours des actions en haleine en ce qui concerne le court terme.

Alors que Sensex et Nifty 50 sont tous deux supérieurs à 50% sur la période de 12 mois, le rendement YTD est d’environ 3,6% pour Nifty 50 tandis que Sensex a gagné environ 2,5% jusqu’à ce jour cette année. Pour un investisseur de fonds communs de placement d’actions à long terme, la volatilité à court terme et les événements entourant les évaluations boursières ne doivent pas être un sujet de préoccupation. Comme on l’a vu par le passé, les actions ont tendance à dériver à la hausse sur le long terme.

Mais, si vous êtes toujours inquiet d’une grosse correction du marché, voici quelques points à noter:

1. Années avant l’objectif

Si vos objectifs pour lesquels vous avez investi toutes ces années sont proches, il est temps de commencer le processus de réduction des risques. En réduisant les risques, vous commencez à transférer de l’argent des fonds d’actions vers des fonds de dette moins volatils. C’est pour vous assurer de préserver la croissance accumulée de votre capital.

2. Plan de transfert systématique (STP)

En ce qui concerne les nouveaux investissements, vous pouvez envisager d’allouer votre argent par intermittence sur le marché. Cela vous aidera surtout si vous avez un montant important à investir sous forme de somme forfaitaire. En investissant par tranches, vous réduisez le risque, mais en même temps, toute tendance haussière peut s’avérer vaine. Néanmoins, la stratégie d’un plan de transfert systématique (STP) peut fonctionner lorsque les marchés sont à un niveau élevé ou connaissent une forte volatilité.

Dans le cadre de STP, les fonds d’un régime spécifique sont détournés vers un autre régime de la même maison de fonds pour un montant prédéfini et à un intervalle prédéfini. STP est pratique car les fonds seraient initialement investis dans un système spécifique à faible volatilité tel qu’un fonds liquide et à partir de là, un montant prédéfini continue d’être investi dans le programme d’actions de la même maison de fonds à intervalles réguliers.

3. Continuez à exécuter SIP

Les investisseurs MF, qui investissent dans le cadre d’un plan d’investissement systématique (SIP) peuvent continuer avec eux. Les SIP n’exposent pas vos fonds à la volatilité du marché d’un seul coup. Lorsque l’indice est à la baisse, vous obtenez plus d’unités et lorsque l’indice augmente, les unités achetées sont moindres. Cette approche permet d’accumuler des unités dont le coût moyen est moindre qu’autrement.

4. Thèmes émergents

Dans le monde post-covid, on s’attend à ce que de nombreuses entreprises fassent beaucoup mieux qu’avant, tandis que certaines peuvent avoir du mal à trouver leurs marques. La technologie et la pharmacie sont deux secteurs qui semblent être en première ligne, tandis que quelques autres peuvent également offrir des opportunités à long terme aux investisseurs. Cependant, investir dans des fonds sectoriels ou thématiques comporte sa part de risques et nécessite un examen beaucoup plus fréquent que les autres fonds diversifiés en actions.

5. Allocation d’actifs

De nombreuses études ont montré que les rendements du portefeuille dépendent en grande partie de la répartition des actifs du portefeuille. C’est la répartition entre les différentes classes d’actifs telles que les actions, la dette, l’immobilier, l’or qui déterminera la production finale. Le rééquilibrage de la répartition des actifs est donc un exercice important dans la planification des investissements.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.