5 choses à regarder ce week-end, peu importe votre humeur ⋆ .

Si vous avez du mal à réduire votre liste de surveillance ce week-end, theGrio est là pour vous. Avec autant de grands projets qui débutent cette semaine, il pourrait être difficile de décider comment passer votre précieux temps de tube et nous avons toutes les informations sur ce qui devrait figurer en haut de votre liste de visionnage.

Le chemin de fer clandestin

Crédits: Kyle Kaplan

Basé sur le livre de Colson Whitehead, la série limitée de 10 épisodes réalisée par Barry Jenkins fait la chronique de Cora Randall (Thuso Mbedu) tentative désespérée pour la liberté dans le sud d’avant-guerre. Après avoir échappé à une plantation de Géorgie pour le chemin de fer clandestin, Cora ne découvre pas une simple métaphore, mais un véritable chemin de fer rempli d’ingénieurs et de conducteurs, et un réseau secret de voies et de tunnels sous le sol du Sud. Alors qu’elle voyage d’un État à l’autre, Cora est aux prises avec l’héritage de la mère qui l’a laissée derrière elle et ses propres luttes pour réaliser une vie qu’elle n’aurait jamais cru possible.

Les stars du chemin de fer clandestin Thuso Mbedu, Chase W. Dillon et Joel Edgerton. Aaron Pierre, William Jackson Harper, Sheila Atim, Amber Grey, Peter De Jersey, Chukwudi Iwuji, Damon Herriman, Lily Rabe, Irone Singleton, Mychal-Bella Bowman, Marcus «MJ» Gladney, Jr., Will Poulter et Peter Mullan compléter le casting. Diffusion maintenant sur Amazon Prime Video.

Lire la suite: Yvette Lee Bowser sur la mise en évidence de Harlem et l’évolution des femmes noires dans “ Run the World ”

Courir le monde

Run the World met en vedette Andrea Bordeaux, Amber Stevens West, Bresha Webb et Corbin Reid. (Photo: Starz)

La dernière offre de Yvette Lee Bowser est la télévision incontournable à coup sûr. L’émission suit un cercle soudé de femmes noires intelligentes, drôles et vibrantes de 30 ans, alors qu’elles empruntent chacune leur propre chemin vers un objectif de vie commun: diriger le monde. Basés à Harlem, ces meilleurs amis farouchement fidèles se soutiennent et se conseillent honnêtement tout en faisant face aux nombreux défis que la vie leur lance – des luttes complexes en tant que femmes noires, le chaos de la vie dans la jungle de béton, les rencontres et les relations, le drame familial et s’efforçant de réussir dans leur carrière – tout en s’efforçant d’atteindre le sommet en construisant leurs propres empires.

Avec showrunner et producteur exécutif Yvette Lee Bowser (Living Single, black-ish, Netflix’s Dear White People) et créateur et producteur exécutif Leigh Davenport (The Perfect Find, Wendy Williams: The Hot Topic, Boomerang de BET) à la barre, la nouvelle série offre un regard franc sur l’amitié noire et l’expérience féminine noire. Exécutez les étoiles du monde Andrea Bordeaux, Amber Stevens Ouest, Bresha Webb, et Corbin Reid avec Stephen Bishop, Jay Walker, Nick Sagar, Tosin Morohunfola, et Erika Alexander. Découvrez-le lors de sa première dimanche soir sur STARZ.

MTV Movie & TV Awards

Jada Pinkett Smith prend la parole sur scène lors des MTV Movie and TV Awards 2019 au Barker Hangar le 15 juin 2019 à Santa Monica, en Californie. (Photo par Kevin Winter / . pour MTV)

Leslie Jones accueillera les MTV Movie & TV Awards, diffusés en direct dimanche depuis le Palladium. Attendez-vous à voir des étoiles comme Antonia Gentry, Anthony Mackie, Eric Andre, Taylour Paige, et Yvonne Orji, qui sont tous des présentateurs confirmés pour la nuit. L’émission sera diffusée simultanément sur 11 marques, dont BET, BET Her, CMT, Comedy Central, Logo, MTV, MTV2, Nick at Nite, Paramount Network, Pop, TV Land et VH1 le 16 mai à 21 h HE / PT.

Ensuite, les premiers MTV Movie & TV Awards: UNSCRIPTED seront diffusés lundi soir et seront animés par Nikki Glaser. La première célébration en son genre de tout ce qui concerne la téléréalité célébrera les moments à couper le souffle, sans règles et remplis de drames de nos émissions de téléréalité préférées de l’année.

Spiral: Le livre de Saw

Chris Rock dans «Spiral: From The Book Of Saw». (Photo: Lionsgate)

Si vous êtes prêt à retourner dans une véritable salle de cinéma, le dernier opus de la franchise Saw peut être votre meilleur pari. Spiral: The Book of Saw stars Chris Rock comme Zeke Banks, fils du policier prolifique, Marcus Banks, joué par Samuel L. Jackson.

Synopsis: Un cerveau criminel déchaîne une forme de justice tordue dans Spiral, le nouveau chapitre terrifiant du livre de Saw. Travaillant dans l’ombre de son père, un vétéran de la police réputé (Samuel L. Jackson), le détective impétueux Ezekiel «Zeke» Banks (Chris Rock) et son partenaire recrue (Max Minghella) prennent en charge une enquête macabre sur des meurtres étrangement rappelant du passé horrible de la ville. Inconsciemment piégé dans un mystère de plus en plus profond, Zeke se retrouve au centre du jeu morbide du tueur.

Lire la suite: Barry Jenkins lance “ The Gaze ” avec des portraits émouvants des stars de “ The Underground Railroad ”

Ceux qui me souhaitent la mort

Ce tour à sensations fortes à haute énergie Angelina Jolie et fonctionnalités Tyler Perry dans son premier rôle sur grand écran depuis un moment. Le film réalisé par Taylor Sheridan a frappé HBO Max ce week-end et est un retour au genre pour Jolie qui a fait une pause pour se concentrer sur sa famille.

Synopsis: Toujours sous le choc de la perte de trois vies, Hannah est une cavalière de fumée qui est perchée dans une tour de guet au-dessus de la nature sauvage du Montana. Elle rencontre bientôt Connor, un garçon nerveux qui est ensanglanté, traumatisé et en fuite dans la forêt reculée. Alors qu’Hannah essaie de le mettre en sécurité, elle n’est pas consciente des vrais dangers à suivre: deux tueurs implacables chassant Connor et une flamme ardente dévorant tout sur son passage.

Ne manquez pas Chris Witherspoon, fondateur et PDG de PopViewers, alors qu’il présente ses trois principales recommandations sur notre nouvelle série de vidéos, Weekly Watch. Découvrez-le ci-dessous!

Partager