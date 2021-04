5 choses à regarder en Bitcoin cette semaine

Bitcoin (BTC) semble fragile au début d’une nouvelle semaine car 60000 $ restent hors de portée – est-ce que quelque chose pourrait changer dans les prochains jours?

Après un week-end moyen qui n’a pas réussi à produire l’évasion que beaucoup espéraient, Bitcoin s’accroche au milieu de la fourchette de 50000 $.

Cointelegraph examine cinq facteurs qui peuvent aider à façonner les performances futures des prix.

Coinbase IPO une balise en mer macro plate

Les marchés boursiers ont été peu impressionnants le lundi 5 avril avec de nombreux marchés asiatiques fermés pour les jours fériés et les contrats à terme aux États-Unis ont peu bougé.

Après la débâcle du canal de Suez, le pétrole était le seul produit de base avec une énergie notable, car une décision des pays de l’OPEP + d’augmenter l’offre a exercé une pression sur les prix.

En raison du manque d’élan disponible, Bitcoin n’avait donc pas grand-chose pour soutenir une hausse des prix influencée par la macro, et une résistance de 60000 $ restait en place au moment de la rédaction de cet article.

Un événement majeur que les analystes de crypto attendent avec impatience, cependant, est l’introduction en bourse de Coinbase prévue le 14 avril.

Comme Cointelegraph l’a rapporté, l’événement est une étape importante pour l’industrie, mais pourrait être accompagné d’une vente le jour du lancement – une pratique observée avec d’autres introductions en bourse, anciennes et nouvelles.

Ailleurs, la hausse des rendements obligataires américains est restée préoccupante cette semaine, leur trajectoire haussière coïncidant avec un manque de progrès pour les valeurs refuges plus largement.

«La réévaluation du risque d’inflation et des taux américains, qui aura un impact sur les taux d’actualisation des bénéfices futurs et sur la manière dont les actions sont évaluées, est une source d’incertitude», a déclaré Johanna Chua, économiste en chef de Citigroup Global Markets à Bloomberg.

«L’autre incertitude est le rythme des vaccinations et du virus.»

Analyste: Bitcoin est au «stade de 3 à 5 000 $» de la course haussière de 2021

Bitcoin a peut-être du mal à obtenir un nouveau support, mais les hodlers doivent effectuer un zoom arrière pour obtenir la vraie image.

C’était l’humeur des analystes lundi alors que le BTC / USD se dirigeait vers 56000 $.

Après avoir défié 60000 $ encore une fois tard vendredi, le week-end a vu des mouvements baissiers prendre le dessus, culminant par une chute à 56 500 $.

Un rebond ultérieur a été atténué, 57 000 $ constituant un point focal temporaire au moment de la rédaction de cet article.

«La bataille de la résistance du support est intense», a ajouté dimanche le service de données en chaîne Whalemap à propos du comportement actuel.

«Les niveaux de la semaine dernière fonctionnent plutôt bien. Bitcoin est plafonné au niveau de 60 045 $. Est-ce le calme avant la tempête?

Graphique de bougie en 1 heure BTC / USD (Bitstamp). Source: Tradingview

Pour le célèbre analyste de Twitter William Clemente, cependant, il y avait peu de raisons d’être baissier sur des délais plus longs, qui s’appuient sur une tranche de données positives sur la chaîne.

«Ce Bitcoin Bull Run est encore loin d’avoir surchauffé sur plusieurs indicateurs en chaîne», a-t-il résumé.

« Par rapport à 2017, il semble que nous soyons dans la fourchette de 3 000 à 5 000 dollars. »

Clemente a téléchargé un graphique comparatif montrant les sommets des prix de Bitcoin en 2013 et 2017 via le Puell Multiple, une mesure classique qui continue de signaler qu’il y a de la place pour la croissance avant qu’une vente de prises de bénéfices puisse commencer.

Une telle position précoce dans le cycle haussier implique que la majorité des performances à la hausse des prix sont encore à venir pour Bitcoin, ce qui donnerait du crédit à certaines des prévisions les plus élevées de fin d’année – 288000 $ et plus.

Tableau de comparaison des prix de réduction de moitié BTC / USD. Source: William Clemente / Twitter

Personne ne vend

Sur le sujet de la vente de mineurs, c’est une habitude qui ne réapparaît pas encore ce mois-ci.

Bien que Bitcoin persiste presque à des sommets sans précédent, parallèlement au taux de hachage record du réseau et à la difficulté d’extraction, il n’y a pas encore d’appétit pour tirer des bénéfices sur les pièces extraites, selon les données.

Compilé par Glassnode, la ressource de surveillance en chaîne, le changement de position nette des mineurs a signalé que les mineurs conservaient leurs pièces nouvellement acquises au cours de la semaine dernière.

En revanche, 2021 a été largement marquée par des ventes, en particulier en janvier, alors que Bitcoin atteignait 40000 dollars pour la première fois. Cependant, les ventes se sont interrompues depuis, malgré des hausses de prix continues – quoique plus lentes.

«Toujours pas de vente, toujours en train de s’accumuler, tendance claire», a commenté l’analyste quantitatif Lex Moskovski sur les chiffres de Glassnode.

Graphique de changement de position nette des mineurs BTC. Source: Glassnode

En tandem avec les mineurs viennent des échanges, qui continuent de voir leurs soldes BTC diminuer. Les traders ne sont donc pas plus intéressés que quiconque à vendre à près de 60 000 $.

Purpose ETF s’approche de 17000 titres BTC

Les institutions sont visiblement optimistes ce mois-ci – et elles mettent leur argent là où elles sont, selon les derniers chiffres.

Avec un intérêt ouvert pour les marchés à terme de Bitcoin proches de leurs plus hauts historiques, les produits de qualité institutionnelle continuent de faire l’objet d’une demande énorme – même si le prix est correct.

En tant que tel, le premier fonds négocié en bourse Bitcoin sous licence (ETF) au Canada, le Purpose Bitcoin ETF, continue d’ajouter BTC en phase avec ses actifs sous gestion (AUM).

Au 5 avril, Purpose détenait 16 462 BTC et 22,1 milliards de dollars canadiens (17,56 milliards de dollars) en AUM, après avoir lancé son ETF il y a seulement deux mois.

But des avoirs Bitcoin ETF BTC. Source: Bybt

Comme l’a signalé Cointelegraph, la pression exercée sur les États-Unis est susceptible de suivre le Canada en autorisant un FNB sur le marché, avec un tel produit destiné à recevoir des multiples de ce que Purpose a pu tirer des institutions de sa juridiction d’origine.

Tout cela, cependant, pourrait se faire aux dépens d’un acteur institutionnel fidèle, Grayscale, et de son Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

Dans une bataille sur les frais, GBTC peut perdre son intérêt au profit de l’objectif plus économique, qui est l’une des multiples offres Bitcoin qui sous-évaluent l’entreprise sur ses coûts de gestion pour les clients.

Il est temps de canaliser la «conscience situationnelle»

Dans un signe classique que le mantra «plus la perspective est longue, mieux c’est» reste le meilleur pour les Bitcoiners, le modèle populaire de prévision des prix stock-flux reste sur la bonne voie pour 288 000 $ et plus.

Comme l’a noté dimanche son créateur, l’analyste quantitatif PlanB, le «signal de reconnaissance taureau / ours» du modèle répète avec désinvolture ses mouvements de 2013 et 2017.

Un graphique d’accompagnement montrait le prix au comptant BTC / USD suivant sa trajectoire prévue, sans aucun signe que le modèle était invalidé par une rumination à court terme inférieure à 60000 $.

L’incarnation du stock-flux utilisé était l’actif croisé stock-flux (S2FX), une version mise à jour qui place Bitcoin dans le contexte d’autres actifs macro et suit sa transformation en une nouvelle norme.

«Mon tableau préféré pour la connaissance de la situation», a écrit PlanB dans ses commentaires.

« S2FX pour des prévisions de niveau approximatives à long terme (ligne blanche), combiné avec un signal de reconnaissance précis des taureaux / ours sur la chaîne (superposition de couleurs). »

Graphique S2FX (cross-asset stock-to-flow) BTC / USD au 4 avril 2021. Source: PlanB / Twitter

S2FX demande un prix de 288 000 $ d’ici la fin de 2021, ce qui constitue un prix moyen dans le cycle actuel de réduction de moitié qui s’achèvera vers avril 2024. Le pic de prix avant cette date, en revanche, pourrait être le double de la moyenne ou 576 000 $, PlanB a m’a dit.