5 choses à regarder en Bitcoin cette semaine

Bitcoin (BTC) commence une nouvelle semaine dans un territoire trop familier avec des sommets historiques hors de portée.

Après un week-end positif, la plus grande crypto-monnaie a évité une baisse de prix plus profonde que celle de la semaine dernière, et 50000 $ sont restés comme support. Et ensuite?

Cointelegraph examine cinq facteurs qui pourraient façonner l’action des prix du Bitcoin dans les prochains jours.

Stocks prêts pour le moment critique

Lundi constituera une ouverture intéressante pour les actions américaines alors que les craintes montent quant à l’impact des 20 milliards de dollars de transactions de bloc de vendredi.

Provenant des principaux acteurs Goldman Sachs et Morgan Stanley, l’apparition surprise des ordres ciblant principalement les valeurs technologiques a causé un casse-tête pour les traders. Cela se jouera désormais une fois que le marché ouvrira sur Wall St. le lundi.

«Les traders du monde entier connaissent l’histoire et seront collés à leurs écrans», a déclaré le gestionnaire de portefeuille Sharif Farha à Bloomberg.

La volatilité des actions implique un effet d’entraînement pour Bitcoin, mais l’étendue ultime de cela dépend de mouvements qui, au moment de la rédaction de cet article, restent inconnus.

« Les marchés pourraient commencer à se négocier de manière amicale en début de semaine », a ajouté Andreas Lipkow, stratège à la banque allemande Comdirect.

«Bien qu’il existe actuellement d’importantes prises de bénéfices et des activités inhabituelles de négociation de blocs, ces asymétries de marché peuvent encore être bien traitées.»

D’autres facteurs macroéconomiques incluent la baisse des prix du pétrole, bien que cela ne soit pas aussi urgent pour les faucons de la BTC que pour les actions. Une réunion de l’Opec + plus tard cette semaine, combinée à la résolution potentielle de la crise du canal de Suez, font baisser les prix alors que les anticipations d’augmentation de l’offre augmentent.

Le prix BTC « continue de se consolider » à 56 000 $

Pour les marchés au comptant de Bitcoin, au moins plus tôt lundi, c’est une histoire de consolidation.

Samedi et dimanche ont apporté un soulagement bienvenu aux traders qui avaient vu le BTC / USD descendre à des niveaux bas, ce qui à un moment donné a lui-même atteint 50000 $.

Cependant, des plongées plus profondes ont été évitées et la liquidité à 46 000 $ n’a pas été touchée en faveur d’un retour à la résistance familière commençant à environ 56 000 $.

Au moment de la rédaction de cet article, c’était exactement là que Bitcoin était, toujours incapable de s’attaquer à ce qui est devenu une vaste mer de vendeurs jusqu’aux sommets actuels de 61 700 $.

«Le scénario Bitcoin se déroule jusqu’à présent, dans lequel la résistance cruciale ne parvient pas à se briser d’un seul coup. Dans tous les cas, ce n’est pas mal », a résumé dimanche l’analyste de Cointelegraph Markets Michaël van de Poppe.

«Si 54K $ ne parviennent pas à maintenir le support, je suppose que nous verrons ce scénario se dérouler. Encore de la consolidation. »

Graphique de bougie en 1 heure BTC / USD (Bitstamp). Source: Tradingview

Cette attitude attentiste a caractérisé l’humeur des analystes après les sommets de tous les temps. Les conséquences d’un choc de l’offre sous la forme d’une épuisement des réserves de change et d’un manque de vente de la part des gros arnaqueurs, affirment-ils, ne se font pas encore sentir.

Les gains d’avril «dépendent» des dépenses de consommation

La performance des prix d’avril «dépendra» autant des investisseurs particuliers que de la foule institutionnelle, selon le service d’analyse en chaîne Glassnode.

Dans sa dernière recherche publiée la semaine dernière, Glassnode a mis en évidence une disparité inhabituelle entre les dépenses de consommation aux États-Unis et le revenu disponible généré par les verrouillages de coronavirus.

Bien que normalement étroitement liés, le début des verrouillages a vu les deux mesures du pouvoir d’achat des investisseurs de détail diverger – il y avait plus d’argent, grâce aux contrôles de relance, entre autres facteurs, mais nulle part où le dépenser.

Maintenant, avec la réouverture rampante dans plusieurs états, l’équilibre est sur le point d’être corrigé alors que la demande des consommateurs refoulée devient un récit majeur.

«De nombreux ménages ont désormais une réserve supplémentaire de revenus à dépenser, en raison des nouveaux contrôles de relance et de la diminution des dépenses pendant les verrouillages», a tweeté les co-fondateurs Yann Allemann Jan Happel.

«Vont-ils investir cela sur les marchés ou rembourser la dette? Les performances de Bitcoin en avril en dépendront. »

Tableau des revenus disponibles aux États-Unis et des dépenses de consommation. Source: Twitter

Un article de blog d’accompagnement fait valoir que les plus récents chèques de relance, d’une valeur de 1 400 $, n’ont pas encore fait sentir leur présence dans l’économie.

«Le récent plan de relance était beaucoup plus important que celui de janvier, mais les marchés mondiaux en ont ressenti jusqu’à présent peu d’effets sur les marchés mondiaux», a déclaré Glassnode.

«Il est difficile de mesurer dans quelle mesure les chèques sont arrivés dans les ménages jusqu’à aujourd’hui et, plus important encore, dans quelle mesure le commerce de détail va dépenser ou économiser de l’argent cette fois-ci, étant donné qu’il s’agit peut-être du dernier stimulant monétaire depuis un certain temps.»

Des rapports non confirmés suggèrent quant à eux que la prochaine série de vérifications pourrait arriver plus tôt que prévu.

RSI dit que Bitcoin offrira plus de gains

Les indicateurs techniques Bitcoin restent extrêmement optimistes sur des périodes plus longues.

Le dernier à être mis en évidence est l’indice de force relative (RSI), qui entre maintenant dans sa phase de «pic» qui accompagne traditionnellement les prix élevés.

L’analyste quantitatif PlanB, créateur de la série stock-flux de modèles de prix Bitcoin, a montré comment le RSI fluctuait par rapport au moment des cycles de réduction de moitié de Bitcoin – des périodes de quatre ans entre les réductions des subventions globales versées aux mineurs.

L’année suivant une réduction de moitié étant normalement la meilleure en termes de gains de prix, RSI indique que 2021 ne sera pas différent de 2013 ou 2017.

«Le RSI mensuel du Bitcoin n’est même pas de 95. En 2011, 2013 et 2017, les marchés haussiers nous avons eu au moins 3 mois au-dessus de 95. Encore tôt», a-t-il résumé au cours du week-end.

Stock-to-flow, quant à lui, exige un prix moyen de 100 000 $ ou 288 000 $ BTC / USD ce cycle de moitié, en fonction du modèle exact utilisé.

Graphique de l’indice de force relative (RSI) Bitcoin. Source: PlanB / Twitter

La peur et la cupidité restent calmes

En termes de sentiment des investisseurs, la hausse des prix du week-end a eu un effet atténué bienvenu sur les chances de liquidation instantanée.

C’est selon une mesure classique du marché, l’indice Crypto Fear & Greed.

Une échelle comprise entre 0 et 100, Fear & Greed indique comment le marché se sent à propos de l’action des prix Bitcoin, et en déduit si l’activité récente signifie qu’elle est due à un rebond sur les bas ou à une vente par rapport aux hauts.

Le voyage aux précédents sommets historiques de 58300 dollars en février a déclenché des signes avant-coureurs de l’indice, qui a encerclé des sommets historiques aux côtés du BTC / USD. Le comedown a vu son score passer de 94/100 à 38/100 le 1er mars, pour revenir au milieu des années 70 quelques jours plus tard.

Indice Crypto Fear & Greed. Source: Alternative.me

Au moment de la rédaction de cet article, l’indice mesure 72/100, classé comme «cupidité» parmi les investisseurs, mais avec encore beaucoup de marge de manœuvre avant d’entrer en territoire de liquidation, dénommé «avidité extrême».