5 choses à regarder en Bitcoin cette semaine

Bitcoin (BTC) commence une nouvelle semaine à des niveaux de prix presque records – peut-il maintenir les gains beaucoup plus longtemps?

Après un week-end rugissant, la plus grande crypto-monnaie connaît des résultats mitigés avant l’ouverture de Wall Street lundi.

Cointelegraph examine cinq facteurs qui pourraient servir à influencer l’orientation BTC / USD dans les prochains jours.

La croissance chinoise contrebalance les stocks à la traîne

C’est une image mitigée pour les marchés macroéconomiques alors que la semaine commence, sans narration claire dictant ce que pourrait être l’effet d’entraînement, le cas échéant, pour les actifs à risque.

Alors que les rendements obligataires troublent les contrats à terme américains, de l’autre côté du monde, l’Asie pourrait à peine être meilleure car la Chine enregistre une croissance presque inconcevable pour les premiers mois de 2021.

Comme le note Bloomberg, les données semblent beaucoup plus précises grâce à leur comparaison avec la même période de l’année dernière, date à laquelle la Chine était bloquée sur le coronavirus. La production industrielle et les ventes au détail ont dépassé les objectifs de 32%, progressant respectivement de 35% et 33,8%.

Néanmoins, les inquiétudes de liquidité concernant la banque centrale chinoise, la Banque populaire de Chine (PBoC), ont maintenu l’ambiance générale sous contrôle.

«Depuis le début de cette année, PBOC a drainé plus de 600 milliards de yuans de fonds sur le marché afin de freiner les bulles d’actifs», a déclaré à Bloomberg Xing Zhaopeng, économiste chez Australia & New Zealand Banking Group.

Selon les données de la banque, une augmentation des taux prévue de la Réserve fédérale américaine – quelque chose que certains supposent être presque garanti à la suite des exercices d’impression monétaire de cette année et de la dernière – est également loin d’être nette.

« Les économistes s’attendent à ce que la Fed augmente de 50 points de base en 2023. Mais ils s’attendent également à ce que les propres prévisions de la CenBank américaine, qui seront publiées à la prochaine session mercredi, montreront que les taux de projection officiels médians de la Fed resteront proches de zéro tout au long de cette année », a-t-il ajouté. commentateur Holger Zschaepitz résumé le lundi.

Les États-Unis envoient des chèques de relance

Pour les investisseurs de détail américains, quant à eux, le court terme est dominé par une seule question macro: les contrôles de relance.

Avec le feu vert des législateurs, 1400 dollars de paiements directs sont déjà envoyés par la poste dans le cadre du plan de relance de 1,9 billion de dollars du président Joe Biden, ce que l’on appelle déjà une «publicité pour Bitcoin».

Cette décision ajoute à la montagne colossale de la dette américaine, déjà supérieure à 28 billions de dollars avant même son approbation, et signale un retour ultime à l’inflation alors même que la Fed elle-même insiste sur le fait que le risque d’un tel scénario reste faible.

Tableau de bilan de la Fed. Source: Réserve fédérale

À l’heure actuelle, cependant, les partisans de Bitcoin ne se soucient que de la quantité de la dernière manne fiat qui se retrouvera dans l’écosystème de la crypto-monnaie.

«Des millions de gouvernements très heureux adoptent un projet de loi de relance de 1,9 billion de dollars. Qui ne serait pas satisfait de l’argent gratuit », Robert Kiyosaki, auteur du livre populaire, Papa riche, papa pauvre, a répondu pendant le weekend.

«Le problème est que l’argent gratuit rend les pauvres et les classes moyennes plus pauvres. Achetez plus d’or, d’argent et de Bitcoin. »

L’argent atteint en fait les portefeuilles des Américains depuis le 14 mars, mais les derniers rapports suggèrent que beaucoup devront attendre au moins mercredi pour leur attribution.

L’année dernière, avec Bitcoin à une fraction de son prix actuel et la publicité elle-même beaucoup plus faible, un pic de buy-ins sur Coinbase valant exactement le montant du premier chèque de relance était toujours visible. Cette fois-ci, les conditions sont beaucoup plus favorables à une soudaine poussée d’investissement du secteur de la distribution.

Contrairement à 2020, note l’analyste Lyn Alden, le moment choisi pour le troisième cycle de paiements peut amener les bénéficiaires à se sentir plus affleurants et leur permettre d’opter pour des investissements alternatifs.

« La troisième série de chèques de relance aura lieu lorsque la hausse des revenus résultant de la deuxième série de chèques pousse toujours le revenu personnel au-dessus de la tendance », a déclaré Alden tweeté le samedi.

«En revanche, la deuxième série de chèques n’est sortie que lorsque la première série de chèques et les allocations de chômage se sont dissipées.»

La pression des baleines frappe les échanges

Au sein de Bitcoin, le lundi s’avère déjà être une journée difficile pour les traders.

Après avoir atteint des sommets historiques de 61700 $ au cours du week-end, Bitcoin n’a pas réussi à maintenir l’élan haussier, tombant sous la barre des 60000 $ pendant la négociation.

Graphique de bougie en 1 heure BTC / USD (Bitstamp). Source: Tradingview

Au moment de la rédaction de cet article, les pertes n’étaient pas encore terminées, car le BTC / USD se dirigeait vers 58000 USD, après être revenu sous le précédent record de 58300 USD établi le mois dernier.

Un examen des données du carnet de commandes d’échange de Binance montre que le soutien est de 57000 $, mais si cette rupture devait être interrompue, des niveaux plus proches de 50000 $ sont sur les cartes.

Niveaux d’achat et de vente de Binance au 15 mars 2021. Source: Indicateurs matériels

La raison de l’accélération du déclin pourrait être une source familière. Comme l’a révélé le service d’analyse en chaîne CryptoQuant ce jour-là, les réserves de change atteignent leur plus haut niveau en un mois, contrant une tendance qui, pas plus tard que dimanche, continuait de voir les commerçants retirer BTC dans une chambre froide.

Si les appétits reviennent brièvement pour la vente, la pression à la baisse sur les prix est une conséquence naturelle. Selon les données, Gemini semble avoir vu un afflux important, indiquant qu’un commerçant professionnel, probablement une baleine, est prêt à se départir de tout ou partie de ses avoirs.

Balance d’échange Bitcoin par rapport au graphique BTC / USD. Source: CryptoQuant / Tradingview

« Ce dépôt de 18k $ BTC est légitime car il s’agissait d’une transaction entre les portefeuilles de dépôt des utilisateurs et le portefeuille chaud Gemini, » Ki Young Ju, PDG de CryptoQuant commenté sur l’événement.

«La moyenne des flux entrants de tous les échanges est montée en flèche en raison de ce dépôt. Ne surendettez pas si vous êtes dans une position longue. »

Comme l’a rapporté Cointelegraph, une telle pratique est loin d’être rare, mais étant donné les montants impliqués, le sentiment peut encore être effrayé en conséquence.

Une vente de baleines a également accompagné la dernière correction majeure de Bitcoin par rapport aux sommets de tous les temps – 20% après son record de 58300 $ en février.

Les pièces coulent vers des mains fortes

En contraste avec l’oscillation de la période inférieure, les données montrent que le week-end a au contraire vu de grandes quantités de Bitcoin retirées du marché.

Selon Glassnode, une autre ressource de surveillance, dimanche en particulier, il a fallu s’éloigner considérablement de l’approvisionnement en liquides, car les sommets de tous les temps n’ont pas entamé l’enthousiasme des investisseurs.

Auparavant, la société avait noté que ceux qui achetaient avaient une tendance historique à conserver sur le long terme et à ne pas vendre en raison de phénomènes de marché temporaires tels que Bitcoin atteignant un niveau de prix spécifique.

Changement de l’offre de liquide Bitcoin par rapport au graphique BTC / USD. Source: Glassnode

Le zoom arrière montre également que malgré une augmentation des soldes BTC dans les échanges ce jour-là, la quantité de Bitcoin disponible est toujours bien inférieure à celle d’il y a six mois. Les réserves de Coinbase, par exemple, sont en baisse de près de 20% depuis le seul décembre.

Graphique d’équilibre Coinbase BTC. Source: Glassnode

Le chemin difficile vers un «destin» de 70 000 $

Dans une rebuffade aux haussiers, les taux de financement du change ont eux-mêmes connu leur plus grand pic depuis le 23 février – une indication qu’il pourrait encore payer pour être short.

Tableau des taux de financement Bitcoin. Source: Bybt

Les données complètent les conclusions d’analystes, y compris le contributeur de Cointelegraph, filbfilb, à la fin de la semaine dernière, qui a fait valoir que les disparités des taux de financement entre les plates-formes de négociation ont éloigné le récit général d’un mouvement plus large qui devrait bientôt frapper les marchés de la BTC.

« Étant donné que le contexte macro est tellement optimiste pour BTC en ce moment, à notre avis, il vaut la peine d’être patient et de ne pas être liquidé sur des délais trop courts alors que des mouvements plus importants sont susceptibles de se produire », ont-ils écrit dans une mise à jour.

Filbfilb lui-même vise un prix local supérieur à 70 000 $ ou plus, le décrivant comme le «destin» de Bitcoin, mais prévient que la route vers cet objectif s’accompagnera de beaucoup plus de turbulences que celle perçue lorsque Bitcoin a craqué 50 000 $.

Dans ses commentaires sur son canal de trading Telegram, il a fait référence à l’impact de l’achat de Bitcoin par Tesla comme exemple de la trajectoire directe qui pourrait ne pas être reproduite cette fois-ci.

« Juste comme note secondaire, je doute que cela éclatera comme cela a été le cas avec la bougie Elon … probablement beaucoup plus compliquée cette fois-ci », écrit-il.