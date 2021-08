5 choses à retenir lorsque vous investissez dans des fonds communs de placement lorsque les marchés sont élevés

in

Les marchés se négocient à des niveaux record et de nombreux investisseurs, qui souhaitent investir, hésitent et attendent une correction.

Si, selon vous, les marchés sont surévalués, détrompez-vous. Prenons l’exemple de deux fonds qui ont résisté au pire krach. La valeur liquidative du fonds HDFC Top 100 en décembre 2007 était de 167,00 roupies. La tourmente financière de 2008 a déclenché un krach mondial des marchés. En février 2009, la valeur liquidative du fonds était de Rs 85,00. Pour quelqu’un qui a commencé à investir en 2007, il serait déprimant de voir son portefeuille saigner de 50 % en un an.

Dans le premier scénario, l’investisseur panique et quitte son investissement par crainte d’une érosion accrue du capital. Dans le deuxième scénario, l’investisseur tient bon et continue son SIP. Ce qui se produit? L’investisseur qui a résisté et a continué d’investir récolte de riches récompenses. Au cours des 12 prochaines années, HDFC Top 100 offrira un rendement annualisé de 46%. La valeur liquidative actuelle du fonds est de Rs 644,00.

Considérons maintenant le Franklin India Prima Fund. Sa valeur liquidative au début de janvier 2008 était de Rs 324,00. En un an, c’est-à-dire en janvier 2009, sa valeur liquidative s’est effondrée à Rs 107,00, suffisamment pour énerver même l’investisseur le plus endurci. Mais au cours des 12 années suivantes, le fonds a généré un rendement annualisé stupéfiant de 112 %. La valeur liquidative actuelle du fonds est de Rs 1456,00.

Un investisseur investit quand il voit le bon prix. Le concept de sous-évaluation ou de surévaluation n’a pas d’importance pour les investisseurs à long terme. Les exemples ci-dessus montrent clairement que les investissements à long terme ne sont jamais perdants. En fait, la forte hausse et la baisse permettent aux investissements de s’accumuler à un rythme plus rapide.

Voici cinq choses dont vous devez vous souvenir lorsque vous investissez dans des fonds communs de placement lorsque les marchés sont élevés :

1. Réévaluez votre portefeuille : Vous vous méfiez peut-être des niveaux du marché ou êtes enclin à retirer vos investissements. Consultez un bon conseiller financier et faites réévaluer votre portefeuille. Si vous êtes un pur investisseur en actions, vous pouvez transférer une partie de vos investissements vers des fonds de dette de bonne qualité. Il protégera vos investissements en cas de volatilité.

2. Évaluation des objectifs : Si vos objectifs sont atteints, il est temps de les réévaluer. Vous pouvez définir de nouveaux objectifs qui vous aideront à déplacer votre argent efficacement. Si vous utilisiez auparavant des investissements agressifs, vous pouvez désormais adopter une politique légèrement conservatrice. Cela vous aidera à éviter les pièges de la cupidité et de la peur.

3. N’arrêtez pas SIP : Le plus grand avantage du SIP est la moyenne des coûts en roupies. Même si vous investissez à des sommets et que les marchés baissent, SIP vous aidera à calculer la moyenne des coûts de vos investissements. La richesse se crée sur le long terme. Par conséquent, n’arrêtez pas votre SIP à tout prix. Historiquement, la baisse des marchés dure un ou deux ans avant une reprise à la hausse.

4. Diversifiez votre portefeuille : Au lieu de retirer vos investissements, vous pouvez systématiquement transférer votre portefeuille vers des fonds de dette, des fonds internationaux ou des fonds de matières premières. Cela assurera la tranquillité d’esprit pour votre portefeuille. De plus, vous pouvez continuer votre SIP en sachant bien qu’un portefeuille équilibré va vous protéger de l’érosion de la valeur.

5. N’essayez pas de chronométrer le marché : Chaque investisseur a commis cette erreur à un moment donné de son parcours d’investissement. Non seulement cela entraîne des opportunités manquées, mais cela peut également conduire à des décisions erronées qui peuvent entraver la croissance de votre portefeuille. N’oubliez pas que le moment sur le marché est plus important que le moment du marché.

Enfin, n’hésitez pas à investir sur le marché. La hausse et la baisse font partie intégrante du marché. Un bon conseiller financier peut vous aider à formuler un bon plan d’investissement qui peut vous aider à créer de la richesse à long terme.

(Par Abhinav Angirish, fondateur, Investonline.in)

