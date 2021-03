5 choses à savoir après l’opération Varsity Blues

Opération Varsity Blues: le scandale des admissions au collège examine de plus près l’arnaque de la corruption dans tout le pays – et son cerveau, William «Rick» Singer.

Singer a été accusé d’avoir créé de faux organismes de bienfaisance pour faciliter l’argent des «dons» à divers collèges, notamment l’Université de Yale, Georgetown, Stanford et l’Université de Californie du Sud. Actrices Lori Loughlin et Felicity Huffman, qui ont tous deux été arrêtés et ont purgé une peine de prison pour leurs rôles respectifs dans le scandale, faisaient partie des dizaines de parents et 750 familles qui auraient été en contact avec Singer pour obtenir un avantage pour l’éducation de leurs enfants.

Alors que l’ancien Femmes au foyer désespérées star a admis avoir payé de l’argent pour améliorer les scores SAT de sa fille aînée Sophia, le Full house alun et mari Mossimo Giannulli a plaidé coupable à des accusations de fraude après avoir été accusés d’avoir payé 500 000 $ de pots-de-vin pour garantir l’admission de leurs filles à l’USC. Dans des documents judiciaires obtenus antérieurement par Nous hebdomadaire, Loughlin et Giannulli ont envoyé un e-mail à Singer concernant la candidature de leur fille Olivia Jade en mars 2019.

« [Olivia Jade] n’a pas soumis tous ses collèges [sic] applications et ne sait pas comment le faire », aurait envoyé l’actrice par e-mail à Singer. «Je veux m’assurer qu’elle les reçoit car je ne veux pas attirer l’attention sur [her] avec sa petite amie à [her high school]. Pouvez-vous nous dire comment procéder? »

Le documentaire Netflix, qui a commencé à être diffusé le 17 mars, explore le fonctionnement de l’entreprise de Singer et a finalement attiré l’attention du FBI.

«Le chanteur n’a pas commis une erreur fatidique qui l’a conduit à être exposé … [somebody] a été arrêté pour une inculpation non liée aux valeurs mobilières et cette personne a échangé des informations » Le prix de l’admission auteur Daniel Golden auteur expliqué dans le doc. «Ce responsable financier a dit: ‘Vous serez peut-être intéressé de savoir qu’un entraîneur de Yale m’a demandé un pot-de-vin.’»

Le style hybride du film comprend des interviews d’avocats, d’anciens clients de Singer, des experts en admissions d’université, des rapports du FBI et des reconstitutions. Choses étranges‘ Matthieu Modine dépeint Singer dans des scènes recréées basées sur des documents de la cour.

«Felicity Huffman est une collègue et je connais son mari. Ma fille a travaillé pendant quelques saisons sur Éhonté. Je me sentais juste mal pour eux », a déclaré l’acteur Le Washington Post plus tôt ce mois-ci. «En tant que parent – j’ai deux enfants qui sont allés à l’université – nous voulons tous faire ce qu’il y a de mieux pour nos enfants pour les aider à avoir un coup de pouce. Mais pas à ce point, au point de fraude. »

Opération Varsity Blues: le scandale des admissions au collège diffuse actuellement sur Netflix.

