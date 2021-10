5 choses à savoir avant de s’adresser à un prêteur pour un prêt immobilier

Que vous souscriviez à un prêt immobilier en tant qu’utilisateur final ou en tant qu’investisseur, voici quelques éléments essentiels à connaître avant de solliciter un prêteur.

Par V Swaminathan

Les taux d’intérêt des prêts immobiliers sont au plus bas depuis plusieurs années et même les prix immobiliers des propriétés résidentielles sont restés largement stagnants au cours des dernières années. Pour ceux qui cherchent à acheter leur propre maison, l’opportunité actuelle pourrait bien être utilisée à leur avantage. Le faible taux d’intérêt de l’environnement est également propice aux investisseurs qui souhaitent investir dans un bien immobilier grâce à une combinaison de fonds propres et de prêt et de nombreux investisseurs achètent déjà des propriétés par le biais de financements dans les grandes villes du pays.

Mais, que vous contractiez un prêt immobilier en tant qu’utilisateur final ou en tant qu’investisseur, voici quelques éléments essentiels à savoir avant de contacter un prêteur. Vous pouvez vous adresser à une banque proposant des prêts immobiliers ou à toute société de financement non bancaire (NBFC) proposant des prêts immobiliers.

1. ADMISSIBILITÉ

Le montant du prêt immobilier auquel vous serez admissible dépendra de certains facteurs tels que votre revenu, votre âge, votre cote de crédit, la durée du prêt, etc. Bien que le revenu jouera l’un des rôles les plus importants dans la détermination du montant du prêt, vous pouvez indiquez toujours les revenus de votre conjoint en tant que codemandeur au prêt. Cela contribue à améliorer l’éligibilité au prêt immobilier dans une large mesure. Dans l’ensemble, le prêteur fournira un prêt, l’IME pour lequel vous pouvez servir avec environ 50 pour cent de votre salaire net. L’éligibilité peut également être améliorée en augmentant la durée du prêt car il fait baisser l’IME.

En tant qu’emprunteur, vous pouvez utiliser les calculateurs d’admissibilité au prêt immobilier disponibles sur le net ou demander à votre prêteur de vous fournir le calcul en fonction de vos besoins individuels. Il est suggéré de contacter au moins 3 à 5 prêteurs pour établir le montant optimal du prêt immobilier avant de finaliser.

2. TAUX D’INTÉRÊT

Si vous vous adressez à une banque pour un prêt immobilier, le taux d’intérêt du prêt immobilier proposé sera lié à un benchmark externe. Pour la plupart des banques, c’est le taux RBI Repo auquel est lié le taux débiteur d’une banque. Chaque fois qu’il y a un changement dans le taux de repo RBI, le taux d’intérêt du prêt immobilier pour l’emprunteur peut changer avec un décalage de trois mois, surtout si vous avez un taux d’intérêt de prêt immobilier flexible.

En tant qu’emprunteur, demandez le taux de référence externe de la banque, communément appelé taux de prêt lié aux pensions (RLLR), puis voyez quel est le taux d’intérêt du prêt immobilier qui vous est applicable. Le RLLR pourrait être le taux plancher des banques au-delà duquel le taux peut différer pour les emprunteurs individuels en fonction du montant du prêt, de la durée, etc.

Dans le cas des sociétés de financement de l’habitat ou des NBFC, le taux d’emprunt est basé principalement sur leur coût de financement et est toujours indirectement impacté par les mouvements du taux des prises en pension de la RBI. Recherchez des prêteurs avec un RLLR ou un taux de prêt inférieur, puis comparez le taux d’intérêt du prêt immobilier qui vous est applicable.

3. IMPACT DU COTE DE CRÉDIT

Votre profil de crédit joue un rôle important et permet aux prêteurs de vous offrir un taux d’intérêt inférieur. Les prêteurs préfèrent un pointage de crédit supérieur à 750 et vous pouvez économiser beaucoup d’intérêts en profitant d’un prêt immobilier à un taux d’intérêt compétitif. De nombreux prêteurs ont commencé à offrir des taux plus bas aux emprunteurs en fonction de leur cote de crédit. Si le pointage de crédit est un peu inférieur au chiffre magique de 750, vous pouvez prendre les mesures nécessaires pour l’améliorer et ensuite approcher les prêteurs pour les prêts.

4. ACOMPTE

La plupart des prêteurs prêteront de 80 à 90 % de la valeur de la maison que vous souhaitez acheter. Le solde doit être réglé par vous à partir de vos propres sources comme montant de l’acompte. Idéalement, choisissez d’organiser un acompte maximal et de bénéficier d’un montant de prêt inférieur afin de réduire les charges d’intérêt. Si cela n’est pas possible au début, optez pour un montant de prêt plus élevé et remboursez une grande partie du prêt au cours de la période initiale de la durée du prêt. Cela permettra également de maintenir vos frais d’intérêt sur le prêt immobilier à un faible niveau.

5. DOCUMENTS

Le justificatif de vos revenus sera différent selon que vous êtes salarié, professionnel ou entrepreneur. Entre autres, pour les emprunteurs salariés, les prêteurs demanderont le formulaire 16 ou ITR pour les 3 dernières années, un relevé bancaire, etc. Bénéfice / Perte et bilan des années, y compris les relevés bancaires des 6 derniers mois et même les déclarations de TPS.

Maintenant que vous connaissez l’essentiel d’un prêt immobilier, il est temps de passer à l’action et de finaliser le prêt immobilier en vous rapprochant de quelques prêteurs. Faites le bon choix et maintenez les frais d’intérêt bas. Une différence de quelques points de pourcentage peut vous permettre d’économiser plusieurs lakh de roupies et d’avoir une maison que vous pouvez appeler la vôtre.

(L’auteur est PDG, Andromeda et Apnapaisa)

