5 choses à savoir avant d’investir dans l’immobilier pendant le Covid-19

L’immobilier a été, est et continuera d’être la catégorie d’investissement préférée à l’échelle mondiale. En période d’incertitude et de volatilité – par exemple, l’année dernière pendant les multiples vagues de la pandémie – les investisseurs préfèrent avoir une plus grande partie de leurs portefeuilles alloués à des options d’investissement sûres et relativement non volatiles.

L’immobilier a offert tout ce qui précède et continuera de le faire, tant que les investisseurs prendront en compte plusieurs facteurs et choisiront judicieusement leurs options, alors que nous discutons d’aller plus loin.

1. Sachez où votre investissement doit être dirigé – commercial, résidentiel, instruments financiers ou actifs physiques

Dans le marché actuel, les pistes d’investissement sont nombreuses. Ainsi, choisir le bon investissement qui correspond à ses besoins est essentiel pour partir du bon pied. Avec une stratégie d’espace de bureau flexible de plus en plus courante dans les entreprises mondiales à l’avenir, en plus d’une exigence d’augmentation de l’espace entre les postes de travail dans les bureaux existants, les actifs commerciaux devraient bien fonctionner une fois que la campagne de vaccination sera à son apogée. Des bureaux de grade A dans certaines villes et des installations de coworking plus proches des localités résidentielles de ces villes seraient des segments à considérer pour un investissement.

Historiquement, l’investissement dans le secteur commercial a été une avenue très recherchée pour les HNI en raison des flux de trésorerie réguliers qu’il offre. Cependant, il faut comprendre que la taille des billets associés à la propriété de bureaux de catégorie A est assez élevée et commence à rien de moins que quelques crores, à moins que l’on ne se penche sur des instruments financiers tels que les FPI, les FIA ou les obligations de projets soigneusement sélectionnés. Les propriétés résidentielles, en revanche, sont beaucoup plus accessibles à la plupart des investisseurs, tant pour l’auto-occupation que pour l’investissement. Ils sont également plus faciles à vendre si l’on souhaite sortir.

2. Choisissez judicieusement la ville et l’emplacement avant d’investir

Si l’achat envisagé est purement pour un investissement et non pour l’auto-occupation, le choix de la bonne ville est essentiel à la performance de l’actif à long terme. Au cours des prochains mois, alors que les bureaux physiques restent au cœur des plans de la plupart des entreprises pour attirer les talents, le bien-être des employés et permettre également le travail collaboratif en personne, les actifs commerciaux devraient bien fonctionner dans les villes où bon nombre d’entre eux les entreprises ont des plans d’expansion. Ce sont généralement des villes qui ont la bonne combinaison d’une abondance de main-d’œuvre basée sur le savoir et d’un coût relativement bas de l’immobilier commercial. Dans le segment commercial, les bureaux de catégorie A et les espaces de coworking offrant des services aux entreprises locataires se porteront bien une fois qu’il sera plus sûr pour les employés de sortir de chez eux.

Certains des facteurs clés à évaluer de manière approfondie dans une ville pour les investissements dans le secteur résidentiel sont la croissance de la population et de la demande, ainsi que la croissance des niveaux de revenu des ménages. Une fois qu’une ville est sélectionnée, la sélection du bon micro-marché est tout aussi importante. Les meilleurs micro-marchés sont ceux qui sont plus proches des emplois basés sur la connaissance et qui ont un accès facile aux commodités socioculturelles telles que de bonnes écoles, hôpitaux, centres commerciaux. La connectivité est un autre facteur important qui ajoute à la valeur marchande d’un quartier, surtout s’il se trouve à distance de marche d’une station de métro, ce qui le rend accessible aux marchés du travail et aux infrastructures sociales dans d’autres parties de la ville. Ainsi, il est important de comprendre que l’immobilier en Inde n’est pas monolithique et que les dynamiques spécifiques aux micro-marchés et aux villes doivent être évaluées avec soin.

3. Regardez l’architecture, le design, la qualité et les équipements

Au cours de la dernière année pendant la pandémie, avec une partie importante de la population travaillant à domicile, l’importance des maisons spacieuses au sein des communautés qui disposent également d’un large éventail d’équipements extérieurs est devenue plus évidente qu’auparavant. Cela nous amène à l’un des facteurs les plus importants lors de la sélection d’une propriété résidentielle pour l’investissement – l’architecture et le design, des aspects qui sont souvent ignorés, ne sont pas négociables, surtout dans l’environnement actuel. Tout en regardant les espaces intérieurs, il faut regarder plus que les numéros de zone de tapis dans les plans d’étage et étudier la manière dont l’allocation d’espace pour les meubles pleine grandeur a été faite, permettant l’exécution de toutes les activités prévues, tout en allouant suffisamment espace pour les terrasses extérieures ou les espaces ouverts dans les maisons.

Des espaces extérieurs et des équipements sportifs adéquats devraient être les prochains en ligne lors de la sélection d’un projet. Des propriétés bien conçues contribuent grandement à créer de la richesse en restant visuellement attrayantes pendant de nombreuses années tout en étant également utiles sur le plan fonctionnel, donnant ainsi une impulsion énorme à l’augmentation de sa valeur marchande. C’est là que les développeurs new-age avec des projets plus axés sur la conception peuvent offrir une meilleure valeur aux investisseurs que d’autres traditionnels se concentrant sur la réalisation d’échelle au détriment de la conception. Une autre tendance importante à long terme qui émerge à l’échelle mondiale ainsi qu’en Inde, stimulée également par la pandémie, est la demande de luxe aux normes internationales par la population aisée croissante.

4. Recherchez des prix transparents

Les prix des achats immobiliers en Inde sont traditionnellement liés à la capacité de marchander avec le promoteur. Il faut examiner les projets de développeurs qui offrent transparence et équité dans leur tarification, où les prix sont uniquement liés à la valeur des unités sous-jacentes. Cela garantira des règles du jeu équitables, que l’on cherche également à acheter ou à vendre à une date ultérieure.

5. Donnez à vos investissements le temps de performer – tenez compte des pandémies dans la planification à long terme

La première vague de la pandémie de covid-19 a été un événement sans précédent, et au cours des derniers mois, beaucoup l’ont peut-être mal interprété comme un événement ponctuel. L’apparition de la deuxième vague a rendu impératif pour tout le monde, qu’il s’agisse de particuliers ou de grandes entreprises, de prendre en compte les pandémies dans leur planification à long terme. Si l’immobilier est une classe d’actifs stable et sûre, il faut aussi comprendre qu’il est relativement moins liquide par rapport aux dépôts à terme par exemple. Bien qu’il existe diverses options disponibles pour répertorier et vendre sa propriété en ligne, la transaction finale dépend dans la plupart des cas d’une inspection physique de la propriété, ce qui peut ne pas être réalisable pendant un verrouillage. Cependant, avec suffisamment de temps, on peut trouver des acheteurs pour vendre au prix souhaité.

Les acheteurs du groupe d’âge du millénaire représentant déjà un pourcentage important des transactions immobilières depuis le début de la pandémie, la tendance devrait se poursuivre dans un avenir prévisible, même si cela était considéré comme improbable avant la pandémie. La pandémie a peut-être apporté des changements drastiques à notre mode de vie quotidien, mais les investissements immobiliers sont là pour rester et gagneront en popularité, et s’ils sont faits en gardant tous les facteurs ci-dessus à l’esprit, ils devraient fournir une base solide pour son portefeuille. Les options d’investissement dans ce secteur en Inde sont répandues, à la fois sur les actifs financiers et physiques, et ne devraient qu’augmenter à mesure que le pays s’enrichit et se développe.

(Par Vikram Chari, PDG de SmartOwner, la principale société FinTech d’Asie dans l’immobilier)

