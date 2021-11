5 choses à savoir sur le défilé des 100 ans de Gucci

LA et ses célébrités

Dakota Johnson et Billie Eilish dans Gucci Love Parade. (Matt Baron / Shutterstock / Matt Baron / Shutterstock)

A la rencontre des personnages préférés de Michèle, ils ne pouvaient pas manquer à ce défilé qui célèbre les 100 ans d’histoire de Gucci. Parmi les spectateurs du défilé figuraient des acteurs qui ont déjà joué dans des campagnes de la maison tels que Dakota Johnson, James Corden et Tracee Elliss Ross, en plus de Salma Hayek, Gwyneth Paltrow, Miley Cyrus, Lizzo et Billie Eilish. Tous, bien sûr, sont venus habillés de la tête aux pieds Gucci.

Gucci exagéré

Les vêtements de la collection du festival étaient toujours aussi Gucci. De nombreux costumes sur mesure à l’esprit rétro, des robes en velours aux beaucoup de plumes, manteaux de fourrure, doudounes, jupes avec du volume, de nombreuses capes et tuniques, des blazers de motard, des chapeaux, des diadèmes de princesse et des plateformes très épaisses. Vous pouvez le voir en entier ici.