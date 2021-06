5 choses à savoir sur l’indice Nasdaq Composite

Le Nasdaq est aujourd’hui devenu un indice phare pour les investisseurs boursiers du monde entier.

Comment investir dans l’indice Nasdaq de l’Inde ? Si c’est ce que vous recherchez, voici une introduction à l’investissement dans des actions américaines spécialement cotées sur le marché boursier Nasdaq. Le Nasdaq est aujourd’hui devenu un indice phare pour les investisseurs boursiers du monde entier. Quels secteurs de l’économie sont prédominants dans l’indice et quelles actions constituent la ligne de front, nous jetons un coup d’œil à la liste des principaux avoirs du Nasdaq. Mais, avant de continuer, voici un teaser – il y a l’indice Nasdaq 100 et il y a l’indice Nasdaq Composite. Ici, nous nous concentrons sur l’indice Nasdaq Composite tandis que pour le Nasdaq 100, vous pouvez en lire plus ici.

Pour simplifier la différenciation, l’indice composite Nasdaq comprend plus de 3 000 actions, toutes cotées au Nasdaq Stock Market, tandis que le Nasdaq 100 est un indice plus compact comprenant les 100 premières sociétés non financières cotées à la bourse Nasdaq.

1. Indice Nasdaq Composite – Qu’est-ce que c’est

L’indice composite Nasdaq représente le marché boursier Nasdaq de la meilleure manière possible. Le Nasdaq, en lui-même, abrite certaines des plus grandes sociétés d’un billion de dollars et est la plus grande bourse électronique au monde et la deuxième plus grande bourse en termes de capitalisation boursière.

Le Nasdaq Composite est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière, représentant la valeur de toutes ses actions cotées. L’ensemble des titres éligibles comprend les actions ordinaires, les actions ordinaires et les équivalents ordinaires tels que les ADR. Cependant, les débentures convertibles, les bons de souscription, les fonds à capital fixe cotés au Nasdaq, les fonds négociés en bourse (FNB), les actions privilégiées et autres titres dérivés sont exclus.

2. Indice Nasdaq Composite – Rupture de l’industrie

En termes de répartition de l’industrie, la technologie domine près de la moitié de son poids. Avec près de 20 %, le secteur des services aux consommateurs se classe au deuxième rang, tandis que les soins de santé arrivent au troisième rang avec près de 10 %.

Viennent ensuite les biens de consommation, les services financiers et les produits industriels, avec des allocations de 7,61 %, 6,61 % et 6,09 %, respectivement. Les industries telles que les services publics, le pétrole et le gaz, les matériaux de base et les télécommunications ont chacune moins de 1%.

En termes de nombre d’entreprises d’une industrie spécifique, les soins de santé sont clairement gagnants, avec plus de neuf cents entreprises.

3. Indice Nasdaq Composite – Entreprises

La composition du Nasdaq Composite est un mélange de sociétés établies de longue date qui sont cotées en bourse depuis sa création. Des nouveaux arrivants à l’introduction en bourse aux entreprises qui se sont développées à partir d’échanges OTC ou qui sont passées d’autres échanges, il existe une variété d’entreprises.

Sur ce dernier, par exemple, PepsiCo (PEP), Kraft Heinz (KHC), AstraZeneca (AZN) et Honeywell International (HON) sont quelques-unes des entreprises qui ont déménagé au Nasdaq depuis la Bourse de New York (NYSE).

Les 20 principaux titres de l’indice Nasdaq Composite sont :

Pomme (AAPL)

Microsoft (MSFT)

Amazon (AMZN)

Facebook (FB)

Classe alphabétique C (GOOG)

Tesla (TSLA)

Classe alphabétique A (GOOGL)

NVIDIA (NVDA)

PayPal (PYPL)

Intel (INTC)

Comcast (CMCSA)

Netflix (NFLX)

Adobe (ADBE)

Cisco (CSCO)

PepsiCo (PEP)

Broadcom (AVGO)

Texas Instruments (TXN)

T-Mobile (TMUS)

Costco Wholesale (COST)

Qualcomm (QCOM)

4. Performances

La performance du Nasdaq Composite est souvent comparée à celle du S&P 500 et du Dow Jones. Après la bulle Dot Com, de 2003 à 2020, le Nasdaq a surperformé le S&P 500 12 ans sur 18 et le Dow Jones 14 fois. Au cours de la période 2009-2020, le Nasdaq a surperformé dix fois le S&P 500 et le Dow Jones.

5. Indice Nasdaq Composite – Comment investir

Le moyen le plus simple pour les investisseurs individuels de participer au Nasdaq Composite est le fonds négocié en bourse de Fidelity. Lancé en 2003, le FNB Fidelity Nasdaq Composite Index (ONEQ) suit l’indice Nasdaq Composite. En plus de l’ETF, le Fonds indiciel Fidelity Nasdaq Composite (FNCMX) peut également être utilisé pour prendre une exposition au Nasdaq Composite.

Un investisseur indien, vous pouvez ouvrir un compte de trading international et commencer à investir dans n’importe quelle action individuelle ou acheter des ETF. L’ouverture d’un compte de trading étranger est simple et peut être ouverte en quelques jours après avoir terminé les formalités d’enregistrement, de KYC et de transfert de fonds.

