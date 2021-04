5 choses à savoir sur l’indice Russell 2000

Si vous cherchez à gagner beaucoup d’argent grâce aux gains des sociétés à petite capitalisation, l’indice Russell 2000 est fait pour vous.

Meilleures actions Russell 2000 2021: Pour les investisseurs indiens qui cherchent à investir dans des actions à petite capitalisation disponibles sur le marché boursier américain, l’indice de référence est le Russell 2000. Loin des feux de la rampe qu’obtiennent les actions FAANG et les actions dominées par le Nasdaq, les actions à petite capitalisation ont également un formidable course au cours des 12 derniers mois. L’indice Russell 2000 est en hausse de près de 100 pour cent sur la période d’un an. Si vous cherchez à gagner beaucoup d’argent grâce aux gains des sociétés à petite capitalisation, l’indice Russell 2000 est fait pour vous.

1. Qu’est-ce que l’indice Russell 2000

Russell 2000 fait partie des indices américains Russell et représente principalement les actions à petite capitalisation cotées sur le marché boursier américain. Il s’agit d’un indicateur de la performance du segment des petites capitalisations de l’univers boursier américain. Sur la base d’une combinaison de leur capitalisation boursière et de leur appartenance actuelle à l’indice, le Russell 2000 compte près de 2000 des plus petites sociétés inscrites à l’indice. Il comprend environ 2 000 des plus petits titres en fonction d’une combinaison de leur capitalisation boursière et de leur appartenance actuelle à l’indice. Russell 2000 est l’un de ces indices à privilégier lorsque vous souhaitez investir dans des actions à petite capitalisation moins connues. L’indice Russell 2000 mesure la performance du segment des petites capitalisations de l’univers des actions américaines.

2. Fait partie des indices Russell US

L’indice Russell 2000 est en fait un sous-ensemble de l’indice Russell 3000 et représente près de 10 pour cent de la capitalisation boursière totale de cet indice. Russell 2000 fait partie des indices américains Russell et représente principalement les actions à petite capitalisation cotées sur le marché boursier américain. L’indice Russell 1000 représente des actions à grande capitalisation et, avec Russell 2000, il forme l’indice Russell 3000. L’indice Russell 2000 est un sous-ensemble de l’indice Russell 3000 représentant environ 10% de la capitalisation boursière totale de cet indice.

3. Niveaux de l’indice Russell 2000

L’indice Russell 2000 est reconstitué chaque année pour garantir que les actions plus importantes ne faussent pas la performance et les caractéristiques de la véritable nature à petite capitalisation de l’indice.

Au 6 avril 2021, le Russell 2000 était à 2259,15

Et, intervalle de 52 semaines: 1133,55 – 2360,17

4. Performance

Jusqu’en 2021, le Russell 2000 est en hausse de près de 14,40% contre 8,46% par S&P 500 et 5,36% par Nasdaq 100. Certains des stocks Russell 2000 qui ont généré plus de 1000% en 12 mois sont – Gamestop Corp, Digital Turbine, Silvergate Capital Corp Cl A, Five Prime Thera, At Home Group Inc, Sm Energy Company, Overstock.com Inc, Pacific Biosciences, Exp Realty International, Novavax Inc.

5. Dix principales valeurs d’indice, industries

Au 28 février 2021, les dix premières entreprises du Russell 2000 étaient Plug Power, Penn National Gaming, Novavax, Caesars Entertainment, Lithia Motors, Sunrun, Darling Ingredients, Deckers Outdoor Corp, Ultragenyx Pharma et Builders Firstsource Inc. Le top 5 les industries représentant l’indice sont: les soins de santé, la consommation discrétionnaire, l’industrie, la finance et la technologie.

Que faire

Au cas où vous souhaiteriez investir dans les petites capitalisations, gardez une petite exposition dans celle-ci au sein de votre portefeuille. Certaines actions peuvent faire partie de la spéculation et des actions axées sur les opérateurs pour lesquelles la volatilité pourrait être trop élevée pour être gérée. La volatilité des actions à petite capitalisation pourrait être plus élevée que celle des actions à grande capitalisation et, par conséquent, le ratio risque / rendement doit être pris en compte avant d’investir dans ces actions. Les actions à petite capitalisation sont plus risquées que les actions à grande capitalisation car elles sont en phase de croissance et généralement sous-étudiées. Ce n’est qu’une fois qu’ils grandissent en taille qu’ils sont reconnus par le marché et bénéficient de meilleures valorisations. Mais certaines de ces actions sont sur une trajectoire de croissance rapide et une sélection rigoureuse des actions est donc imminente. Avant de décider d’investir dans des actions à petite capitalisation, rappelez-vous qu’elles ne doivent pas constituer le cœur de votre portefeuille.

Avertissement: La décision d’investissement dans toute action doit être prise par vous-même après avoir soigneusement évalué l’activité et les autres fondamentaux de l’entreprise ou après avoir consulté son conseiller financier. Ce n’est pas une recommandation d’acheter, de détenir ou de vendre dans aucune des actions. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement.

Vous cherchez à investir dans des actions américaines? Ouvrez un compte gratuit avec Stockal – la première plateforme d’investissement sans frontières en Inde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.