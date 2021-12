5 choses à surveiller ce week-end : édition des fêtes

Les vacances sont là et prennent le dessus, et theGrio a la liste ultime de contenu pour que vous puissiez profiter au coin du feu ou en famille ce week-end.

« Noël déjà vu » (BET+)

BET+ a une bonne dose de joie des Fêtes cette année, avec des titres passionnants pour vous emmener jusqu’au 25. L’un de leurs plus gros films cette année, Christmas Déjà Vu, met en vedette Glee’s Amber Riley, Jessica Nicole Brown, Tanya Chisholm, et Loretta Devine.

Non seulement le film montre les côtelettes d’acteur de Riley, mais présente également de nombreux chants du gagnant d’Olivier. Selon le synopsis officiel, « La saison des vacances de la chanteuse en herbe Kandi n’a pas été joyeuse ou brillante depuis la mort de son père, jusqu’à ce qu’un ange de Noël réalise ses rêves. »

Christmas Déjà Vu est disponible en streaming dès maintenant sur BET+.

« Célibataire jusqu’au bout » (Netflix)

Seul tout le chemin (LR). Philemon Chambers dans le rôle de Nick, Michael Urie dans celui de Peter dans « Single All The Way ». (Philippe Bosse/Netflix © 2021)

Netflix apporte une représentation LGBTQ + indispensable avec son dernier film qui fait parler tout le monde. Single All The Way met en vedette Ugly Betty et la star de Broadway Michael Urie opposé Chambres Philémon.

Alors que le film suit une structure similaire de films télévisés de vacances (le protagoniste ne peut pas rentrer chez lui sans partenaire pour un autre Noël et convainc son ami de rentrer à la maison et de faire semblant de sortir avec eux, seulement pour que les deux tombent amoureux), le les performances des protagonistes et la représentation rafraîchissante en font un incontournable.

Le film dispose également d’un casting de soutien impressionnant, y compris Jennifer Coolidge (Légalement Blonde, Le Lotus Blanc), Kathy Najimy (Sister Act, Hocus Pocus) et plus encore. Découvrez le synopsis officiel via Netflix ci-dessous:

« Désespéré d’éviter le jugement de sa famille sur son statut de célibataire perpétuel, Peter (Michael Urie) convainc son meilleur ami Nick (chambres de Philémon) de le rejoindre pour les vacances et de prétendre qu’ils sont maintenant en couple. Mais quand la mère de Peter (Kathy Najimy) lui organise un rendez-vous à l’aveugle avec son bel entraîneur James (Luc Macfarlane) – le plan tourne mal.

« Soufflé : Noël » (Netflix)

Besoin de votre solution de compétition de réalité ? Ne cherchez pas plus loin que Blown Away : Noël. Mettant en vedette les artistes talentueux de la série Blown Away de Netflix, l’émission suit les souffleurs de verre alors qu’ils participent à une série de défis sur le thème de Noël.

De retour de la première saison de la série est Edgar Valentin, qui plaisante dans la bande-annonce, « Je suis revenu parce que j’ai définitivement quelque chose à prouver. Honnêtement, je pense que nous sommes tous les meilleurs du monde… c’est pourquoi nous sommes ici ! »

La bande-annonce taquine également certaines des impressionnantes créations en verre sur lesquelles les artistes travailleront. Cette version ajoute un bonus à la joie de Noël avec 10 000 dollars pour le gagnant et 10 000 $ supplémentaires pour un organisme de bienfaisance de son choix. Blown Away: Christmas est disponible en streaming sur Netflix maintenant.

« Notre voyage de Noël » (Hallmark)

Dimanche soir, Hallmark, connu pour ses films de Noël, présentera en avant-première l’un de ses derniers films mettant en vedette Holly Robinson Peete. Comme le Grio l’a signalé en septembre, Our Christmas Journey marque le premier film de vacances avec un personnage autiste.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Alors qu’une mère célibataire (Peete) et son fils adolescent autiste (Sanchez) arrivent à un carrefour à Noël, elle doit apprendre à lâcher prise pour qu’il puisse s’épanouir et trouver son propre cœur en train de guérir de manière inattendue. »

Ce projet, bien sûr, est incroyablement spécial pour Peete, dont le propre fils Rodney Peete Jr. fait partie du spectre autistique.

Elle a écrit sur son Instagram plus tôt cette année que le film est dédié à son fils, écrivant à ses abonnés, « SOOOOO EXCITED à propos de ce nouveau projet #TheChristmasBond🎄 ! J’ai toujours voulu faire un film de Noël sur l’#autisme.🙏🏾🎬.” Elle a poursuivi: « Je dédie ce film à mon fils RJ et à d’autres personnes autistes et à leurs familles. Je suis reconnaissant à @hallmarkchannel d’avoir présenté cette histoire à l’écran avec authenticité, respect et espoir.

Notre voyage de Noël sera présenté en avant-première sur Hallmark le 12 décembre.

« Hot Mess Holiday » (Comedy Central)

Avec des films comme A Clüsterfünke Christmas et maintenant Hot Mess Holiday, Comedy Central devient un énorme concurrent parmi les nombreuses chaînes proposant du contenu de Noël. En avant-première ce week-end, Hot Mess Holiday marque leur premier film dirigé par l’Asie du Sud.

Par Entertainment Tonight, le film « démarre lorsqu’une jeune banquière surperformante, Melanie (Mélanie Chandra), est larguée sans ménagement par son fiancé infidèle, Rishi (Ritesh Rajan), pendant les vacances de Diwali, et sa meilleure amie libre d’esprit, Surina (Surina Jindal), est déterminé à l’aider à s’allumer.

Avec leur équipage scandaleux, ils se lancent dans une folle aventure de vacances à travers Chicago, mais lorsqu’ils entrent en possession d’un diamant de plusieurs millions de dollars, leurs pitreries désordonnées mettent toute leur équipe en danger.

Le film présente également Tituss Burgess, Lilly Singh et Kal Penn, qui est producteur exécutif du film. Découvrez Penn discutant du film sur Good Morning America, ci-dessous.

