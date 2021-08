5 choses à surveiller en Bitcoin cette semaine

Bitcoin (BTC) ravit les taureaux alors qu’il se dirige vers une nouvelle semaine après avoir fermé une bougie hebdomadaire où il a gagné 4 000 $ supplémentaires, peut-il tenir?

Après avoir passé une grande partie des sept jours précédents à frapper, puis à chuter par rapport aux sommets locaux, le sentiment était mitigé au cours du week-end.

En l’occurrence, samedi et dimanche se sont avérés être exactement ce que les taureaux attendaient, avec Bitcoin passant plusieurs lignes de résistance et dépassant les 45 000 $.

Avec le sentiment qu’il y a tout à jouer, les taureaux sont désormais confiants, mais conscients du fait qu’en Bitcoin, tout peut arriver.

Cointelegraph présente cinq facteurs qui peuvent influencer l’action des prix BTC dans les prochains jours.

Mardi jour J pour la facture d’infrastructure

Comme la semaine dernière, le spectre des législateurs américains plane sur l’industrie de la cryptographie lundi.

Le projet de loi sur les infrastructures, comme on l’appelle officieusement, continue de susciter un débat intense et devrait être mis aux voix mardi.

Dans le projet de loi de 1 000 milliards de dollars se trouve une émission de crypto-monnaie de 30 milliards de dollars qui vise à revoir les obligations fiscales des entreprises. C’est ce qui a fait fureur au sein de l’industrie, au point que même des sénateurs américains ont déposé des amendements pour changer le libellé du projet de loi.

À l’approche de l’échéance de mardi, les acteurs du marché acceptent désormais que même si le résultat n’est pas si favorable, l’élément crypto a au moins attiré l’attention de toutes les personnes impliquées.

«La première chose que crypto a dû faire ici était de s’assurer que Washington était conscient qu’il y avait une disposition dans le projet de loi qui avait besoin d’être clarifiée. C’était réussi ! “Sam Bankman-Fried, PDG de la plate-forme d’échange FTX, a déclaré dimanche dans une série de tweets sur le projet de loi.

“Washington le sait très bien maintenant.”

N’ayant pas grand-chose à faire à part attendre, les marchés peuvent rester sensibles aux rumeurs et aux spéculations générales sur le projet de loi jusqu’à ce qu’il soit gravé dans le marbre.

Bankman-Fried a conclu que tout retrait de la sphère crypto devrait être constructif.

“Mais fondamentalement : la chose la plus importante en ce moment n’est pas que les crypto-monnaies” fassent entendre leur voix “”, a-t-il poursuivi.

“Il s’agit de prendre des engagements de bonne foi et raisonnables et d’indiquer clairement que c’est l’objectif.”

L’or atteint son plus bas niveau depuis quatre mois

Loin de la paperasse, l’environnement macro global présente des perspectives mitigées pour Bitcoin.

Les actions ne sont pas impressionnantes après une baisse précoce des métaux précieux qui a commencé lundi avec un bang et pourrait expliquer en partie la baisse des marchés de la cryptographie.

Après avoir commencé à 1 763 $, l’or a fortement chuté et a même connu une mèche à 1 686 $ avant de se redresser, capitalisant sur les pertes de vendredi et atteignant son plus bas niveau depuis fin mars.

Alors qu’ils bénéficiaient traditionnellement des prix de l’or et vice versa, les défenseurs du Bitcoin n’ont pas tardé à se moquer du marché.

Or : #bitcoin est volatil et ne peut pas détenir de valeur. L’or aujourd’hui : pic.twitter.com/YIWgplAdQi – Carlos Gomez (@hedgefundcarlos) 9 août 2021

“Nous allons voir la capitalisation boursière de l’or diminuer en temps réel au cours de la prochaine décennie”, a déclaré l’investisseur et animateur de podcast Anthony Pompliano.

“Ce sera tellement évident avec le recul.”

D’autres ont noté la corrélation entre les performances supérieures de Bitcoin et les progrès du Sénat américain, avec l’implication que le vent pourrait encore tourner.

Graphique en chandeliers XAU / USD 1 jour. Source : TradingView

L’action des prix BTC bat la résistance

Dans ce contexte, Bitcoin, en particulier, s’est incroyablement bien comporté ces derniers jours, au grand dam des ours du monde entier.

Le week-end a vu une poussée vers des sommets supérieurs à 45 400 $ sur Bitstamp, marquant un tournant avant une correction relativement modeste à environ 43 500 $.

Au moment de la rédaction de cet article, ce niveau était toujours au centre de l’attention, le BTC / USD scellant une bougie hebdomadaire de près de 4 000 $.

Graphique en chandeliers BTC / USD sur 1 semaine (Bitstamp). Source : TradingView

“Cette semaine, le CTB a pleinement confirmé une cassure entre une fourchette de plusieurs mois”, a résumé l’analyste et trader de Capital Rekt.

“BTC a réclamé l’EMA de 200 jours comme support, un indicateur à long terme du sentiment des investisseurs. La BTC a également retesté l’EMA de 21 semaines en tant que support, un indicateur de marché haussier éprouvé. Ça a été une super semaine.”

Ces moyennes avaient auparavant inquiété les experts, Bitcoin ayant du mal à progresser pendant une grande partie de la semaine dernière.

Un regard sur les niveaux d’achat et de vente parmi les traders sur Binance, par exemple, montre maintenant le degré de “flip” de support/résistance qui a eu lieu. Le niveau de 41 500 $ est devenu un support ferme, tandis que les vendeurs se sont installés au-dessus des sommets de dimanche.

“Bonne semaine verte pour les marchés”, a ajouté Michaël van de Poppe, collègue trader et collaborateur de Cointelegraph.

“Très intéressé de voir si la semaine prochaine sera une autre semaine verte, ou si une correction saine se produit pour Bitcoin et Ethereum.”

La difficulté approche d’un rebond record de plusieurs mois

La fête continue certainement entre les fondamentaux du Bitcoin cette semaine, avec le taux de hachage et la difficulté à voir des progrès rapides à la hausse.

Après avoir basculé entre deux et trois chiffres, les estimations du taux de hachage montrent désormais une affectation matérielle au Bitcoin nettement supérieure à 100 exahashs par seconde (EH / s).

La lecture de 105 EH / s de lundi est de plus de 20 EH / s au-dessus des plus bas de juin et d’environ 63 EH / s en dessous des plus hauts historiques.

La difficulté, qui a connu fin juillet son premier réajustement positif en deux mois et demi, est prête à être surmontée en trois jours et dépassera les 7%.

Graphique de difficulté Bitcoin. Source : Blockchain.com

Les deux fondamentaux indiquent le renforcement de la configuration minière, soutenu par les mineurs déplacés de Chine se déplaçant vers de nouvelles juridictions et le matériel étant également expédié ailleurs.

Analysant le comportement depuis la mi-juillet, le statisticien Willy Woo a commenté la relation entre la hausse des fondamentaux et le prix au comptant : le mantra « le prix suit le taux de hachage ».

“Les fondamentaux ne prédisent pas les prix à court terme, mais avec suffisamment de temps, la découverte des prix revient aux fondamentaux”, a-t-il déclaré.

Un graphique d’accompagnement examinant la baisse de l’offre de BTC a ajouté que BTC / USD a actuellement un prix estimé supérieur à 53 000 $.

Le marché flirte déjà avec « l’extrême cupidité »

La corrélation entre le prix et le sentiment du marché, quant à elle, pourrait inquiéter davantage ceux qui parient sur un rallye soutenu.

L’indice Crypto Fear & Greed, il y a quelques jours à peine en territoire “neutre”, est rapidement passé à “la cupidité” au cours du week-end.

L’indice Fear and Greed comprend un panier de sources pour compiler un indice pour la crypto-monnaie dans son ensemble entre 0 et 100, 100 étant l’avidité maximale.

Dimanche, l’indice a atteint 74, ce qui frise “l’extrême cupidité” malgré une hausse du BTC / USD relativement modeste de 5 500 $ pour la semaine.

“Il s’agit d’un sommet extraordinaire sur trois mois”, a réagi l’investisseur et analyste Vince Prince face au rythme du changement.

Il y a eu une correction en ligne avec le prix, et lundi, Fear & Greed est revenu à 65, toujours désigné comme “la cupidité”.

Pendant le pic des courses haussières, des scores de 95/100 apparaissent, cette zone en ligne avec les baisses ultérieures.

Indice Crypto Fear & Greed au 9 août. Source : Alternative.me