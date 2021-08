5 choses à surveiller en Bitcoin cette semaine

Bitcoin (BTC) aborde sa deuxième attaque contre la résistance fondamentale cette semaine alors que les taureaux restent fermement aux commandes.

Après un week-end mitigé qui a vu à la fois une séquence de 48 000 $ et un énorme rejet à ce niveau, Bitcoin est déjà de retour, ayant récupéré toutes ses pertes.

Avec des conditions largement favorables à une force continue, ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que le prochain mouvement dynamique ne modifie la forme du marché au comptant BTC / USD.

Cointelegraph suggère cinq facteurs à prendre en compte lors de l’évaluation de la direction que prend Bitcoin dans les prochains jours.

Bitcoin défie à nouveau 48 000 $

C’était une histoire de pauvreté à richesse pour Bitcoin ce week-end.

Samedi a commencé avec un plus haut après que le BTC / USD ait dépassé les 47 000 $, une zone qui borde immédiatement un grand mur de résistance qui reste jusqu’à présent en place.

Par la suite, une attaque ratée dans cette zone s’est terminée par un fort renversement, le Bitcoin tombant à des creux locaux de 45 500 $ avant de se rétablir.

Ce rassemblement, qui s’est déroulé jusqu’à dimanche, a finalement ramené Bitcoin là où l’action du week-end avait commencé, et l’image de lundi donne un solide sentiment de déjà-vu aux commerçants.

“Bitcoin doit récupérer 46,5 000 $”, a averti Michaël van de Poppe, contributeur de Cointelegraph, avant que la dernière course ne soit confirmée.

« Si cela se produit, je suppose que les sommets seront à nouveau testés. Sinon, 44 000 $ ci-dessous. ”

Graphique en chandeliers BTC / USD sur 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

Avec la perspective d’une revanche désormais sur les cartes, les vendeurs tiennent bon à 48 000 $. Un regard sur les niveaux d’achat et de vente sur les principales bourses de Binance montre l’étendue de la résistance, avec un support à 45 000 $ désormais également substantiel.

Niveaux d’achat et de vente BTC / USD (Binance) au 16 août. Source : Indicateurs de matériaux / Twitter

Pendant ce temps, le trader et analyste Rekt Capital a envisagé une structure triangulaire ascendante pour BTC / USD, et dimanche, il a fourni un test de sa limite supérieure, mais pas une cassure.

“BTC a formé un nouveau Low High lors de cette dernière tentative réussie de retest”, a-t-il tweeté lundi.

« $ BTC est-il entré dans cette structure de marché actuelle ? »

Structure triangulaire ascendante BTC/USD. Source : Rekt Capital / Twitter

Taux de hachage, point de difficulté vers le ciel

Quelques bonnes nouvelles familiales d’une source familière : les fondamentaux du réseau Bitcoin continuent de grimper vers des sommets historiques.

Après le dernier réajustement automatisé de vendredi, la difficulté a augmenté de 7,3%, complétant sa meilleure performance depuis la vente du prix Bitcoin en mai.

Graphique de difficulté Bitcoin. Source : Blockchain

Comme Cointelegraph continue de le signaler, le pouvoir de l’exploitation minière revient à Bitcoin après avoir été expulsé de Chine, tandis que les opérations existantes augmentent ses capacités.

Le résultat est un taux de hachage minier Bitcoin plus élevé et, avec lui, une concurrence accrue pour la subvention de bloc Bitcoin, un processus qui à son tour entraîne des difficultés à maintenir l’équilibre du réseau. Cela augmente également la sécurité du réseau et souligne l’engagement à long terme des mineurs envers Bitcoin – un investissement à but lucratif.

# Difficulté Bitcoin ajustée + 7,3% ce matin alors que le hashpower commence à revenir en ligne (après avoir quitté la Chine) – Alistair Milne (@alistairmilne) 13 août 2021

Le taux de hachage s’élevait à 113 exahashs par seconde (EH / s) lundi, désormais nettement au-dessus de la barre des 100 EH / s et de 30 EH / s au-dessus des creux d’après mai. Le niveau record du taux de hachage, qui était en place avant l’épisode chinois, est de 168 EH / s, selon la ressource de surveillance MiningPoolStats.

Dollar fête ses 50 ans avec un gémissement

Il semble que des vents contraires favorables ajouteront à la force de Bitcoin de l’environnement macro plus large cette semaine.

Après un week-end difficile pour le dollar américain, lundi n’a jusqu’à présent enregistré qu’un léger recul. Ce week-end marquait 50 ans depuis que les États-Unis ont mis fin à la convertibilité du dollar en or. La faiblesse du dollar, bien que n’étant pas une garantie de retours faciles pour BTC, reste un indicateur utile du potentiel du marché de la cryptographie.

Au moment d’écrire ces lignes, l’indice des devises du dollar américain (DXY) était à 92,6, contre 93 la semaine dernière.

Graphique en chandeliers sur 1 jour de l’indice des devises du dollar américain. Source : TradingView

Dans un récapitulatif du marché, Justin d’Anethan, responsable des ventes de devises chez EQONEX, société de cryptographie cotée au NASDAQ, a réitéré que la baisse du dollar pourrait être une aubaine pour la couverture d’actifs comme l’or.

“Vous pouvez également voir la chute du dollar, qui soutient les actifs à risque et aussi l’or, essayer de revenir”, a-t-il écrit lundi.

«Dans l’espace crypto, vous pouvez également ressentir de l’optimisme; les investisseurs sont beaucoup plus riches maintenant qu’ils ne l’étaient la semaine dernière ou la semaine précédente. »

D’Anethan espérait également un macro-catalyseur supplémentaire de la part du gouvernement américain sous la forme d’un projet de loi d’infrastructure litigieux qui modifiera son langage de crypto-taxe dans un proche avenir.

“Si une formulation plus clémente peut être adoptée, ce sera très favorable”, a-t-il ajouté.

La cupidité atteint son point culminant depuis avril

Un léger contrepoint au désir d’une dynamique haussière soutenue de Bitcoin est le sentiment du marché, qui flirte déjà avec les “extrêmes”.

Ceux-ci se présentent sous la forme du Crypto Fear & Greed Index, qui a affiché ce week-end son score le plus élevé en quatre mois.

Profitant d’un panier de facteurs pour déterminer si les crypto-monnaies en général sont survendues ou, au contraire, en raison d’une vente massive à certains prix, l’indice a atteint 76/100 dimanche, ce qui correspond à “une extrême cupidité”.

En revanche, le mois dernier, il mesurait 10/100, l’opposé polaire d’aujourd’hui, ou “peur extrême”.

Une éventuelle nouvelle attaque à 50 000 $ pour Bitcoin pourrait à nouveau changer le sentiment, augmentant le risque d’une correction instinctive alors que le marché se dirige vers les sommets historiques d’avril.

Indice Crypto Fear & Greed au 16 août. Source : Alternative.me

Les Altcoins brillent à mesure que Bitcoin roule

La perte d’une pièce est le gain d’une autre pièce cette semaine, et il semble que les altcoins puissent être les principaux bénéficiaires du sentiment actuel.

En relation: Top 5 des crypto-monnaies à surveiller cette semaine: BTC, ETC, LUNA, KLAY, AXS

Avec Bitcoin augmentant d’environ 8% par rapport à il y a une semaine, les principaux altcoins dépassent néanmoins leurs gains.

Parmi les 50 premières crypto-monnaies par capitalisation boursière, beaucoup ont enregistré des rendements hebdomadaires supérieurs à 20%, Solana (SOL) étant en tête avec 60% lundi.

Comme l’a rapporté Cointelegraph, il y a un grand espoir qu’une certaine forme de “saison alternative” puisse revenir cet été, peut-être alimentée par une résurgence de DeFi.

À 43,7%, la domination de la capitalisation boursière de Bitcoin est également en baisse malgré ses solides performances, ouvrant la possibilité aux altcoins d’ouvrir la voie au quatrième trimestre.